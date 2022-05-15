10% территории Луганской области подконтрольны Украине, - Гайдай

Десятая часть Луганщины подконтрольна Украине

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"10% территории Луганщины подконтрольны Украине. Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (+села и городки громад), Горская громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут к границе с Донецкой областью", - отметил он.

В то же время, по словам Гайдая, самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкий, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут).

"Прорывы здесь могут позволить оркам взять область в кольцо. Идут бои в селах возле Северодонецка", - добавил глава ОВА.

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