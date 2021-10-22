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Косово высылает двух российских дипломатов, обвинив РФ в дестабилизации региона

Косово высылает двух российских дипломатов, обвинив РФ в дестабилизации региона

Двух дипломатов российского бюро связи в Косово объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявила президент Косово Вйоса Османи, ее страна стремится противостоять злонамеренному влияния России и ее "пособников в регионе", которых она обвинила в том, что они стремятся подорвать достижения Косово, США, НАТО и Европейского Союза.

"По этой причине мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не позволить Косово и нашему региону стать жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации", - говорится в в заявлении Османи.

Пока точно неизвестно, какие конкретно действия российских дипломатов привели к их выдворению.

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Россия открыла бюро связи в Косово в 2005 году - за три года до того, как Косово провозгласило независимость от Сербии.

Автор: 

Косово (215) нон грата (408) россия (96074)


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Топ комментарии
+11
Даже такие странны, как Косово, уже понимают, шо с русней дела не будет)))
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22.10.2021 23:22
+5
Там Кадыров подарил своим липовым "краповым" беретам, которые на днях опозорились, по внедорожнику Мерседес. Вытер об русских Ванек ноги по полной и пинка дал смачного. Любому русгубернатору такое и в страшном сне не приснится, чтобы плебеям дарить авто за какие-то беретики . Держу в курсе
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22.10.2021 23:25
+2
а чіво пєндоси бамбілі Бєлград?
расіся толька дабро пріносіт!
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22.10.2021 23:23
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Даже такие странны, как Косово, уже понимают, шо с русней дела не будет)))
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22.10.2021 23:22 Ответить
только ленивый еще не плюнул в сторону шайтаната
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23.10.2021 09:24 Ответить
а чіво пєндоси бамбілі Бєлград?
расіся толька дабро пріносіт!
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22.10.2021 23:23 Ответить
какие нах дипломаты, средь сталинских шпионов с ледорубами
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22.10.2021 23:24 Ответить
Там Кадыров подарил своим липовым "краповым" беретам, которые на днях опозорились, по внедорожнику Мерседес. Вытер об русских Ванек ноги по полной и пинка дал смачного. Любому русгубернатору такое и в страшном сне не приснится, чтобы плебеям дарить авто за какие-то беретики . Держу в курсе
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22.10.2021 23:25 Ответить
*****, введи воиска!
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22.10.2021 23:34 Ответить
Емм, а що кацапські дипломати роблять в Косово, якщо вони його не визнають?
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23.10.2021 00:12 Ответить
На мавзолейном военном заводе "Эластик" взрыв,20 трупов...бедная РАБссия...,самолеты падають вертолеты падають...ну куды бедному крестьянину подацца....
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23.10.2021 00:28 Ответить
косовары сказали что им мордва не братьянавек.
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23.10.2021 00:46 Ответить
А что вообще россиянам делать в Косово. Они там каким боком. Разве что шпионят.
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23.10.2021 11:43 Ответить
 
 