Расчет САУ 2С1 "Гвоздика" уничтожил вражеский БТР. ВИДЕО беспилотника
Артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили вражеский БТР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице подразделения в соцсети.
"Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 омбр по российскому БТР. Яркое уничтожение вражеской техники", - пишут бойцы в комментарии к видео.
Топ комментарии
+37 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий01.05.2022 17:43 Ответить Ссылка
+29 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.05.2022 17:41 Ответить Ссылка
+17 саша паламарчук
показать весь комментарий01.05.2022 17:55 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.05.2022 17:41 Ответить Мне нравится 29 Ссылка
Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий01.05.2022 17:52 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Валентина Саюн
показать весь комментарий01.05.2022 17:43 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий01.05.2022 17:43 Ответить Мне нравится 37 Ссылка
Frol Fedoroff
показать весь комментарий01.05.2022 17:43 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий01.05.2022 17:50 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Gar
показать весь комментарий01.05.2022 18:15 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Nikol Kovalenko
показать весь комментарий01.05.2022 18:19 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Krotow
показать весь комментарий01.05.2022 20:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Max Skall
показать весь комментарий01.05.2022 17:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Olexandr Ivashura
показать весь комментарий01.05.2022 17:53 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий01.05.2022 17:54 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий01.05.2022 17:56 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Онотоле Онотольевич
показать весь комментарий01.05.2022 18:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Krotow
показать весь комментарий01.05.2022 20:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
саша паламарчук
показать весь комментарий01.05.2022 17:55 Ответить Мне нравится 17 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий01.05.2022 17:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вячеслав Ананьев
показать весь комментарий02.05.2022 08:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вячеслав Ананьев
показать весь комментарий02.05.2022 09:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Only
показать весь комментарий01.05.2022 17:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Виктор Ли #516415
показать весь комментарий01.05.2022 18:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Недо Перепил #465562
показать весь комментарий01.05.2022 20:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль