Нацгвардійці влучним пострілом знищили екіпаж ворожого танка. ВIДЕО безпілотника
Бійці бригади швидкого реагування української Нацгвардії знищили екіпаж ворожого танка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу по ворогах опублікували в МВС.
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+39 Дмитрий Иванов #512538
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+35 Дмитрий Иванов #512538
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+28 Ivan Ivanov #437477
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Недалеко от российского Белгорода (в сторону границы с Украиной) поднимается столб дыма.
Очевидцы сообщают, что до этого был слышен сильный взрыв.
https://t.me/charter97_org/71738