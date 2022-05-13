РУС
Зеленский присвоил звание Героя Украины и отметил наградами 269 украинских воинов

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины и отметил государственными наградами 269 украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие Указы №333/2022 и 332/2022 от 12 мая опубликованы на сайте Президента Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено полковнику Роману Качуру.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинских воинов награждено орденами Богдана Хмельницкого, орденами "За мужество", орденами Данила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отчизны", "За спасенную жизнь".

А Ермаку яку нагороду дали? Він вже Герой України чи як?
13.05.2022 10:45 Ответить
Він ще не дослужився до героя анекдотів про чапаєва. Куди йому до Героя України?
13.05.2022 10:54 Ответить
Всему Полку АЗОВ присвоить звание Героя Украины.
Пусть живые горои знают, страна о них знает.
13.05.2022 12:14 Ответить
Наступної ночі.
13.05.2022 12:22 Ответить
 
 