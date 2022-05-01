Нацгвардейцы метким выстрелом уничтожили экипаж вражеского танка. ВИДЕО беспилотника
Бойцы бригады быстрого реагирования украинской Нацгвардии уничтожили экипаж вражеского танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела по врагам опубликована в МВД.
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+39 Дмитрий Иванов #512538
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+28 Ivan Ivanov #437477
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Недалеко от российского Белгорода (в сторону границы с Украиной) поднимается столб дыма.
Очевидцы сообщают, что до этого был слышен сильный взрыв.
https://t.me/charter97_org/71738