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Северная Македония высылает еще одного российского дипломата

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Северная Македония высылает еще одного российского дипломата

Министр иностранных дел Северной Македонии Буйар Османи заявил, что Скопье выслал еще одного российского дипломата. Однако глава МИД страны не расскрыл подробностей почему высылают дипломата, сославшись на конфиденциальность информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Данную информацию также распространяют российские СМИ. 

"Когда Министерство иностранных дел получает подтвержденную и задокументированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, которое противоречит принципам Венской конвенции, оно принимает меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников. Таким образом, эта информация является точной", - заявил Османи.

Читайте также: Россия высылает сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, - МИД РФ

Ранее сообщалось, что Северная Македония высылает российского дипломата.  В МИД РФ осудили данный шаг. 

Позже Россия выслала сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Автор: Ірина Дашківська
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Северная Македония высылает еще одного российского дипломата - Цензор.НЕТ 9518
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17.08.2021 15:13 Ответить
всім країнам слід засвоїти: в расісі немає дипломатів, в расісі є тільки шпигуни
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17.08.2021 15:18 Ответить
да..там одни ****** тупые
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17.08.2021 15:51 Ответить
ЕХАЙ НАХЙ )))
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17.08.2021 19:36 Ответить
Вітаю Північну Македонію із вступом до НАТО!
Вона стала 30 членом організації.Маю надію Україна незабаром також поповнить їх ряди.
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17.08.2021 21:27 Ответить
 
 