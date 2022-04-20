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Воины 30-й ОМБр уничтожили российский танк. ВИДЕО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнародовали видео уничтожения российского танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Еще один рашистский танк уничтожен нашими воинами", – отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 30-й ОМБр уничтожают вражескую технику на востоке страны. ВИДЕО

танк (2260) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+15
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg

"Сіла птаха українська" - Леся Нікітюк
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20.04.2022 21:41
+15
Завядки вам земля очищується від свинособачих виродків.
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20.04.2022 21:42
+15
Красунчики.
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20.04.2022 21:42
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https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg

"Сіла птаха українська" - Леся Нікітюк
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20.04.2022 21:41 Ответить
Завядки вам земля очищується від свинособачих виродків.
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20.04.2022 21:42 Ответить
Красунчики.
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20.04.2022 21:42 Ответить
Нормально так на трофейній техніці
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20.04.2022 21:46 Ответить
СКРЄПИ ВСІ НА СОСНАХ ВИСЯТЬ.БУДЕ РОБОТА ДЛЯ БІЛОЧОК В ЛІСІ
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20.04.2022 21:47 Ответить
Та не, они испарились мнговенно. Там похоже боезапас сдетонировал.
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20.04.2022 22:00 Ответить
сонечки мої золотенькі! як гарно!
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20.04.2022 21:50 Ответить
мамка-фашиствуюшая самка, не сможет опознать своего вышкребка... .
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20.04.2022 21:51 Ответить
Красивенько так! Дай вам бог здоровья! Возвращайтесь живыми!
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20.04.2022 21:54 Ответить
Мочите гадов как только можете.
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20.04.2022 21:54 Ответить
натопили кацапам по черному
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20.04.2022 21:54 Ответить
Покаталися з вогником
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20.04.2022 21:57 Ответить
Кацап повинен висіти на мотузку на дереві або його кишки на гілляках
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20.04.2022 22:00 Ответить
надіюсь ваньки там всередині сиділи
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20.04.2022 22:00 Ответить
 
 