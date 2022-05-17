Ймовірність висадки на півдні ворожого десанту зберігається, - ОК "Південь"

У Чорному морі корабельне угруповання російських військ становить 11 суден, здатних здійснювати висадку десанту на наше узбережжя, а також здійснювати ракетні удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Оперативного командування "Південь".

За даними військових, до корабельного угруповання противника входять 4 ракетних кораблів і 7 десантних.

Ворожий флот продовжує блокувати судноплавство в акваторії Чорного моря, а також загрожує ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет.

Крім того, зберігається ймовірність висадки російського десанту на територію України, додали в ОК "Південь".

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