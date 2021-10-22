Косово высылает двух российских дипломатов, обвинив РФ в дестабилизации региона

Двух дипломатов российского бюро связи в Косово объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявила президент Косово Вйоса Османи, ее страна стремится противостоять злонамеренному влияния России и ее "пособников в регионе", которых она обвинила в том, что они стремятся подорвать достижения Косово, США, НАТО и Европейского Союза.

"По этой причине мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не позволить Косово и нашему региону стать жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации", - говорится в в заявлении Османи.

Пока точно неизвестно, какие конкретно действия российских дипломатов привели к их выдворению.

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Россия открыла бюро связи в Косово в 2005 году - за три года до того, как Косово провозгласило независимость от Сербии.