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Нацгвардійці влучним пострілом знищили екіпаж ворожого танка. ВIДЕО безпілотника

Бійці бригади швидкого реагування української Нацгвардії знищили екіпаж ворожого танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу по ворогах опублікували в МВС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк у Донецькій області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+39
І москаля нема, немає москаля......
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01.05.2022 14:51
+35
От осколков там всем жопа
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01.05.2022 14:52
+28
осколками всіх прибило!
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01.05.2022 14:51
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Танк я так понял себе забрали
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01.05.2022 14:46 Відповісти
Скоріш за все хотіли влучити в танк, але трохи промазали. Подали так, ніби все так і задумано. Ну нічого, мінус 2-3 орка-- теж добре.
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01.05.2022 14:57 Відповісти
Ну та якщо вдастся забрати танк, то теж нічо такий варік...
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01.05.2022 17:00 Відповісти
вася и есть вася.
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01.05.2022 18:15 Відповісти
самий перший не постраждав , середній неясно, там тільки третього заділо
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01.05.2022 14:46 Відповісти
осколками всіх прибило!
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01.05.2022 14:51 Відповісти
От осколков там всем жопа
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01.05.2022 14:52 Відповісти
ще один македонський) ти уявляєш, який розліт осколків?
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01.05.2022 14:54 Відповісти
Та й вибуху не було, лише "хлопок", а три орки весело пішли далі.
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01.05.2022 14:54 Відповісти
теж "хлопОк", да

Недалеко от российского Белгорода (в сторону границы с Украиной) поднимается столб дыма.

Очевидцы сообщают, что до этого был слышен сильный взрыв.
https://t.me/charter97_org/71738
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01.05.2022 14:55 Відповісти
это уже 4-0?
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01.05.2022 18:25 Відповісти
нє, у них тільки сильні хлопки і задимлєніє
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01.05.2022 22:57 Відповісти
Ага хлопок с последующим задымлением
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01.05.2022 14:56 Відповісти
похоже на 120 мину-если это она-то с орков там и собирать нечего ,и танк поврежден по гусеницам и каткам
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01.05.2022 15:01 Відповісти
Ты издеваешься. В полный рост даже от ф1 там как минимум все тяжелые 300е, а тут по ходу явно что-то посерьезнее.
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01.05.2022 15:38 Відповісти
Ф-1 херня полная...от нее практически не бывает поражений... Она эффективна лишь в помещении, так как громко бухает... И не более
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02.05.2022 00:41 Відповісти
У нас на районе в Харькове от «града» прилетел снаряд, у мужика, который находился в 25 метрах от взрыва, разорвало перепонки и потекла кровь из ушей, несколько дней не было слуха
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01.05.2022 15:39 Відповісти
Це тобі той перший розказав?
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01.05.2022 16:20 Відповісти
Нацгвардії України-респект...
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01.05.2022 14:50 Відповісти
І москаля нема, немає москаля......
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01.05.2022 14:51 Відповісти
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01.05.2022 14:52 Відповісти
НАШІ ХЛОПЦІ СВИНЯЧИМ РИЛАМ ЗРОБИЛИ ШМАТОВАЛЕНКА!!!!
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01.05.2022 14:56 Відповісти
Думаю танк теж посікло сильно
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01.05.2022 14:59 Відповісти
музыка зачетная
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01.05.2022 15:00 Відповісти
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01.05.2022 15:04 Відповісти
Красиво!
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01.05.2022 15:06 Відповісти
Героям слава! Додатково за Chubby Checker респект!
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01.05.2022 15:20 Відповісти
На две бы секунды раньше…… но и так не плохо
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01.05.2022 17:08 Відповісти
Трі танкіста, трі покойних підора.
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01.05.2022 17:12 Відповісти
экипаж машины под трофей.
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01.05.2022 18:31 Відповісти
И молодая не узнает, Какой у парня был конец. И будет карточка пылиться. На полке пожелтевших книг. В военной форме, при погонах, И ей он больше не жених
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01.05.2022 17:28 Відповісти
Ему и конец оторвало??
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01.05.2022 19:56 Відповісти
120 ! Песта по ходу всем)))
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01.05.2022 17:58 Відповісти
А чего они там все из танка потикали? За очередным унитазом?
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01.05.2022 20:15 Відповісти
 
 