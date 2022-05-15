10% території Луганщини підконтрольні Україні, - Гайдай

Десята частина Луганщини підконтрольна Україна

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"10% території Луганщини підконтрольні Україні. Сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєверодонецьк (+села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", - зазначив він.

Водночас, за словами Гайдая, найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).

"Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєверодонецька", - додав очільник ОВА.

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