Воины 30-й ОМБр ликвидировали склад боеприпасов оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины искусным огнем минометов уничтожили склад боеприпасов врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "Военные 30-й ОМБр ликвидировали склад боеприпасов российских солдат. Это искусная работа минометчиков, которые, между прочим, только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у "непрошеных гостей" будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных".
Топ комментарии
+15 Alex Alex #500309
показать весь комментарий02.05.2022 19:19 Ссылка
+15 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий02.05.2022 19:20 Ссылка
+10 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий02.05.2022 19:22 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!