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У ДСНС показали наслідки масованих обстрілів Луганської області. ФОТО

Окупанти гатять по населених пунктах регіону. Під масовані артилерійські обстріли протягом доби потрапили міста Сєверодонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ, Попасна, Гірське, Золоте, села Білогорівка, Комишуваха Тошківка, Новозванівка, Троїцьке.

Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

За добу найбільші руйнації в селах Попаснянської громади. 20 будинків пошкоджено у Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому. Сьогодні вдень окупанти завдали значних ударів по Сєверодонецьку. Через обстріли сталося займання будівлі та складу науково-виробничого об'єднання. В Лисичанську пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС області гасили пожежі в приватному житловому секторі та розвозили містянам воду і продуктові набори.

У ДСНС показали наслідки масованих обстрілів Луганської області 01

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У ДСНС показали наслідки масованих обстрілів Луганської області 02
У ДСНС показали наслідки масованих обстрілів Луганської області 03

Також ДСНС звернулись із проханням до мешканців не підіймати невідомі предмети та не чіпати нерозірвані снаряди. Вибухонебезпечні предмети можуть призвести до каліцтва або смерті.

обстріл (29527) ДСНС (5192) Луганська область (4900)


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"Русские настоящие мастера в разрушении, это единственное в чем я могу отдать им должное" - гудериан
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16.05.2022 17:41 Відповісти
Ну і хто буде відбудовуваи . 10 років піде як не більше
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16.05.2022 18:17 Відповісти
Мардовские рабы.
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16.05.2022 22:00 Відповісти
 
 