Воины 30-й ОМБр уничтожили российский танк. ВИДЕО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнародовали видео уничтожения российского танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Еще один рашистский танк уничтожен нашими воинами", – отмечается в сообщении.

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