Зеленский присвоил звание Героя Украины и отметил наградами 269 украинских воинов
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины и отметил государственными наградами 269 украинских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие Указы №333/2022 и 332/2022 от 12 мая опубликованы на сайте Президента Украины.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено полковнику Роману Качуру.
За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинских воинов награждено орденами Богдана Хмельницкого, орденами "За мужество", орденами Данила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отчизны", "За спасенную жизнь".
Пусть живые горои знают, страна о них знает.