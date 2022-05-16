У ДСНС показали наслідки масованих обстрілів Луганської області. ФОТО
Окупанти гатять по населених пунктах регіону. Під масовані артилерійські обстріли протягом доби потрапили міста Сєверодонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ, Попасна, Гірське, Золоте, села Білогорівка, Комишуваха Тошківка, Новозванівка, Троїцьке.
Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
За добу найбільші руйнації в селах Попаснянської громади. 20 будинків пошкоджено у Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому. Сьогодні вдень окупанти завдали значних ударів по Сєверодонецьку. Через обстріли сталося займання будівлі та складу науково-виробничого об'єднання. В Лисичанську пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС області гасили пожежі в приватному житловому секторі та розвозили містянам воду і продуктові набори.
Також ДСНС звернулись із проханням до мешканців не підіймати невідомі предмети та не чіпати нерозірвані снаряди. Вибухонебезпечні предмети можуть призвести до каліцтва або смерті.
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