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Новини Санкції проти Росії
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Косово приєдналося до санкцій проти Росії та Білорусі

санкції

Уряд Косова вводить санкції проти РФ у зв'язку з російською агресією в Україні. Крім того, санкції введені і проти Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kallxo.

Заступник міністра закордонних справ і діаспори Крешник Ахметі заявив, що дії Росії засуджені резолюцією Асамблеї ООН. Він повідомив, що Косово солідарно з міжнародними партнерами і запропонував уряду проголосувати за проєкт рішення про санкції.

"Ці санкції спрямовані на посилення тиску на уряд і російську економіку і обмеження ресурсів Кремля під час військової агресії проти України", - заявив Ахметі.

Крім того, перший віце-прем'єр Беснік Беслімі також розповів про введення обмежувальних заходів щодо російської приватної військової групи "Вагнер".

За його словами, уряд вирішив ввести заморожування активів потрапили осіб, які попали під санкції, заборону на їх поїздки і переміщення їх активів за межі Косово.

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Такими темпами скоро Сев Корея и Эритрея санкции против рашки введут
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17.05.2022 02:34 Відповісти
unfortunately, в голові української православної церкви повинен стояти чловік, таким був Миколай II, а от на разі, хто стоятиме на чолі української церкви немає.
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17.05.2022 02:39 Відповісти
також російська православна церква не має право на існування, бо немає монарха. монарх стоїть на чолі церкви.
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17.05.2022 02:47 Відповісти
Кто еще не вытер ноги об сколенновстающее вяличие? Науру, Папуа-Новая Гвинея очередь за вами
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17.05.2022 08:00 Відповісти
афігеть..навіть Косово...А Молдова? Грузія?ті хто так хотіли в Євросоюз та НАТО
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17.05.2022 08:19 Відповісти
Україні Косово треба терміново визнати
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17.05.2022 09:40 Відповісти
 
 