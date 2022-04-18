Воїни 30-ї ОМБр знищують ворожу техніку на сході країни. ВIДЕО
Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожу техніку на сході країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ".
"Чергове запальне у буквальному сенсі відео про знищення ворожої техніки на сході України", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.04.2022 23:18
+12 A rt #506652
показати весь коментар18.04.2022 23:25
+12 ПравдаЛюбка
показати весь коментар18.04.2022 23:29
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