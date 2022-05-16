Рашисти без зупину гатять по Сєверодонецьку, загинули щонайменше 10 осіб, - Гайдай

Російські окупанти 16 травня продовжують обстрілювати Сєверодонецьк на Луганщині, внаслідок чого загинули щонайменше 10 осіб.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти без зупину гатять по Сєверодонецьку. Пошкоджено будинки, знову обстріляли лікарню. Щонайменше 10 загиблих. Орки цілий день ведуть прицілий вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєверодонецької лікарні", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, під час обстрілу рашисти влучили також в науково-виробниче підприємство.

"Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру. Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли. Наполегливо ПРОШУ: якщо Ви вирішили залишатися в місті - знаходьтеся постійно в укриттях!" - наголосив очільник ОВА.

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