Донбас залишається основною мішенню для окупантів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Донбас все ще залишається мішенню російських окупантів.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей", - сказав президент.
Топ коментарі
+10 Володимир Мик
показати весь коментар17.05.2022 01:35 Відповісти Посилання
+8 Руслан Жгун
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+7 5 копійок
показати весь коментар17.05.2022 07:24 Відповісти Посилання
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