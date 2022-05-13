РУС
ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Херсонской области. ВИДЕО

В селе Большая Александровка Херсонской области ВСУ нанесли сокрушительный удар по составу боеприпасов Российской Федерации.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника.

Украинские защитники отметили, что кроме дорогостоящей техники и большого запаса ракет удалось ликвидировать около 70 человек личного состава российской армии.

+21
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
13.05.2022 07:02 Ответить
+20
13.05.2022 07:15 Ответить
+16
Та там "один на один накладається"! Наші пишуть про 26 тисяч "зажмурених" орків а в МО України вже прислали 32 тис запитів мамки з Росії з вимогою повідомить про долю сина А тут картина така - кого вовки в яру гризуть (наші "похоронщики" не знайшли та не облікували) Кого на шмаття розкидало - хто те шмаття по полю збиратиме? Хтось умер у польовому шпиталі та його свої лікарі спалили і попіл викинули Кого у братській могилі самі ж співслужбовці загребли - хто їх там рахував? Так що "розбіжності" будуть! Знаю три місця на трасі Чернігів-Ріпки де закопали ТЕ що від трупів залишилося! В одному з сіл труп орка з самоскида на повороті випав Лежав добу і смердів під селом Їде кацапська колона - тікають у Білорусь Люди кажуть: "Своего заберите!" А у відповідь: "Да ***** он нам нужен!" Мусили самі відтягти в лісосмугу та закопать! І навіть хреста з табличкою не поставиш - документів немає А батькам напишуть: "Прапал без вести"!!!
13.05.2022 07:44 Ответить
З любов'ю від БАЙРАКТАРА !!!
13.05.2022 07:00 Ответить
Punisher.
13.05.2022 07:12 Ответить
Це не з байрактара, а українського ,,карателя"
13.05.2022 08:32 Ответить
... приблизно 70 осіб особового складу ...

I like it !
Хто там рахуватиме, шо од них осталось і скільки їх було.
13.05.2022 07:01 Ответить
Та там "один на один накладається"! Наші пишуть про 26 тисяч "зажмурених" орків а в МО України вже прислали 32 тис запитів мамки з Росії з вимогою повідомить про долю сина А тут картина така - кого вовки в яру гризуть (наші "похоронщики" не знайшли та не облікували) Кого на шмаття розкидало - хто те шмаття по полю збиратиме? Хтось умер у польовому шпиталі та його свої лікарі спалили і попіл викинули Кого у братській могилі самі ж співслужбовці загребли - хто їх там рахував? Так що "розбіжності" будуть! Знаю три місця на трасі Чернігів-Ріпки де закопали ТЕ що від трупів залишилося! В одному з сіл труп орка з самоскида на повороті випав Лежав добу і смердів під селом Їде кацапська колона - тікають у Білорусь Люди кажуть: "Своего заберите!" А у відповідь: "Да ***** он нам нужен!" Мусили самі відтягти в лісосмугу та закопать! І навіть хреста з табличкою не поставиш - документів немає А батькам напишуть: "Прапал без вести"!!!
13.05.2022 07:44 Ответить
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
13.05.2022 07:02 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.05.2022 07:13 Ответить
13.05.2022 07:14 Ответить
13.05.2022 07:15 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
13.05.2022 07:20 Ответить
Утилі0ація ординців триває!!!)))
13.05.2022 07:22 Ответить
Кацапи , усвідомте і запам'ятайте , що спокою вам не буде на нашій землі , ніколи !!
13.05.2022 07:25 Ответить
Vot takyje air droperi ,oni desiovyje
13.05.2022 07:37 Ответить
путлеровцы ВОПЯТ,что ЗСУ дислоцируются в населенных пунктах.На подступах-да,но не прячутся за спинами.....А вы,твари разместились в центре! Суки позорные!!

Сочувствую местным жителям. Есть много знакомых.....
13.05.2022 07:55 Ответить
это нечего не изменило кроме того что тысячи людей снова не выпускают
13.05.2022 08:12 Ответить
Єто изменило количество обстрелов на фронте и по Николаеву!
показать весь комментарий
13.05.2022 11:56 Ответить
Наші ж ви котики
13.05.2022 09:01 Ответить
Мед на очі))
13.05.2022 09:14 Ответить
ты вылупился на форуме - 13.05.2022 --и уже срешь, кацапская тварь?
13.05.2022 11:59 Ответить
13.05.2022 09:41 Ответить
Пустите ка маленький джавелинчик в него.
13.05.2022 11:24 Ответить
Із зис чмоня?О йес!
13.05.2022 19:02 Ответить
 
 