Воины 30-й ОМБр ликвидировали склад боеприпасов оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины искусным огнем минометов уничтожили склад боеприпасов врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Военные 30-й ОМБр ликвидировали склад боеприпасов российских солдат. Это искусная работа минометчиков, которые, между прочим, только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у "непрошеных гостей" будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных".

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