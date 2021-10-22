Косово висилає двох російських дипломатів, звинувативши РФ в дестабілізації регіону

Двох дипломатів російського бюро зв'язку в Косово оголосили персонами нон-грата і зобов'язали покинути країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як заявила президентка Косова Вйоса Османі, її країна прагне протистояти зловмисному впливу Росії і її "пособникам у регіоні", яких вона звинуватила в тому, що вони прагнуть підірвати досягнення Косова, США, НАТО і Європейського Союзу.

"З цієї причини ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими американськими і європейськими союзниками, щоб не дозволити Косову і нашому регіону стати жертвою дестабілізуючих амбіцій Російської Федерації", - сказано в заяві Османі.

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Поки точно невідомо, які саме дії російських дипломатів призвели до їх видворення.

Росія відкрила бюро зв'язку в Косові в 2005 році - за три роки до того, як Косово проголосило незалежність від Сербії.