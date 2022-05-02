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Воїни 30-ї ОМБр ліквідували склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Українські воїни вправним вогнем мінометів знищили склад боєприпасів ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Військові 30-ї ОМБр ліквідували склад боєприпасів російських солдатів. Це вправна робота мінометників, які між іншим тільки нещодавно поповнили ряди бригади. Тепер в "непроханих гостей" буде менше боєприпасів для обстрілу українських військових".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок САУ 2С1 "Гвоздика" знищив ворожий БТР. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

30 окрема механізована бригада (155) міномет (106) склад (183)


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Топ коментарі
+15
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 19:19
+15
30-й ОМБр-черговий респект...
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02.05.2022 19:20
+10
Во-первых это красиво...
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02.05.2022 19:22
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 19:19 Відповісти
30-й ОМБр-черговий респект...
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02.05.2022 19:20 Відповісти
Во-первых это красиво...
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02.05.2022 19:22 Відповісти
Головне, що пес утік. А мо' то кацап на чотирьох
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02.05.2022 21:20 Відповісти
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02.05.2022 19:28 Відповісти
Рядом машина с пушкой тоже тю тю.
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02.05.2022 19:29 Відповісти
Хорошо что пёс вовремя сбежал.
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02.05.2022 19:44 Відповісти
Пес не дурак, понял, что сейчас будет "бум!".
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02.05.2022 20:54 Відповісти
Дякую НАШИМ ЗАХИСНИКАМ ! Бережи вас всіх Боже ! Ангелів охоронців
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02.05.2022 20:17 Відповісти
Когда они там уже все накурятся?
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02.05.2022 20:24 Відповісти
Музикальний супровід підходящий для знищення кацапні
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02.05.2022 22:11 Відповісти
 
 