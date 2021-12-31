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Косово (195) нон грата (395) Россия (83685) дипломаты (547)

Косово высылает российского дипломата из-за его вредоносной деятельности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Косово высылает российского дипломата из-за его вредоносной деятельности

Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН от России персоной нон грата за вредоносную деятельность. Силовым структурам республики поручено проследить, чтобы российский дипломат покинул страну.

Об этом сообщила министр иностранных дел Косово Доника Гервала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я вынесла объявить персоной нон грата представителя России в МООНК (миссия ООН в Косово) из-за его вредоносной деятельности, которой нарушается национальная безопасность страны", - написала Гервала.

Министр добавила, что о принятом решении оповещены силовые структуры Косово. Им предписано его исполнить.

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Глава МИД страны подчеркнула, что Косово продолжит тесное сотрудничество с международными союзниками, включая США, Европу и НАТО, чтобы предотвратить любые попытки России дестабилизировать ситуацию в республике.

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Топ комментарии
+13
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31.12.2021 16:28
+11
де кАцап ( читай пУтлер) - там проблема ...
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31.12.2021 15:34
+11
Косово-респект...
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31.12.2021 15:37
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де кАцап ( читай пУтлер) - там проблема ...
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31.12.2021 15:34 Ответить
Гнать вонючую кацапню сцанними тряпками!
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01.01.2022 09:18 Ответить
Косово-респект...
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31.12.2021 15:37 Ответить
на лапатні немає та ніколи не було дипломатві,бо всі вони тільки шпигуни...
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31.12.2021 15:40 Ответить
Треба всіх кацапів гнати як паршивих собак!
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31.12.2021 15:50 Ответить
НЕ ГНАТИ А ВИРИВАТИ З КОРІННЯМ!
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31.12.2021 16:18 Ответить
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31.12.2021 16:28 Ответить
морзянкой пускай стучат
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31.12.2021 17:57 Ответить
російські дипломати - шкідники, їх потрібно обробляти
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31.12.2021 17:46 Ответить
Какая-то формулировка неудачная. Может глубоко знающие язык пояснят. "Шкідлива діяльність": означает (сразу приходит на ум), что российский дипломат мог набедокурить, накуролесить, одним словом мог шкодничать. Короче вел себя как старуха Шапокляк, мог нагадить в общественном месте, оголить гениталии, высморкаться в портьеру в посольстве и т.д. Из этой формулировки непонятно, вел ли он подрывную, шпионскую деятельность, занимался ли вербовкой и т.д.
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31.12.2021 17:49 Ответить
очередной кацапский дебил с претензией на особо одаренного....
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31.12.2021 18:03 Ответить
ПШОЛ ВОН ХОЛОП ХЙЛА ))))))))))))))))
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31.12.2021 18:22 Ответить
Везде враги! Говоришь кацап- подразумеваешь террорист.
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31.12.2021 18:39 Ответить
В наПарашии дипломатов не существует, как и дипломатии самой собственно. Все эти "дипьламаты" офицеры КГБ с дип паспортами.
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31.12.2021 19:21 Ответить
 
 