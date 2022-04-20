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Воїни 30-ї ОМБр знищили російський танк. ВIДЕО

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького оприлюднили відео знищення російського танку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці бригади.

"Ще один рашистський танк знищено нашими воїнами", - відзначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр знищують ворожу техніку на сході країни. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+15
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg

"Сіла птаха українська" - Леся Нікітюк
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20.04.2022 21:41
+15
Завядки вам земля очищується від свинособачих виродків.
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20.04.2022 21:42
+15
Красунчики.
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20.04.2022 21:42
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https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg

"Сіла птаха українська" - Леся Нікітюк
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20.04.2022 21:41 Відповісти
Завядки вам земля очищується від свинособачих виродків.
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20.04.2022 21:42 Відповісти
Красунчики.
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20.04.2022 21:42 Відповісти
Нормально так на трофейній техніці
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20.04.2022 21:46 Відповісти
СКРЄПИ ВСІ НА СОСНАХ ВИСЯТЬ.БУДЕ РОБОТА ДЛЯ БІЛОЧОК В ЛІСІ
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20.04.2022 21:47 Відповісти
Та не, они испарились мнговенно. Там похоже боезапас сдетонировал.
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20.04.2022 22:00 Відповісти
сонечки мої золотенькі! як гарно!
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20.04.2022 21:50 Відповісти
мамка-фашиствуюшая самка, не сможет опознать своего вышкребка... .
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20.04.2022 21:51 Відповісти
Красивенько так! Дай вам бог здоровья! Возвращайтесь живыми!
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20.04.2022 21:54 Відповісти
Мочите гадов как только можете.
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20.04.2022 21:54 Відповісти
натопили кацапам по черному
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20.04.2022 21:54 Відповісти
Покаталися з вогником
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20.04.2022 21:57 Відповісти
Кацап повинен висіти на мотузку на дереві або його кишки на гілляках
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20.04.2022 22:00 Відповісти
надіюсь ваньки там всередині сиділи
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20.04.2022 22:00 Відповісти
 
 