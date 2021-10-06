ЄС схвалив вступ у союз країн Західних Балкан, - декларація
Євросоюз підтвердив прихильність подальшому розширенню. Але коли саме це станеться - в документі не вказано.
Про це сказано в заяві, опублікованій за підсумками саміту країн ЄС та країн Західних Балкан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ЄС підтверджує беззастережну підтримку європейській перспективі для Західних Балкан і вітає відданість західних балканських партнерів європейській перспективі, яка відповідає нашим спільним стратегічним інтересам і є нашим спільним стратегічним вибором", - сказано в документі.
В Євросоюзі також заявили, що візьмуть участь у просуванні вперед політичних, економічних і соціальних перетворень на Балканах, при цьому визнаючи прогрес, який вже був досягнутий країнами регіону в цих сферах.
"ЄС і Західні Балкани зміцнюватимуть співробітництво в галузі підвищення стійкості, підвищення нашої колективної кібербезпеки і кібердипломатії, а також підвищення впливу наших стратегічних комунікацій", - підкреслюється в заяві.
Лідери 27 країн-членів ЄС та шести держав і територій регіону Західних Балкан у середу провели саміт в Брдо-при-Кранью у Словенії. У саміті взяли участь лідери країн регіону, які мають офіційний статус кандидатів в ЄС: Албанії, Сербії, Чорногорії, Північної Македонії. Також були присутні лідери потенційних кандидатів на вступ: Боснії і Герцеговини і частково визнаної Косово.
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В любом случае Украине с "какаяразницами" ЕС не светит.
А Украина слишком близко от Чёрной Дыры.
А Турция и сейчас хочет в ЕС просто поняли что их не пустят и показательно делают вид что им уже не интересно
Слухайте польське радіо "RP-24".
Так, французи і німці є продажними, точніше вони готові продати інших, а от власні інтереси і закони пільнують добре.
Мой друг из Германии сказал зачем их тянут- так же как и Болгарию и Хорватию раньше, для того чтоб немцам скупить дешевую еще недвигу которая через пару лет вырастет в разы. Им сейчас деньги не куда девать- в Германии покупать дорого а в банках лафа закончилась- банки теперь берут таксу если у тебя депозит больше 10 тыс.