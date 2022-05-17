Підтвердженої інформації про влучання ракет по Львову немає, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий заявив що інформації про влучання ракет по місту немає.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію.
Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.
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Через дві години орки повторюють ракетний обстріл.
Оперативно, нє?