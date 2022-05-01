Нацгвардійці влучним пострілом знищили екіпаж ворожого танка. ВIДЕО безпілотника

Бійці бригади швидкого реагування української Нацгвардії знищили екіпаж ворожого танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу по ворогах опублікували в МВС.

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