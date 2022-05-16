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Новини Війна
2 006 10

Впродовж дня зафіксовано 8 обстрілів з території РФ прикордонних районів Чернігівщини та Сумщини, - МВС

сумщина

Сьогодні впродовж дня відбулося вісім обстрілів з території РФ прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Один з обстрілів ділянки відділу прикордонної служби "Семенівка" Чернігівського прикордонного загону тривав більш як дві години.

Також, як повідомлялося, на Сумщині близько 5 години ранку росіяни, щоб допомогти диверсійним групам пробратися в Україну, відкрили вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за межі державного рубежу України.

Також читайте: На Сумщині у бою з російською ДРГ загинув прикордонник Олександр Поповченко. ФОТО

Автор: 

МВС (3519) обстріл (29517) Сумська область (3953) Чернігівщина (1585)


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Топ коментарі
+3
Щось це все починає нагадувати минулі 8 років...
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16.05.2022 21:23 Відповісти
+3
прийшла пора знищувати їх на їхній території, поки не знищимо спокою не буде
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16.05.2022 21:53 Відповісти
+2
******* їх обісрану територію у відповідь!
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16.05.2022 21:20 Відповісти
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******* їх обісрану територію у відповідь!
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16.05.2022 21:20 Відповісти
Щось це все починає нагадувати минулі 8 років...
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16.05.2022 21:23 Відповісти
суки. Оттягивают л/с на задачи ДПСУ.
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16.05.2022 21:23 Відповісти
Ще черга дійде. Буде їм пи...да.
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16.05.2022 21:24 Відповісти
А що зараз заважає поставити 3 "града" біля кордону з брянською областю і 3 біля кордону з курською і херачити у відповідь?
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16.05.2022 21:34 Відповісти
А не следует ли им дать так просраться, чтобы неповадно было? Пусть один раз, но не экономя снаряды и мины или даже ракеты, сравнять там километров на 30 от границы все нафиг с землей!!!
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16.05.2022 21:35 Відповісти
Выделить одну гаубицу и две сотни снарядов, всего лишь на пару часов.
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16.05.2022 21:36 Відповісти
прийшла пора знищувати їх на їхній території, поки не знищимо спокою не буде
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16.05.2022 21:53 Відповісти
а обраточку послати не пробували???
та так щоб місцеві гнали своїх вояк сраним віником в бурятію, якутію...
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16.05.2022 22:34 Відповісти
 
 