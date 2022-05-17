УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8981 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 736 13

Донбас залишається основною мішенню для окупантів, - Зеленський

сєверодонецьк

Президент Володимир Зеленський заявив, що Донбас все ще залишається мішенню російських окупантів.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти без зупину гатять по Сєверодонецьку, загинули щонайменше 10 осіб, - Гайдай

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Сєверодонецьк (508) Донбас (22358)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Ще й Донбас здай, кремлівській холуй, як ти це зараз зробив з захисниками Маріуполя.
І тоді можеш спокійно вішатись, не чекаючи народного гніву.
показати весь коментар
17.05.2022 01:35 Відповісти
+8
и ни слова про ЮГ
показати весь коментар
17.05.2022 01:36 Відповісти
+7
Навіщо ти наказав розмінувати Чонгар, клоун квартальний?
показати весь коментар
17.05.2022 07:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще й Донбас здай, кремлівській холуй, як ти це зараз зробив з захисниками Маріуполя.
І тоді можеш спокійно вішатись, не чекаючи народного гніву.
показати весь коментар
17.05.2022 01:35 Відповісти
и ни слова про ЮГ
показати весь коментар
17.05.2022 01:36 Відповісти
Москаль, соси хєр у свого обісраного царька пуйла і не відволікайся.
показати весь коментар
17.05.2022 01:47 Відповісти
когда это он просил?это вы скоро побегите
показати весь коментар
17.05.2022 02:53 Відповісти
зэрьмо отдал азовцев в плен
показати весь коментар
17.05.2022 02:57 Відповісти
якщо їх вибити з Донбасу, наступною їх метою може стати їх срана москва: москва їх весь час обдирала, москва їх на смерть послала, в москві Байрактар не літає, нема ЗСУ - і кожен то знає.
показати весь коментар
17.05.2022 03:41 Відповісти
Ракети падають по всій території. А звучить погано. Так, наче всім можна вже заспокоїтись, наче повернулись до 24 лютого.
показати весь коментар
17.05.2022 05:32 Відповісти
І чому знов це виходить вночі?!
показати весь коментар
17.05.2022 06:26 Відповісти
Здається мені, що основною мішенню орди є південь України, чого орда вже досягла, а Донбас то таке, відволікання уваги ЗСУ від Херсона. А зелень їм тільки ********. Готується те що на Донбасі з 2014 року, будуть псевдореферендуми, роками перестрілки, різні КПВВ, псевдопереговори і т.д. А НАТО й ЄС зачекають.Тим більше вибори нового президента в стані війни неможливі. У кожного свій гешефт . Страшно, але це може тривати роками.
показати весь коментар
17.05.2022 06:37 Відповісти
Так , це лячно, тому що дуже схоже на правду.
показати весь коментар
17.05.2022 07:56 Відповісти
Навіщо ти наказав розмінувати Чонгар, клоун квартальний?
показати весь коментар
17.05.2022 07:24 Відповісти
 
 