ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами на Херсонщині. ВIДЕО

У селі Велика Олександрівка Херсонської області ЗСУ завдали нищівного удару по складу боєприпасів Російської Федерації.

Про це повідомили у Telegram-каналі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Ракету, що знищила запас снарядів для російських "Смерчів", було скинуто з бойового безпілотника.

Українські захисники зауважили, що окрім дорогої техніки та великого запасу ракет вдалося ліквідувати приблизно 70 осіб особового складу російської армії.

