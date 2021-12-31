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Косово (34) нон грата (118) Росія (36537) дипломати (442)

Косово висилає російського дипломата через його шкідливу діяльність

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Косово висилає російського дипломата через його шкідливу діяльність

Влада Косова оголосила співробітника місії ООН від Росії персоною нон грата за шкідливу діяльність. Силовим структурам республіки доручено простежити, щоб російський дипломат покинув країну.

Про це повідомила міністр закордонних справ Косово Доніка Гервала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На вимогу прем'єра Республіки Косово Альбіна Курті сьогодні я винесла оголосити персоною нон грата представника Росії в МООНК (місія ООН в Косово) через його шкідливу діяльність, якою порушується національна безпека країни", - зазначила Гервала.

Міністр додала, що про прийняте рішення оповіщені силові структури Косово. Їм наказано його виконати.

Глава МЗС країни підкреслила, що Косово продовжить тісну співпрацю з міжнародними союзниками, включаючи США, Європу і НАТО, щоб запобігти будь-яким спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Республіці.

Читайте також: Косово висилає двох російських дипломатів, звинувативши РФ в дестабілізації регіону

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Топ коментарі
+13
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31.12.2021 16:28
+11
де кАцап ( читай пУтлер) - там проблема ...
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31.12.2021 15:34
+11
Косово-респект...
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31.12.2021 15:37
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де кАцап ( читай пУтлер) - там проблема ...
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31.12.2021 15:34 Відповісти
Гнать вонючую кацапню сцанними тряпками!
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01.01.2022 09:18 Відповісти
Косово-респект...
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31.12.2021 15:37 Відповісти
на лапатні немає та ніколи не було дипломатві,бо всі вони тільки шпигуни...
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31.12.2021 15:40 Відповісти
Треба всіх кацапів гнати як паршивих собак!
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31.12.2021 15:50 Відповісти
НЕ ГНАТИ А ВИРИВАТИ З КОРІННЯМ!
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31.12.2021 16:18 Відповісти
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31.12.2021 16:28 Відповісти
морзянкой пускай стучат
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31.12.2021 17:57 Відповісти
російські дипломати - шкідники, їх потрібно обробляти
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31.12.2021 17:46 Відповісти
Какая-то формулировка неудачная. Может глубоко знающие язык пояснят. "Шкідлива діяльність": означает (сразу приходит на ум), что российский дипломат мог набедокурить, накуролесить, одним словом мог шкодничать. Короче вел себя как старуха Шапокляк, мог нагадить в общественном месте, оголить гениталии, высморкаться в портьеру в посольстве и т.д. Из этой формулировки непонятно, вел ли он подрывную, шпионскую деятельность, занимался ли вербовкой и т.д.
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31.12.2021 17:49 Відповісти
очередной кацапский дебил с претензией на особо одаренного....
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31.12.2021 18:03 Відповісти
ПШОЛ ВОН ХОЛОП ХЙЛА ))))))))))))))))
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31.12.2021 18:22 Відповісти
Везде враги! Говоришь кацап- подразумеваешь террорист.
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31.12.2021 18:39 Відповісти
В наПарашии дипломатов не существует, как и дипломатии самой собственно. Все эти "дипьламаты" офицеры КГБ с дип паспортами.
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31.12.2021 19:21 Відповісти
 
 