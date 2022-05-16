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В ГСЧС показали последствия массированных обстрелов Луганской области. ФОТО

Оккупанты бьют по населенным пунктам региона. Под массированные артиллерийские обстрелы в течение суток попали города Северодонецк, Лисичанск, Новодружеск, Попасная, Горское, Золотое, села Белогоровка, Камышеваха Тошковка, Новозвановка, Троицкое.

Об этом сообщают в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки самые большие разрушения в селах Попаснянской громады. 20 домов повреждены в Камышевахе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком. Сегодня днем оккупанты нанесли значительные удары по Северодонецку. Из-за обстрелов произошло возгорание здания и склад научно-производственного объединения. В Лисичанске пожарно-спасательные подразделения ГСЧС области тушили пожары в частном жилом секторе и развозили горожанам воду и продуктовые наборы.

В ГСЧС показали последствия массированных обстрелов Луганской области 01

Также смотрите: Россияне все выходные обстреливали Горскую громаду. Есть один погибший, 9 ранены, - Луганская ОВА. ФОТО


В ГСЧС показали последствия массированных обстрелов Луганской области 02
В ГСЧС показали последствия массированных обстрелов Луганской области 03

Также ГСЧС обратились с просьбой к жителям не поднимать неизвестные предметы и не трогать неразорванные снаряды. Взрывоопасные предметы могут привести к увечью или смерти.

обстрел (28205) ГСЧС (5051) Луганская область (6517)


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"Русские настоящие мастера в разрушении, это единственное в чем я могу отдать им должное" - гудериан
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16.05.2022 17:41 Ответить
Ну і хто буде відбудовуваи . 10 років піде як не більше
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16.05.2022 18:17 Ответить
Мардовские рабы.
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16.05.2022 22:00 Ответить
 
 