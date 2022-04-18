Воїни 30-ї ОМБр знищують ворожу техніку на сході країни. ВIДЕО

Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожу техніку на сході країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ".

"Чергове запальне у буквальному сенсі відео про знищення ворожої техніки на сході України", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Воїни 30-ї бригади знищили ворожу техніку на Північному напрямку. ВIДЕО