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Розрахунок САУ 2С1 "Гвоздика" знищив ворожий БТР. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили ворожий БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.

"Блискавична бойова робота розрахунку 2С1 30 омбр по російському БТР. Яскраве знищення ворожої техніки", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці влучним пострілом знищили екіпаж ворожого танка. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+37
ну надо же, в каком интересном месте сегодня мост саморазрушился в курской области...🙄
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01.05.2022 17:43
+29
30-й ОМБр-черговий респект...
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01.05.2022 17:41
+17
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01.05.2022 17:55
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30-й ОМБр-черговий респект...
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01.05.2022 17:41 Відповісти
лаптеногие- горите в аду
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01.05.2022 17:52 Відповісти
За музику також.
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01.05.2022 17:43 Відповісти
ну надо же, в каком интересном месте сегодня мост саморазрушился в курской области...🙄
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01.05.2022 17:43 Відповісти
Реально. В ближайшее время проблем с металлолом в Украине не будет
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01.05.2022 17:43 Відповісти
а ви думаєт, чого це Ахмєтов ходить кругами.як кіт біля сметани
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01.05.2022 17:50 Відповісти
Ну Ахметовскую Азовсталь уже скорее всего проще развалить и заново отстроить, чем восстанавливать. А на это уйдет не один год.
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01.05.2022 18:15 Відповісти
на основе современных технологий
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01.05.2022 18:19 Відповісти
И новое построить не в центре города.
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01.05.2022 20:44 Відповісти
Гарно! То як.
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01.05.2022 17:49 Відповісти
Свіжі шкварки.
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01.05.2022 17:53 Відповісти
Вооруженные силы Польши заявили в воскресенье о начале военных учений с участием тысяч солдат НАТО. Это регулярные учения, направленные на повышение безопасности восточного фланга альянса, но они проводятся в этом году, когда поблизости бушует война России против Украины.
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01.05.2022 17:54 Відповісти
А я вам счас карту покажу откуда готовіть нападєніє..Кьонігсберг..Сувальский коридор
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01.05.2022 17:56 Відповісти
Пусть он пакажет свой "сувальскій анальній отвор", куда гатовілась 4 нападєніє
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01.05.2022 18:11 Відповісти
Если ***** там вылезет, вместо КО будет Польша... или Литва.
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01.05.2022 20:45 Відповісти
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01.05.2022 17:55 Відповісти
отого маняка б закинути десь на нафтову базу в рашку
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01.05.2022 17:58 Відповісти
забігали, закопошились... я теж торчу
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02.05.2022 08:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
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02.05.2022 09:03 Відповісти
Сьомий снаряд пошкодив, і викликав пожежу. Восьмий вже був зайвим.
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01.05.2022 17:58 Відповісти
Контрольний.
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01.05.2022 18:25 Відповісти
Все одно забагато снарядів, напевно стволи вже розстріляні, тре міняти на нові, стандарту НАТО-155, тоді буде цікавіше
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01.05.2022 20:59 Відповісти
 
 