ЕС одобрил вступление в союз стран Западных Балкан, - декларация

Евросоюз подтвердил приверженность дальнейшему расширению. Но когда именно это произойдет - в документе не указано.

Об том говорится в в заявлении, опубликованном по итогам саммита стран ЕС и стран Западных Балкан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС подтверждает безоговорочную поддержку европейской перспективе для Западных Балкан и приветствует приверженность западных балканских партнеров европейской перспективе, которая отвечает нашим общим стратегическим интересам и является нашим общим стратегическим выбором", - сказано в документе.

В Евросоюзе также заявили, что примут участие в продвижении вперед политических, экономических и социальных преобразований на Балканах, при этом признавая прогресс, который уже был достигнут странами региона в данных сферах.

Читайте: Пять стран ЕС призвали принять срочные меры для сдерживания роста цен на газ

"ЕС и Западные Балканы будут укреплять сотрудничество в области повышения устойчивости, повышения нашей коллективной кибербезопасности и кибердипломатии, а также повышения влияния наших стратегических коммуникаций", - подчеркивается в заявлении.

Лидеры 27 стран-членов ЕС и шести государств и территорий региона Западных Балкан в среду провели саммит в Брдо-при-Кранью в Словении. В саммите приняли участие лидеры стран региона, которые имеют официальный статус кандидатов в ЕС: Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Также присутствовали лидеры потенциальных кандидатов на вступление: Боснии и Герцеговины и частично признанного Косово.

Также читайте: Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к санкциям ЕС против России