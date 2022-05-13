ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами на Херсонщині. ВIДЕО
У селі Велика Олександрівка Херсонської області ЗСУ завдали нищівного удару по складу боєприпасів Російської Федерації.
Про це повідомили у Telegram-каналі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ракету, що знищила запас снарядів для російських "Смерчів", було скинуто з бойового безпілотника.
Українські захисники зауважили, що окрім дорогої техніки та великого запасу ракет вдалося ліквідувати приблизно 70 осіб особового складу російської армії.
I like it !
Хто там рахуватиме, шо од них осталось і скільки їх було.
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
Слава нації
Смерть москалям
Сочувствую местным жителям. Есть много знакомых.....