Воины 30-й ОМБр уничтожили российский танк. ВИДЕО
Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнародовали видео уничтожения российского танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Еще один рашистский танк уничтожен нашими воинами", – отмечается в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 30-й ОМБр уничтожают вражескую технику на востоке страны. ВИДЕО
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