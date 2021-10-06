ЄС схвалив вступ у союз країн Західних Балкан, - декларація

Євросоюз підтвердив прихильність подальшому розширенню. Але коли саме це станеться - в документі не вказано.

Про це сказано в заяві, опублікованій за підсумками саміту країн ЄС та країн Західних Балкан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС підтверджує беззастережну підтримку європейській перспективі для Західних Балкан і вітає відданість західних балканських партнерів європейській перспективі, яка відповідає нашим спільним стратегічним інтересам і є нашим спільним стратегічним вибором", - сказано в документі.

В Євросоюзі також заявили, що візьмуть участь у просуванні вперед політичних, економічних і соціальних перетворень на Балканах, при цьому визнаючи прогрес, який вже був досягнутий країнами регіону в цих сферах.

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"ЄС і Західні Балкани зміцнюватимуть співробітництво в галузі підвищення стійкості, підвищення нашої колективної кібербезпеки і кібердипломатії, а також підвищення впливу наших стратегічних комунікацій", - підкреслюється в заяві.

Лідери 27 країн-членів ЄС та шести держав і територій регіону Західних Балкан у середу провели саміт в Брдо-при-Кранью у Словенії. У саміті взяли участь лідери країн регіону, які мають офіційний статус кандидатів в ЄС: Албанії, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії. Також були присутні лідери потенційних кандидатів на вступ: Боснії і Герцеговини і частково визнаної Косово.