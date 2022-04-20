Воїни 30-ї ОМБр знищили російський танк. ВIДЕО

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького оприлюднили відео знищення російського танку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці бригади.

"Ще один рашистський танк знищено нашими воїнами", - відзначається у повідомленні.

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