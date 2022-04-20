Воїни 30-ї ОМБр знищили російський танк. ВIДЕО
Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького оприлюднили відео знищення російського танку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці бригади.
"Ще один рашистський танк знищено нашими воїнами", - відзначається у повідомленні.
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+15 Scorpman Y
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+15 Dmitry Ostapiv
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