Воїни 30-ї ОМБр ліквідували склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Українські воїни вправним вогнем мінометів знищили склад боєприпасів ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Військові 30-ї ОМБр ліквідували склад боєприпасів російських солдатів. Це вправна робота мінометників, які між іншим тільки нещодавно поповнили ряди бригади. Тепер в "непроханих гостей" буде менше боєприпасів для обстрілу українських військових".

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