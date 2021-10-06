ЕС одобрил вступление в союз стран Западных Балкан, - декларация
Евросоюз подтвердил приверженность дальнейшему расширению. Но когда именно это произойдет - в документе не указано.
Об том говорится в в заявлении, опубликованном по итогам саммита стран ЕС и стран Западных Балкан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ЕС подтверждает безоговорочную поддержку европейской перспективе для Западных Балкан и приветствует приверженность западных балканских партнеров европейской перспективе, которая отвечает нашим общим стратегическим интересам и является нашим общим стратегическим выбором", - сказано в документе.
В Евросоюзе также заявили, что примут участие в продвижении вперед политических, экономических и социальных преобразований на Балканах, при этом признавая прогресс, который уже был достигнут странами региона в данных сферах.
"ЕС и Западные Балканы будут укреплять сотрудничество в области повышения устойчивости, повышения нашей коллективной кибербезопасности и кибердипломатии, а также повышения влияния наших стратегических коммуникаций", - подчеркивается в заявлении.
Лидеры 27 стран-членов ЕС и шести государств и территорий региона Западных Балкан в среду провели саммит в Брдо-при-Кранью в Словении. В саммите приняли участие лидеры стран региона, которые имеют официальный статус кандидатов в ЕС: Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Также присутствовали лидеры потенциальных кандидатов на вступление: Боснии и Герцеговины и частично признанного Косово.
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В любом случае Украине с "какаяразницами" ЕС не светит.
А Украина слишком близко от Чёрной Дыры.
А Турция и сейчас хочет в ЕС просто поняли что их не пустят и показательно делают вид что им уже не интересно
Слухайте польське радіо "RP-24".
Так, французи і німці є продажними, точніше вони готові продати інших, а от власні інтереси і закони пільнують добре.
Мой друг из Германии сказал зачем их тянут- так же как и Болгарию и Хорватию раньше, для того чтоб немцам скупить дешевую еще недвигу которая через пару лет вырастет в разы. Им сейчас деньги не куда девать- в Германии покупать дорого а в банках лафа закончилась- банки теперь берут таксу если у тебя депозит больше 10 тыс.