У Львові лунають вибухи, залишайтесь в укриттях, - Садовий. ВIДЕО
У Львові лунають вибухи, містян просять залишатись в укриттях.
Про це повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Андрій Ільчишин
показати весь коментар17.05.2022 01:07 Відповісти Посилання
+7 irenka ko
показати весь коментар17.05.2022 01:27 Відповісти Посилання
+4 Robert Bodnar
показати весь коментар17.05.2022 01:13 Відповісти Посилання
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горіти вам в пеклі
Чита Пречиста! А ти таки поц!
"А відповісти знову немає чим! "Рускіе тоже люді і оні нікогда не нападут на Украіну"!!!"
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"Заплатіть податки та спіть спокійно (с) Д.Гетманцев "
"если во Львове хаб логистический по приему военной помощи, то почему на его защиту хотябы не дадут союзники ПВО? .... это все похоже на какой-то бред ... как будто люди не заинтересованны в сохранности своей же помощи, чтобы все доехало на фронт в целостности ... я понимаю, что хочется загрузить свои оборонные предприятия, но совесть иметь то надо ради приличия? ... хомячкам пофиг, но умные люди все понимают "
-т.е. 3 коммента-которые не про орков которые рушат все у нас, а про то, что либо мы либо союзники что-то тут не так сделали и виноваты.. А не думаю, что параноя у меня-я думаю-это москальские боты. Их десятки тысяч. они у нас и они сеют панику и неуверенность. Переключают тему-не орда бомбит гражданскую инфраструктуру-Укранина/союзники виноваты..