10% території Луганщини підконтрольні Україні, - Гайдай
Десята частина Луганщини підконтрольна Україна
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"10% території Луганщини підконтрольні Україні. Сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєверодонецьк (+села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", - зазначив він.
Водночас, за словами Гайдая, найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).
"Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєверодонецька", - додав очільник ОВА.
Топ коментарі
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+24 саша паламарчук
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+20 Ksenia VB
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а уже продаёт ваш говнокомандувач
Защитники Украины подорвали железнодорожные мосты, захваченные оккупантами на Луганщине. С их помощью враг пытался вести наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска.ничтоженные мосты находились в ключевом сообщении между Рубежным и Северодонецком.
Операцию выполнил 8 полк спецназа совместно с бойцами Национальной гвардии и контрразведкой Службы безопасности Украины.
На думку аналітиків, такі дії погрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо контрнаступ з метою звільнення захоплених РФ територій продовжуватиметься. Ймовірно, Путін вважає, що загроза ядерного удару може зупинити стримування Росії.