ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Херсонской области. ВИДЕО
В селе Большая Александровка Херсонской области ВСУ нанесли сокрушительный удар по составу боеприпасов Российской Федерации.
Об этом сообщили в Telegram-канале ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника.
Украинские защитники отметили, что кроме дорогостоящей техники и большого запаса ракет удалось ликвидировать около 70 человек личного состава российской армии.
I like it !
Хто там рахуватиме, шо од них осталось і скільки їх було.
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
Слава нації
Смерть москалям
Сочувствую местным жителям. Есть много знакомых.....