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Воины 30-й ОМБр ликвидировали склад боеприпасов оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины искусным огнем минометов уничтожили склад боеприпасов врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Военные 30-й ОМБр ликвидировали склад боеприпасов российских солдат. Это искусная работа минометчиков, которые, между прочим, только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у "непрошеных гостей" будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных".

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Автор: 

30 отдельная механизированная бригада (154) миномет (98) склад (156)


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Топ комментарии
+15
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 19:19
+15
30-й ОМБр-черговий респект...
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02.05.2022 19:20
+10
Во-первых это красиво...
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02.05.2022 19:22
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 19:19 Ответить
30-й ОМБр-черговий респект...
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02.05.2022 19:20 Ответить
Во-первых это красиво...
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02.05.2022 19:22 Ответить
Головне, що пес утік. А мо' то кацап на чотирьох
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02.05.2022 21:20 Ответить
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02.05.2022 19:28 Ответить
Рядом машина с пушкой тоже тю тю.
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02.05.2022 19:29 Ответить
Хорошо что пёс вовремя сбежал.
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02.05.2022 19:44 Ответить
Пес не дурак, понял, что сейчас будет "бум!".
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02.05.2022 20:54 Ответить
Дякую НАШИМ ЗАХИСНИКАМ ! Бережи вас всіх Боже ! Ангелів охоронців
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02.05.2022 20:17 Ответить
Когда они там уже все накурятся?
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02.05.2022 20:24 Ответить
Музикальний супровід підходящий для знищення кацапні
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02.05.2022 22:11 Ответить
 
 