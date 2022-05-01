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Нацгвардейцы метким выстрелом уничтожили экипаж вражеского танка. ВИДЕО беспилотника

Бойцы бригады быстрого реагирования украинской Нацгвардии уничтожили экипаж вражеского танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела по врагам опубликована в МВД.

Смотрите также: Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) Национальная гвардия (2152)


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Топ комментарии
+39
І москаля нема, немає москаля......
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01.05.2022 14:51
+35
От осколков там всем жопа
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01.05.2022 14:52
+28
осколками всіх прибило!
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01.05.2022 14:51
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Танк я так понял себе забрали
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01.05.2022 14:46 Ответить
Скоріш за все хотіли влучити в танк, але трохи промазали. Подали так, ніби все так і задумано. Ну нічого, мінус 2-3 орка-- теж добре.
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01.05.2022 14:57 Ответить
Ну та якщо вдастся забрати танк, то теж нічо такий варік...
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01.05.2022 17:00 Ответить
вася и есть вася.
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01.05.2022 18:15 Ответить
самий перший не постраждав , середній неясно, там тільки третього заділо
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01.05.2022 14:46 Ответить
осколками всіх прибило!
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01.05.2022 14:51 Ответить
От осколков там всем жопа
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01.05.2022 14:52 Ответить
ще один македонський) ти уявляєш, який розліт осколків?
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01.05.2022 14:54 Ответить
Та й вибуху не було, лише "хлопок", а три орки весело пішли далі.
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01.05.2022 14:54 Ответить
теж "хлопОк", да

Недалеко от российского Белгорода (в сторону границы с Украиной) поднимается столб дыма.

Очевидцы сообщают, что до этого был слышен сильный взрыв.
https://t.me/charter97_org/71738
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01.05.2022 14:55 Ответить
это уже 4-0?
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01.05.2022 18:25 Ответить
нє, у них тільки сильні хлопки і задимлєніє
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01.05.2022 22:57 Ответить
Ага хлопок с последующим задымлением
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01.05.2022 14:56 Ответить
похоже на 120 мину-если это она-то с орков там и собирать нечего ,и танк поврежден по гусеницам и каткам
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01.05.2022 15:01 Ответить
Ты издеваешься. В полный рост даже от ф1 там как минимум все тяжелые 300е, а тут по ходу явно что-то посерьезнее.
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01.05.2022 15:38 Ответить
Ф-1 херня полная...от нее практически не бывает поражений... Она эффективна лишь в помещении, так как громко бухает... И не более
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02.05.2022 00:41 Ответить
У нас на районе в Харькове от «града» прилетел снаряд, у мужика, который находился в 25 метрах от взрыва, разорвало перепонки и потекла кровь из ушей, несколько дней не было слуха
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01.05.2022 15:39 Ответить
Це тобі той перший розказав?
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01.05.2022 16:20 Ответить
Нацгвардії України-респект...
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01.05.2022 14:50 Ответить
І москаля нема, немає москаля......
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01.05.2022 14:51 Ответить
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01.05.2022 14:52 Ответить
НАШІ ХЛОПЦІ СВИНЯЧИМ РИЛАМ ЗРОБИЛИ ШМАТОВАЛЕНКА!!!!
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01.05.2022 14:56 Ответить
Думаю танк теж посікло сильно
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01.05.2022 14:59 Ответить
музыка зачетная
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01.05.2022 15:00 Ответить
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01.05.2022 15:04 Ответить
Красиво!
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01.05.2022 15:06 Ответить
Героям слава! Додатково за Chubby Checker респект!
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01.05.2022 15:20 Ответить
На две бы секунды раньше…… но и так не плохо
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01.05.2022 17:08 Ответить
Трі танкіста, трі покойних підора.
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01.05.2022 17:12 Ответить
экипаж машины под трофей.
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01.05.2022 18:31 Ответить
И молодая не узнает, Какой у парня был конец. И будет карточка пылиться. На полке пожелтевших книг. В военной форме, при погонах, И ей он больше не жених
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01.05.2022 17:28 Ответить
Ему и конец оторвало??
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01.05.2022 19:56 Ответить
120 ! Песта по ходу всем)))
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01.05.2022 17:58 Ответить
А чего они там все из танка потикали? За очередным унитазом?
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01.05.2022 20:15 Ответить
 
 