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Новини Війна
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Ймовірність висадки на півдні ворожого десанту зберігається, - ОК "Південь"

море,кораблі,дрейфують

У Чорному морі корабельне угруповання російських військ становить 11 суден, здатних здійснювати висадку десанту на наше узбережжя, а також здійснювати ракетні удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Оперативного командування "Південь".

За даними військових, до корабельного угруповання противника входять 4 ракетних кораблів і 7 десантних.

Ворожий флот продовжує блокувати судноплавство в акваторії Чорного моря, а також загрожує ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет.

Крім того, зберігається ймовірність висадки російського десанту на територію України, додали в ОК "Південь".

Читайте також: На Південному напрямку 16 травня знищено 29 окупантів, ЗРК "Стріла", 1 танк, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (18036) корабель (1618) Миколаївська область (2304) Одеська область (3343) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+5
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:54 Відповісти
+3
Когда с морским десантом опять что-то пошло не так:
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17.05.2022 06:55 Відповісти
+2
Одеса має подарунки від дяді Борі
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17.05.2022 06:48 Відповісти
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Одеса має подарунки від дяді Борі
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17.05.2022 06:48 Відповісти
И, кажется, у фрегата «масква» скоро появятся соседи
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17.05.2022 07:15 Відповісти
Зміїна комунальна квартира ))
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17.05.2022 07:16 Відповісти
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:54 Відповісти
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:54 Відповісти
Можна закатати в асфальт кожного, хто про нього написав 1002 раз. Знаєш, як допоможе переполовинити зрадофілів.
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17.05.2022 07:34 Відповісти
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:54 Відповісти
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:55 Відповісти
Когда с морским десантом опять что-то пошло не так:
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17.05.2022 06:55 Відповісти
російські дурні скоро намагатимуться і Чорне море приєднати до Росії
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17.05.2022 07:08 Відповісти
Вони річеньку перейти не взмозі, а висадка з моря в них буде прямо в Пекло.
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17.05.2022 07:52 Відповісти
 
 