10% территории Луганской области подконтрольны Украине, - Гайдай
Десятая часть Луганщины подконтрольна Украине
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"10% территории Луганщины подконтрольны Украине. Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (+села и городки громад), Горская громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут к границе с Донецкой областью", - отметил он.
В то же время, по словам Гайдая, самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкий, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут).
"Прорывы здесь могут позволить оркам взять область в кольцо. Идут бои в селах возле Северодонецка", - добавил глава ОВА.
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а уже продаёт ваш говнокомандувач
Защитники Украины подорвали железнодорожные мосты, захваченные оккупантами на Луганщине. С их помощью враг пытался вести наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска.ничтоженные мосты находились в ключевом сообщении между Рубежным и Северодонецком.
Операцию выполнил 8 полк спецназа совместно с бойцами Национальной гвардии и контрразведкой Службы безопасности Украины.
На думку аналітиків, такі дії погрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо контрнаступ з метою звільнення захоплених РФ територій продовжуватиметься. Ймовірно, Путін вважає, що загроза ядерного удару може зупинити стримування Росії.