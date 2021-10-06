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ЄС схвалив вступ у союз країн Західних Балкан, - декларація

ЄС схвалив вступ у союз країн Західних Балкан, - декларація

Євросоюз підтвердив прихильність подальшому розширенню. Але коли саме це станеться - в документі не вказано.

Про це сказано в заяві, опублікованій за підсумками саміту країн ЄС та країн Західних Балкан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС підтверджує беззастережну підтримку європейській перспективі для Західних Балкан і вітає відданість західних балканських партнерів європейській перспективі, яка відповідає нашим спільним стратегічним інтересам і є нашим спільним стратегічним вибором", - сказано в документі.

В Євросоюзі також заявили, що візьмуть участь у просуванні вперед політичних, економічних і соціальних перетворень на Балканах, при цьому визнаючи прогрес, який вже був досягнутий країнами регіону в цих сферах.

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"ЄС і Західні Балкани зміцнюватимуть співробітництво в галузі підвищення стійкості, підвищення нашої колективної кібербезпеки і кібердипломатії, а також підвищення впливу наших стратегічних комунікацій", - підкреслюється в заяві.

Лідери 27 країн-членів ЄС та шести держав і територій регіону Західних Балкан у середу провели саміт в Брдо-при-Кранью у Словенії. У саміті взяли участь лідери країн регіону, які мають офіційний статус кандидатів в ЄС: Албанії, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії. Також були присутні лідери потенційних кандидатів на вступ: Боснії і Герцеговини і частково визнаної Косово.

Автор: 

Албанія (107) Балкани (44) Боснія (70) Косово (93) Македонія (115) Сербія (367) Чорногорія (201) Євросоюз (13408)


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Топ коментарі
+13
Сербия в ЕС? Они там в Европе совсем рехнулись ? Сами и развалять свой союз. Друзей Путлера в ЕС прибывает...
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06.10.2021 17:27
+7
Все, про ЕС можно забыть, Сербия никогда не проголосует за принятие Украины без разрешения из Кремля, а его, конечно, не будет.
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06.10.2021 17:41
+7
Албания в НАТО с 2009г., это должно о чём-то говорить! Да и ЗП и ВВП на душу населения выше чем в Украине! Вопрос в другом, как в Украине может быть хуже чем в Албании?
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06.10.2021 18:44
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Вполне оправдано. Нам даже до них далеко.
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06.10.2021 17:24 Відповісти
Вам, это кому?
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06.10.2021 17:28 Відповісти
Кому? Ты за последние три дня почитай новости об Украине на ЦН и не задавай глупых вопросов.
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06.10.2021 17:42 Відповісти
Ты адвокат? Или затычка? Я тебя спрашивал, что ты в чужие разговоры лезешь? Ты своим коммекнтом мне всю кацапскую тролятину распугал
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06.10.2021 18:00 Відповісти
Ну, извини, что рыбалку испортил
В любом случае Украине с "какаяразницами" ЕС не светит.
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06.10.2021 18:04 Відповісти
Однозначно
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06.10.2021 18:22 Відповісти
Им , это тупым зауральцам, горловским да макеевским))
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06.10.2021 17:32 Відповісти
Вот не надо про Макеевку нагонять

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06.10.2021 17:47 Відповісти
нє балканов а "Бакланов"...
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06.10.2021 17:27 Відповісти
Сербия в ЕС? Они там в Европе совсем рехнулись ? Сами и развалять свой союз. Друзей Путлера в ЕС прибывает...
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06.10.2021 17:27 Відповісти
Сербия только потенциальный кандидат, президент Вучич сегодня заявил, что до 2030 года Сербия войдёт в ЕС.Грузия собирается подать заявку на вступление в 2024 году, а Украина.....
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06.10.2021 20:38 Відповісти
Албанія ж така передова демократична країна ,давно пора прийняти в ЄС
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06.10.2021 17:28 Відповісти
Албания в НАТО с 2009г., это должно о чём-то говорить! Да и ЗП и ВВП на душу населения выше чем в Украине! Вопрос в другом, как в Украине может быть хуже чем в Албании?
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06.10.2021 18:44 Відповісти
Зарплата така як і в Україні,а ввп трохи більше- напевне якась контора свій офіс відкрила)
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06.10.2021 19:06 Відповісти
Был а Албании- как будто в Припяти местами поставили новые коттеджи и дали доступ аборигенам к мобильникам и мерседесам. Кроме отличной природы там ничего нет. Им до нас как до неба. А на счет коррупции- местные рассказывали что итальянский премьер специально кутил на яхте у них потому что у них можно а в Италии бы за такое выяснили откуда деньги и посадили
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07.10.2021 10:48 Відповісти
Краснопузый Сербский террорист Олеко Дундич чудил еще Ссср не было на РАБссии...
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06.10.2021 17:29 Відповісти
Мне дня 3 назад пришло СМС и видос в Ютьюбе...интенсивная стрельба в Косово....какая то девушка скинула...
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06.10.2021 17:32 Відповісти
Просто географическое положение позволяет.
А Украина слишком близко от Чёрной Дыры.
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06.10.2021 17:40 Відповісти
Все, про ЕС можно забыть, Сербия никогда не проголосует за принятие Украины без разрешения из Кремля, а его, конечно, не будет.
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06.10.2021 17:41 Відповісти
Як тільки повалимо окупаційний режим і поновемо на посаді нашого Великого Гетьмана, то й нас відразу запросять. Але чи потрібна нам така Європа?
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06.10.2021 17:46 Відповісти
Що щє раз підтверджує, що Україні там робити нема чого. Хай приймають до себе кацапських посіпак та усіляку циганву, а наш шлях - це Балто-Чорноморський союз.
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06.10.2021 18:12 Відповісти
https://youtu.be/g2cC69oU48w видос меркель-путлер не братья...
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06.10.2021 18:18 Відповісти
У ЕС все по плану. Балканцев за уши тянут. Украины в этих планах нет. Дело совсем не в какой-то мифической демократии и законах.
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06.10.2021 18:18 Відповісти
На основі чого такі висновки, в Україні довгий час була демократія і дотримувались закони і її все одно не взяли до ЄС?
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06.10.2021 20:20 Відповісти
Нормальні країни виходять з ЄС . Віддавати свій суверенітет в руки дегенеративних , продажних і наглухо скорумпованих ідіотів спішать лише зубожілі і не впевнені в собі країни .
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06.10.2021 19:25 Відповісти
Ха ха, так образились що тепер і ЄС Україні не підходить, замало? З ЄС поки що вийшла лише Великобританія, а нормальних країн в ЄС більшість, принаймні воні більш нормальні ніж Україна. Тож замість того щоб ображатись, треба обирати порядних політиків, а не клоунів на виборах.
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06.10.2021 20:25 Відповісти
Це німчура з жабоїдами нормальні ? Не сміши . Вони за недорого самі себе , разом з рідною мамою продадуть у африканський бордель в Парижі чи Берліні. В Європі є достатньо країн , яким вистарчає розуму не вступати в ЄС . Туркам запропонуйте . Вони колись теж такі дурні були . А зараз - просто плюнуть в морду за таку пропозицію .
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07.10.2021 06:36 Відповісти
Ахаха, ну тем кому итак хорошо типа Швейцарии и Норвегии- да. А Украине если получится до уровня Румынии дойти, то отлично. В 1991 просрали момент когда нужно было Черновила выбирать и жить как Польша и Чехия, но тогдашние 73% захотели "новых лиц" в виде комуняк с Кравчуком.
А Турция и сейчас хочет в ЕС просто поняли что их не пустят и показательно делают вид что им уже не интересно
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07.10.2021 10:58 Відповісти
Польща вже шкодує що влізла в ЄС і сушить собі голову , як з цього лайна вилізти , за прикладом Британії .
Слухайте польське радіо "RP-24".
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07.10.2021 13:23 Відповісти
Це лише на словах поляки і угорці проти ЄС виступають, і в принципі їх ЄС як політичний союз не цікавить, а от економічна складова з його внутрішнім ринком та дотаціями дуже цікавить, спробуй їх звідти вигнати. А якщо їм в ЄС погано, нехай виходять, тримати їх ніхто не буде.
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07.10.2021 14:18 Відповісти
Туреччина це та сама ж диктатура як і на паРаші, вони і хотіли б до ЄС, тільки ніхто їх туди не візьме.
Так, французи і німці є продажними, точніше вони готові продати інших, а от власні інтереси і закони пільнують добре.
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07.10.2021 14:14 Відповісти
Балканы в планах ЕС,были до появления новых членов.Это для них вообще больная тема,где Рашка играет не последнюю скрипку.Балканы в плане,а Украина в очереди.Пока не примут Балканы,Украине не на что рассчитывать.Это было понятно,ещё 10 лет назад.Упс
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06.10.2021 19:47 Відповісти
Чистка а-ля Піночет і в Україну будуть їздити на заробітки.
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06.10.2021 21:09 Відповісти
В Сербии какбы незаконченный конфликт и европе это не мешает.
Мой друг из Германии сказал зачем их тянут- так же как и Болгарию и Хорватию раньше, для того чтоб немцам скупить дешевую еще недвигу которая через пару лет вырастет в разы. Им сейчас деньги не куда девать- в Германии покупать дорого а в банках лафа закончилась- банки теперь берут таксу если у тебя депозит больше 10 тыс.
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07.10.2021 10:52 Відповісти
 
 