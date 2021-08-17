Северная Македония высылает еще одного российского дипломата

Министр иностранных дел Северной Македонии Буйар Османи заявил, что Скопье выслал еще одного российского дипломата. Однако глава МИД страны не расскрыл подробностей почему высылают дипломата, сославшись на конфиденциальность информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Данную информацию также распространяют российские СМИ.

"Когда Министерство иностранных дел получает подтвержденную и задокументированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, которое противоречит принципам Венской конвенции, оно принимает меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников. Таким образом, эта информация является точной", - заявил Османи.

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Ранее сообщалось, что Северная Македония высылает российского дипломата. В МИД РФ осудили данный шаг.

Позже Россия выслала сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.