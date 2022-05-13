ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Херсонской области. ВИДЕО

В селе Большая Александровка Херсонской области ВСУ нанесли сокрушительный удар по составу боеприпасов Российской Федерации.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника.

Украинские защитники отметили, что кроме дорогостоящей техники и большого запаса ракет удалось ликвидировать около 70 человек личного состава российской армии.

