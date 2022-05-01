Розрахунок САУ 2С1 "Гвоздика" знищив ворожий БТР. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили ворожий БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.

"Блискавична бойова робота розрахунку 2С1 30 омбр по російському БТР. Яскраве знищення ворожої техніки", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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