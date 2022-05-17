Вероятность высадки на юге вражеского десанта сохраняется, - ОК "Південь"

В Черном море корабельная группировка российских войск составляет 11 судов, способных производить высадку десанта на наше побережье, а также производить ракетные удары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Оперативного командования "Південь".

По данным военных, в корабельную группировку противника входят 4 ракетных корабля и 7 десантных.

Вражеский флот продолжает блокировать судоходство в акватории Черного моря, а также грозит ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет.

Кроме того, сохраняется вероятность высадки российского десанта на территорию Украины, добавили в ОК "Південь".

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