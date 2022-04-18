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Воїни 30-ї ОМБр знищують ворожу техніку на сході країни. ВIДЕО

Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожу техніку на сході країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ". 

"Чергове запальне у буквальному сенсі відео про знищення ворожої техніки на сході України", - зазначається у повідомленні. 

Також читайте: Воїни 30-ї бригади знищили ворожу техніку на Північному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

техніка (1834) артилерія (790) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+21
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18.04.2022 23:18
+12
Красивая природа в Украине... на фоне леса горит техника врага, что может быть красивее...
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18.04.2022 23:25
+12
/
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18.04.2022 23:29
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18.04.2022 23:14 Відповісти
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18.04.2022 23:18 Відповісти
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18.04.2022 23:19 Відповісти
От i добре...
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18.04.2022 23:19 Відповісти
Самі кращі відосики
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18.04.2022 23:23 Відповісти
-Хто там? «Це Байрактар, твоя смерть».
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18.04.2022 23:25 Відповісти
Красивая природа в Украине... на фоне леса горит техника врага, что может быть красивее...
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18.04.2022 23:25 Відповісти
/
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18.04.2022 23:29 Відповісти
Російських фашистів стане менше! Щиро дякую,любі воїни,ви-майстри! Ангели вас бережуть!
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18.04.2022 23:41 Відповісти
Молодці, земляки !
Дякую !

Повертайтеся живими.
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18.04.2022 23:54 Відповісти
 
 