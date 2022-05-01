Нацгвардейцы метким выстрелом уничтожили экипаж вражеского танка. ВИДЕО беспилотника

Бойцы бригады быстрого реагирования украинской Нацгвардии уничтожили экипаж вражеского танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела по врагам опубликована в МВД.

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