Підтвердженої інформації про влучання ракет по Львову немає, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявив що інформації про влучання ракет по місту немає.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію.



Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

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