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Новини Війна
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10% території Луганщини підконтрольні Україні, - Гайдай

луганщина

Десята частина Луганщини підконтрольна Україна

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"10% території Луганщини підконтрольні Україні. Сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєверодонецьк (+села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", - зазначив він.

Водночас, за словами Гайдая, найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).

"Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєверодонецька", - додав очільник ОВА.

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Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+29
Клоун здав все що зміг, але щось пішло не так.
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15.05.2022 20:11 Відповісти
+24
То що там зєбіли казали, що Порох здав Україну?
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15.05.2022 20:08 Відповісти
+20
Не мемуари. Він купує потрібні для армії речі, на які теперішні керманичі забили.
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15.05.2022 20:28 Відповісти
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15.05.2022 20:07 Відповісти
То що там зєбіли казали, що Порох здав Україну?
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15.05.2022 20:08 Відповісти
Клоун здав все що зміг, але щось пішло не так.
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15.05.2022 20:11 Відповісти
Я на фронті, засранка зебільна.
Маєш що сказати мені?
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15.05.2022 22:32 Відповісти
зебіл в цій області в 2019 зробив "розведення" військ... Ну як розведення. Наші відійшли від укріплень, які клятий Порох будував 5 років в бетоні в Золотому, Станиці і т.д. А нові зебіл і 73% зебілів забули збудувати. Орки туди війшли і з тих позицій та Харьковщині (Купянська) зайшли в область з 2 сторін, захопивши більшу частину області на початку війни.
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15.05.2022 21:03 Відповісти
При чому тут Порошенко зараз?
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15.05.2022 20:12 Відповісти
Уже давно не при чем... мемуары пишет... больше ему ничего не осталось
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15.05.2022 20:17 Відповісти
Не мемуари. Він купує потрібні для армії речі, на які теперішні керманичі забили.
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15.05.2022 20:28 Відповісти
мемуары не то,что пишет
а уже продаёт ваш говнокомандувач
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15.05.2022 22:56 Відповісти
При баригах було більше. Нє?
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15.05.2022 20:08 Відповісти
Фуйня а не головнокомандувач це зеленське.
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15.05.2022 20:09 Відповісти
Хуже небудет ?
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15.05.2022 20:18 Відповісти
А какая разніца? Я вам нічіво нідолжєн!!1
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15.05.2022 20:35 Відповісти
Меняйте Серегу Гайдая, пока он все не сдал.
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15.05.2022 20:12 Відповісти
він ніхто, статист
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15.05.2022 21:12 Відповісти
Констататор фактов
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15.05.2022 21:33 Відповісти
- українці, не хвилюйтесь! Ми знову просто проїбали!
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15.05.2022 20:13 Відповісти
В 2019 році...
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15.05.2022 22:35 Відповісти
Які ж тупі коменти.. Я в ****
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15.05.2022 20:15 Відповісти
В бан захотіли?
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15.05.2022 20:29 Відповісти
Так, пробивають дно за дном кожного дня. Я заходжу на цей сайт так само, як на расєйські - подивуватися тупістю. Місцеві "патріоти" не розуміють, що повністю повторюють паттерни ворожої пропаганди.
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15.05.2022 21:00 Відповісти
Це піднімає вашу власну самооцінку?
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15.05.2022 21:10 Відповісти
ну лизати сраку тобі ближче,патерн ти *********,******* так питздануло твоє зе, що у русні нема досягнень а тут **** і майже вся Луганська під оркам,лижи далі раб *******
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15.05.2022 21:28 Відповісти
Дякую за наочне підтвердження моїх слів.
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15.05.2022 23:58 Відповісти
Гайдай каждый день кричит "замените меня"
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15.05.2022 20:19 Відповісти
Луганщине пинда. Затем остатки Донетчины. Ну а потом прекращение огня и оформление новых границ.
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15.05.2022 20:20 Відповісти
Ну так в чем дело? Ты уже на фронте или еще нет?
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15.05.2022 20:26 Відповісти
Конечно на фронте, как и ты.
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15.05.2022 21:09 Відповісти
не мечтай лаптеногий перемирия не будет, война до последнего орка и Луганск И Донецк вернем и Крым-
Защитники Украины подорвали железнодорожные мосты, захваченные оккупантами на Луганщине. С их помощью враг пытался вести наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска.ничтоженные мосты находились в ключевом сообщении между Рубежным и Северодонецком.

Операцию выполнил 8 полк спецназа совместно с бойцами Национальной гвардии и контрразведкой Службы безопасности Украины.
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15.05.2022 20:28 Відповісти
Держать любой ценой не наш метод, лучше отступить и нанести врагу максимальный урон.
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15.05.2022 20:27 Відповісти
Военные говорят что главное на войне не закрасить карту в свой цвет и даже не территории (сегодня их захватили. завтра мы отбили назад. Главное уничтожить их технику и живую силу. А когда мы обороняемся, а они типа наступают. это даже лучше получаются (они на виду, а мы в окопе).
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15.05.2022 20:56 Відповісти
цівільним розкажеш про таку ******* "тактику"
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15.05.2022 21:29 Відповісти
главное не обороняться до львовской области....
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15.05.2022 21:55 Відповісти
И выбить как можно больше боеприпасов и ресурсов орудий и техники. По людям у кацапов на таком узком участке фронта все нормально, их явно больше за 70000 человек, а техники собрали прилично, та самая колонна 40-60км присоединилась к другим колоннам и у них превосходство в артиллерии приличное. Проломить там невозможно, и ПВО есть, и РЭБ, и радары, но можно искать слабые места и подрезать тыл с севера и на юге. Пускай тратят снаряды на фортификационные сооружения Северодонецка, они как раз против них работают, так как расположены полуокружностями к кацапам. Да и в принципе же намного проще прорвать Белгород, пойти дальше и отрезать от обеспечения эти 80 БТГ в этом участке фронта. Начать надо с завоза пары стингеров и РПГ для диверсий на аэродромах кацапов, граница то большая.
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15.05.2022 20:56 Відповісти
снарядів у них,як у дурного фантиків,уж чого чого а тупо болванок їм вистачить надовго...
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15.05.2022 21:31 Відповісти
А яку територію, що була під контролем Україна в Луганській області отримав Президент Зеленський від Президента Порошенко? І ще, яку територію Азовського і Чорного морів контролювала Україна при Порошенко і контролює при Зеленському? Як там справа про прохід наших катерів через нашу Керченську протоку, посадили пуйла, чи бажало Володіно ДБР садити Порошенко? Зрозумвіли зебіли 73%, що ви наробили? А то сьогодні повсюди розпустили нову побрехуньку, що добре, що вибрали Зеленського, а то Порошенеко здав би Україну за три дня. Подивіться, що там в Конституції закріпив Порошенко і хто сьогодні що здав? Здається шлях в НАТО і ЄС, чи ні зебули?
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15.05.2022 20:47 Відповісти
Арестович вообще вчера сказал что это Порох лично пропихнул партию Шарика в обл советы. Партию, которая была создана только через 3 месяца, как Порох перестал был презедентом. Бугага
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15.05.2022 20:51 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3341506/zelenskyyi_otrymav_gerb_tallinna_nagorodu_na_znak_osoblyvoyi_poshany_op
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15.05.2022 20:49 Відповісти
Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, планує провести анексію Півдня та Сходу України до складу Росії. Це означатиме, що Кремль може заявити, що доктрина РФ про те, що ядерну зброю можна застосувати для захисту своїх територій, поширюється на ці території, пише американський Інститут вивчення війни ISW.

На думку аналітиків, такі дії погрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо контрнаступ з метою звільнення захоплених РФ територій продовжуватиметься. Ймовірно, Путін вважає, що загроза ядерного удару може зупинити стримування Росії.
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15.05.2022 21:17 Відповісти
Шантаж НЕ можна воювати ядерною зброєю стримання. А також маємо надію, що Іллічь встигне призвати до мавзолею...
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15.05.2022 22:45 Відповісти
 
 