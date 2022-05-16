Впродовж дня зафіксовано 8 обстрілів з території РФ прикордонних районів Чернігівщини та Сумщини, - МВС
Сьогодні впродовж дня відбулося вісім обстрілів з території РФ прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Один з обстрілів ділянки відділу прикордонної служби "Семенівка" Чернігівського прикордонного загону тривав більш як дві години.
Також, як повідомлялося, на Сумщині близько 5 години ранку росіяни, щоб допомогти диверсійним групам пробратися в Україну, відкрили вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за межі державного рубежу України.
Топ коментарі
+3 Історик Воєнрук
показати весь коментар16.05.2022 21:23 Відповісти Посилання
+3 saper
показати весь коментар16.05.2022 21:53 Відповісти Посилання
+2 Палиця Василь
показати весь коментар16.05.2022 21:20 Відповісти Посилання
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та так щоб місцеві гнали своїх вояк сраним віником в бурятію, якутію...