Розрахунок САУ 2С1 "Гвоздика" знищив ворожий БТР. ВIДЕО безпілотника
Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили ворожий БТР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.
"Блискавична бойова робота розрахунку 2С1 30 омбр по російському БТР. Яскраве знищення ворожої техніки", - пишуть бійці в коментарі до відео.
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