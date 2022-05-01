РУС
Расчет САУ 2С1 "Гвоздика" уничтожил вражеский БТР. ВИДЕО беспилотника

Артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили вражеский БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице подразделения в соцсети.

"Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 омбр по российскому БТР. Яркое уничтожение вражеской техники", - пишут бойцы в комментарии к видео.

армия РФ (20392) уничтожение (7750) 30 отдельная механизированная бригада (155)
+37
ну надо же, в каком интересном месте сегодня мост саморазрушился в курской области...🙄
01.05.2022 17:43 Ответить
+29
30-й ОМБр-черговий респект...
01.05.2022 17:41 Ответить
+17
01.05.2022 17:55 Ответить
30-й ОМБр-черговий респект...
01.05.2022 17:41 Ответить
лаптеногие- горите в аду
01.05.2022 17:52 Ответить
За музику також.
01.05.2022 17:43 Ответить
ну надо же, в каком интересном месте сегодня мост саморазрушился в курской области...🙄
01.05.2022 17:43 Ответить
Реально. В ближайшее время проблем с металлолом в Украине не будет
01.05.2022 17:43 Ответить
а ви думаєт, чого це Ахмєтов ходить кругами.як кіт біля сметани
01.05.2022 17:50 Ответить
Ну Ахметовскую Азовсталь уже скорее всего проще развалить и заново отстроить, чем восстанавливать. А на это уйдет не один год.
01.05.2022 18:15 Ответить
на основе современных технологий
01.05.2022 18:19 Ответить
И новое построить не в центре города.
01.05.2022 20:44 Ответить
Гарно! То як.
01.05.2022 17:49 Ответить
Свіжі шкварки.
01.05.2022 17:53 Ответить
Вооруженные силы Польши заявили в воскресенье о начале военных учений с участием тысяч солдат НАТО. Это регулярные учения, направленные на повышение безопасности восточного фланга альянса, но они проводятся в этом году, когда поблизости бушует война России против Украины.
01.05.2022 17:54 Ответить
А я вам счас карту покажу откуда готовіть нападєніє..Кьонігсберг..Сувальский коридор
01.05.2022 17:56 Ответить
Пусть он пакажет свой "сувальскій анальній отвор", куда гатовілась 4 нападєніє
01.05.2022 18:11 Ответить
Если ***** там вылезет, вместо КО будет Польша... или Литва.
01.05.2022 20:45 Ответить
01.05.2022 17:55 Ответить
отого маняка б закинути десь на нафтову базу в рашку
01.05.2022 17:58 Ответить
забігали, закопошились... я теж торчу
02.05.2022 08:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
02.05.2022 09:03 Ответить
Сьомий снаряд пошкодив, і викликав пожежу. Восьмий вже був зайвим.
01.05.2022 17:58 Ответить
Контрольний.
01.05.2022 18:25 Ответить
Все одно забагато снарядів, напевно стволи вже розстріляні, тре міняти на нові, стандарту НАТО-155, тоді буде цікавіше
01.05.2022 20:59 Ответить
 
 