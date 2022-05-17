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У Львові лунають вибухи, залишайтесь в укриттях, - Садовий. ВIДЕО

У Львові лунають вибухи, містян просять залишатись в укриттях.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Впродовж дня зафіксовано 8 обстрілів з території РФ прикордонних районів Чернігівщини та Сумщини, - МВС

Автор: 

Львів (3098) обстріл (29517) Садовий Андрій (536)


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Топ коментарі
+11
тварі рашисти

горіти вам в пеклі
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17.05.2022 01:07 Відповісти
+7
Коли на днях я казала, що Львів для орків - це наче червоний плащ для бика, то один поц під ніком «Чиста Пречиста» мені написав, що ця теза вже застаріла, та якщо б це було так, то усі ракети туди б летіли.

Чита Пречиста! А ти таки поц!
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17.05.2022 01:27 Відповісти
+4
Заплатіть податки та спіть спокійно (с) Д.Гетманцев
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17.05.2022 01:13 Відповісти
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тварі рашисти

горіти вам в пеклі
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17.05.2022 01:07 Відповісти
А відповісти знову немає чим! "Рускіе тоже люді і оні нікогда не нападут на Украіну"!!!
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17.05.2022 01:08 Відповісти
Заплатіть податки та спіть спокійно (с) Д.Гетманцев
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17.05.2022 01:13 Відповісти
Мені подобаються ці люди - спокійні, без паніки... Такий дисонанс на фоні Білгорода.
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17.05.2022 01:17 Відповісти
8-10 вибухів!! ужас, что там....
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17.05.2022 01:18 Відповісти
Ппо походу, але і прилітало сильно...
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17.05.2022 01:21 Відповісти
жах, це коли 8 вибухів а в твоєму районі немає ППО і ти про це знаєш
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17.05.2022 01:27 Відповісти
Коли на днях я казала, що Львів для орків - це наче червоний плащ для бика, то один поц під ніком «Чиста Пречиста» мені написав, що ця теза вже застаріла, та якщо б це було так, то усі ракети туди б летіли.

Чита Пречиста! А ти таки поц!
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17.05.2022 01:27 Відповісти
если во Львове хаб логистический по приему военной помощи, то почему на его защиту хотябы не дадут союзники ПВО? .... это все похоже на какой-то бред ... как будто люди не заинтересованны в сохранности своей же помощи, чтобы все доехало на фронт в целостности ... я понимаю, что хочется загрузить свои оборонные предприятия, но совесть иметь то надо ради приличия? ... хомячкам пофиг, но умные люди все понимают
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17.05.2022 01:28 Відповісти
на 7 комментов-3 -
"А відповісти знову немає чим! "Рускіе тоже люді і оні нікогда не нападут на Украіну"!!!"

"

"Заплатіть податки та спіть спокійно (с) Д.Гетманцев "
"если во Львове хаб логистический по приему военной помощи, то почему на его защиту хотябы не дадут союзники ПВО? .... это все похоже на какой-то бред ... как будто люди не заинтересованны в сохранности своей же помощи, чтобы все доехало на фронт в целостности ... я понимаю, что хочется загрузить свои оборонные предприятия, но совесть иметь то надо ради приличия? ... хомячкам пофиг, но умные люди все понимают "
-т.е. 3 коммента-которые не про орков которые рушат все у нас, а про то, что либо мы либо союзники что-то тут не так сделали и виноваты.. А не думаю, что параноя у меня-я думаю-это москальские боты. Их десятки тысяч. они у нас и они сеют панику и неуверенность. Переключают тему-не орда бомбит гражданскую инфраструктуру-Укранина/союзники виноваты..
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17.05.2022 02:03 Відповісти
А гадаєш, чому я до цієї новини допис зробив? кому війна, кому гуманітарна катастрофа, а кому сь на фоні новин про нові ракетні обстріли -- "недонадходження зборів"... Ось що болить... ну не чмирь?..
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17.05.2022 20:14 Відповісти
А В МОСКВЕ, А В ПИТЕРЕ !!! ПУТИНУ ПОХЙ НА РОДНОЙ ГОРОД !!!
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17.05.2022 04:08 Відповісти
ЗАТРАВИТЕ МРАЗЕЙ ПРАВДОЙ !!!
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17.05.2022 04:09 Відповісти
Горіти кацапам в пеклі!!!!!!!
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17.05.2022 04:13 Відповісти
Арестович сказал - ракеты кончились, что вы зраду разгоняете тут? Агенты кремля, блеать.
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17.05.2022 04:29 Відповісти
Хотілось, щоб вже дристович "кончился"...задовбав своїми "глибоковумними" прогнозами
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17.05.2022 05:16 Відповісти
Садовий закликає львів'ян йти в укриття. А він збудував хоч одне бомбосховище? Гроші тринькає на велодоріжки та криві мости. Хоча в нього в будинку є бомбосховище, може то він до себе кличе?
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17.05.2022 05:34 Відповісти
8-10 ракет за раз, тягне на рекорд. У раші точно ракети закінчуються?
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17.05.2022 06:26 Відповісти
Кожний ранок починається з повідомлень про тривогу в "телеграмі" , значить кудись знову прилетіло , а ми як завжди підставляємо щоку , на кожний їхній приліт повинно прилітати в РФ, нема таких ракет, то хоч гімном на пальці , але потрібно завдавати шкоди це війна інакше не можна пане президенте!
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17.05.2022 06:27 Відповісти
"Не бійся , не бійся, зеленський нас спасе ."
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17.05.2022 09:51 Відповісти
 
 