ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами на Херсонщині. ВIДЕО

У селі Велика Олександрівка Херсонської області ЗСУ завдали нищівного удару по складу боєприпасів Російської Федерації.

Про це повідомили у Telegram-каналі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Ракету, що знищила запас снарядів для російських "Смерчів", було скинуто з бойового безпілотника.

Українські захисники зауважили, що окрім дорогої техніки та великого запасу ракет вдалося ліквідувати приблизно 70 осіб особового складу російської армії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр ліквідували склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

армія рф (18766) знищення (8270) ЗСУ (7928) склад (185) Херсонська область (6228)
+21
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
13.05.2022 07:02 Відповісти
+20
13.05.2022 07:15 Відповісти
+16
Та там "один на один накладається"! Наші пишуть про 26 тисяч "зажмурених" орків а в МО України вже прислали 32 тис запитів мамки з Росії з вимогою повідомить про долю сина А тут картина така - кого вовки в яру гризуть (наші "похоронщики" не знайшли та не облікували) Кого на шмаття розкидало - хто те шмаття по полю збиратиме? Хтось умер у польовому шпиталі та його свої лікарі спалили і попіл викинули Кого у братській могилі самі ж співслужбовці загребли - хто їх там рахував? Так що "розбіжності" будуть! Знаю три місця на трасі Чернігів-Ріпки де закопали ТЕ що від трупів залишилося! В одному з сіл труп орка з самоскида на повороті випав Лежав добу і смердів під селом Їде кацапська колона - тікають у Білорусь Люди кажуть: "Своего заберите!" А у відповідь: "Да ***** он нам нужен!" Мусили самі відтягти в лісосмугу та закопать! І навіть хреста з табличкою не поставиш - документів немає А батькам напишуть: "Прапал без вести"!!!
13.05.2022 07:44 Відповісти
З любов'ю від БАЙРАКТАРА !!!
13.05.2022 07:00 Відповісти
Punisher.
13.05.2022 07:12 Відповісти
Це не з байрактара, а українського ,,карателя"
13.05.2022 08:32 Відповісти
... приблизно 70 осіб особового складу ...

I like it !
Хто там рахуватиме, шо од них осталось і скільки їх було.
13.05.2022 07:01 Відповісти
Та там "один на один накладається"! Наші пишуть про 26 тисяч "зажмурених" орків а в МО України вже прислали 32 тис запитів мамки з Росії з вимогою повідомить про долю сина А тут картина така - кого вовки в яру гризуть (наші "похоронщики" не знайшли та не облікували) Кого на шмаття розкидало - хто те шмаття по полю збиратиме? Хтось умер у польовому шпиталі та його свої лікарі спалили і попіл викинули Кого у братській могилі самі ж співслужбовці загребли - хто їх там рахував? Так що "розбіжності" будуть! Знаю три місця на трасі Чернігів-Ріпки де закопали ТЕ що від трупів залишилося! В одному з сіл труп орка з самоскида на повороті випав Лежав добу і смердів під селом Їде кацапська колона - тікають у Білорусь Люди кажуть: "Своего заберите!" А у відповідь: "Да ***** он нам нужен!" Мусили самі відтягти в лісосмугу та закопать! І навіть хреста з табличкою не поставиш - документів немає А батькам напишуть: "Прапал без вести"!!!
13.05.2022 07:44 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.05.2022 07:13 Відповісти
13.05.2022 07:14 Відповісти
13.05.2022 07:15 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
13.05.2022 07:20 Відповісти
Утилі0ація ординців триває!!!)))
13.05.2022 07:22 Відповісти
Кацапи , усвідомте і запам'ятайте , що спокою вам не буде на нашій землі , ніколи !!
13.05.2022 07:25 Відповісти
Vot takyje air droperi ,oni desiovyje
13.05.2022 07:37 Відповісти
путлеровцы ВОПЯТ,что ЗСУ дислоцируются в населенных пунктах.На подступах-да,но не прячутся за спинами.....А вы,твари разместились в центре! Суки позорные!!

Сочувствую местным жителям. Есть много знакомых.....
13.05.2022 07:55 Відповісти
это нечего не изменило кроме того что тысячи людей снова не выпускают
13.05.2022 08:12 Відповісти
Єто изменило количество обстрелов на фронте и по Николаеву!
13.05.2022 11:56 Відповісти
Наші ж ви котики
13.05.2022 09:01 Відповісти
Мед на очі))
13.05.2022 09:14 Відповісти
ты вылупился на форуме - 13.05.2022 --и уже срешь, кацапская тварь?
13.05.2022 11:59 Відповісти
13.05.2022 09:41 Відповісти
Пустите ка маленький джавелинчик в него.
13.05.2022 11:24 Відповісти
Із зис чмоня?О йес!
13.05.2022 19:02 Відповісти
 
 