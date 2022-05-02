Воїни 30-ї ОМБр ліквідували склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО
Українські воїни вправним вогнем мінометів знищили склад боєприпасів ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
У повідомленні зазначається: "Військові 30-ї ОМБр ліквідували склад боєприпасів російських солдатів. Це вправна робота мінометників, які між іншим тільки нещодавно поповнили ряди бригади. Тепер в "непроханих гостей" буде менше боєприпасів для обстрілу українських військових".
Топ коментарі
+15 Alex Alex #500309
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+15 Александр Чуднивец #474549
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+10 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар02.05.2022 19:22 Посилання
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!