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Новини Війна
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Рашисти без зупину гатять по Сєверодонецьку, загинули щонайменше 10 осіб, - Гайдай

сєверодонецьк

Російські окупанти 16 травня продовжують обстрілювати Сєверодонецьк на Луганщині, внаслідок чого загинули щонайменше 10 осіб.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти без зупину гатять по Сєверодонецьку. Пошкоджено будинки, знову обстріляли лікарню. Щонайменше 10 загиблих. Орки цілий день ведуть прицілий вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєверодонецької лікарні", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, під час обстрілу рашисти влучили також в науково-виробниче підприємство.

"Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру. Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли. Наполегливо ПРОШУ: якщо Ви вирішили залишатися в місті - знаходьтеся постійно в укриттях!" - наголосив очільник ОВА.

Читайте: У ДСНС показали наслідки масованих обстрілів Луганської області. ФОТО

Автор: 

обстріл (29527) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+8
Они не успокоятся, пока не сровняют с землей, надо адекватно отвечать по их территории для отрезвления.
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16.05.2022 18:24 Відповісти
+2
В РФ немає мирного населення.
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16.05.2022 19:52 Відповісти
+1
Карають за бажання привести росіский мір в Україну.
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16.05.2022 18:23 Відповісти
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Карають за бажання привести росіский мір в Україну.
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16.05.2022 18:23 Відповісти
За те, що ківти - лише вибухають. І ключі - не від міста, а від ціинтаря.
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16.05.2022 20:36 Відповісти
Они не успокоятся, пока не сровняют с землей, надо адекватно отвечать по их территории для отрезвления.
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16.05.2022 18:24 Відповісти
Разве что по военным целям. Или предлагаешь ВСУ стать убийцами мирного населения? Так себе идея...
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16.05.2022 18:48 Відповісти
А російську інфраструктуру треба руйнувати?
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16.05.2022 18:57 Відповісти
Авжеж, але на цьому етапі - силами ССО, а не ракетами. Для наших партнерів (і їхніх виборців) не має лишатись доказів що надана зброя використовується для знищення об'єктів на рф. Тому що рашисти підірвут школу, притягнуть туди шмат хаймарса, і для нас це буде величезна проблема.
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13.10.2022 01:09 Відповісти
В РФ немає мирного населення.
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16.05.2022 19:52 Відповісти
Ок, наприклад ЗСУ влучає у школу - які наслідки для нас? Спрогнозуй.
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13.10.2022 01:07 Відповісти
так вони вже 8 років заявляють, що ми обстрілюємо цивільних і "дамбім бамбас". Так треба показати їм що таке ЗСУ бомбить, кров за кров. Бо вони нас ********, а ми сидимо і жаліємося як жервти
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12.10.2022 15:14 Відповісти
Чудова ідея знищувати інфраструктурні об'єкти. Інша справа якщо влучають у дитячий садочок (або рашисти це роблять і скидають все на ЗСУ) - і усіякі червоні хрести піднімають вій що ми геноцид влаштували. Відповідно починаються затримки у постачанні зброї від партнерів, фінансування та купа проблем. Не все так просто.
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13.10.2022 01:06 Відповісти
от жеж виродки лубянкоголові..
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16.05.2022 20:30 Відповісти
 
 