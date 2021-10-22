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Косово висилає двох російських дипломатів, звинувативши РФ в дестабілізації регіону

Косово висилає двох російських дипломатів, звинувативши РФ в дестабілізації регіону

Двох дипломатів російського бюро зв'язку в Косово оголосили персонами нон-грата і зобов'язали покинути країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як заявила президентка Косова Вйоса Османі, її країна прагне протистояти зловмисному впливу Росії і її "пособникам у регіоні", яких вона звинуватила в тому, що вони прагнуть підірвати досягнення Косова, США, НАТО і Європейського Союзу.

"З цієї причини ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими американськими і європейськими союзниками, щоб не дозволити Косову і нашому регіону стати жертвою дестабілізуючих амбіцій Російської Федерації", - сказано в заяві Османі.

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Поки точно невідомо, які саме дії російських дипломатів призвели до їх видворення.

Росія відкрила бюро зв'язку в Косові в 2005 році - за три роки до того, як Косово проголосило незалежність від Сербії.

Автор: 

Косово (93) нон грата (141) росія (65908)


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Топ коментарі
+11
Даже такие странны, как Косово, уже понимают, шо с русней дела не будет)))
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22.10.2021 23:22
+5
Там Кадыров подарил своим липовым "краповым" беретам, которые на днях опозорились, по внедорожнику Мерседес. Вытер об русских Ванек ноги по полной и пинка дал смачного. Любому русгубернатору такое и в страшном сне не приснится, чтобы плебеям дарить авто за какие-то беретики . Держу в курсе
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22.10.2021 23:25
+2
а чіво пєндоси бамбілі Бєлград?
расіся толька дабро пріносіт!
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22.10.2021 23:23
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Даже такие странны, как Косово, уже понимают, шо с русней дела не будет)))
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22.10.2021 23:22 Відповісти
только ленивый еще не плюнул в сторону шайтаната
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23.10.2021 09:24 Відповісти
а чіво пєндоси бамбілі Бєлград?
расіся толька дабро пріносіт!
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22.10.2021 23:23 Відповісти
какие нах дипломаты, средь сталинских шпионов с ледорубами
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22.10.2021 23:24 Відповісти
Там Кадыров подарил своим липовым "краповым" беретам, которые на днях опозорились, по внедорожнику Мерседес. Вытер об русских Ванек ноги по полной и пинка дал смачного. Любому русгубернатору такое и в страшном сне не приснится, чтобы плебеям дарить авто за какие-то беретики . Держу в курсе
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22.10.2021 23:25 Відповісти
*****, введи воиска!
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22.10.2021 23:34 Відповісти
Емм, а що кацапські дипломати роблять в Косово, якщо вони його не визнають?
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23.10.2021 00:12 Відповісти
На мавзолейном военном заводе "Эластик" взрыв,20 трупов...бедная РАБссия...,самолеты падають вертолеты падають...ну куды бедному крестьянину подацца....
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23.10.2021 00:28 Відповісти
косовары сказали что им мордва не братьянавек.
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23.10.2021 00:46 Відповісти
А что вообще россиянам делать в Косово. Они там каким боком. Разве что шпионят.
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23.10.2021 11:43 Відповісти
 
 