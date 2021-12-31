Косово высылает российского дипломата из-за его вредоносной деятельности

Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН от России персоной нон грата за вредоносную деятельность. Силовым структурам республики поручено проследить, чтобы российский дипломат покинул страну.

Об этом сообщила министр иностранных дел Косово Доника Гервала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я вынесла объявить персоной нон грата представителя России в МООНК (миссия ООН в Косово) из-за его вредоносной деятельности, которой нарушается национальная безопасность страны", - написала Гервала.

Министр добавила, что о принятом решении оповещены силовые структуры Косово. Им предписано его исполнить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц поддержал высылку двух российских дипломатов из Германии из-за убийства Хангошвили: Правильное решение

Глава МИД страны подчеркнула, что Косово продолжит тесное сотрудничество с международными союзниками, включая США, Европу и НАТО, чтобы предотвратить любые попытки России дестабилизировать ситуацию в республике.