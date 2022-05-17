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Новини Війна
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Підтвердженої інформації про влучання ракет по Львову немає, - Садовий

львів

Мер Львова Андрій Садовий заявив що інформації про влучання ракет по місту немає.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію.

Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові лунають вибухи, залишайтесь в укриттях, - Садовий. ВIДЕО

Автор: 

Львів (3098) обстріл (29517) Садовий Андрій (536)


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******* бы разок по **********
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17.05.2022 01:40 Відповісти
Всему свое время.
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17.05.2022 01:44 Відповісти
Разок ?
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17.05.2022 01:53 Відповісти
до инфаркта людей доводят с 8-10 попаданиями....чего трындеть раньше времени??
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17.05.2022 01:46 Відповісти
зачастую работу наших ПВО многие принимают за прилеты, отсюда разница между услышанным и реально прилетевшим
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17.05.2022 04:36 Відповісти
О ~4:30 сильні вибухи десь у районі Остер/Десна. Хтось у курсі?
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17.05.2022 05:05 Відповісти
Штатний львівський коригувальник првідомив про результати першого нальоту.

Через дві години орки повторюють ракетний обстріл.

Оперативно, нє?
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17.05.2022 05:30 Відповісти
 
 