Вероятность высадки на юге вражеского десанта сохраняется, - ОК "Південь"
В Черном море корабельная группировка российских войск составляет 11 судов, способных производить высадку десанта на наше побережье, а также производить ракетные удары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Оперативного командования "Південь".
По данным военных, в корабельную группировку противника входят 4 ракетных корабля и 7 десантных.
Вражеский флот продолжает блокировать судоходство в акватории Черного моря, а также грозит ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет.
Кроме того, сохраняется вероятность высадки российского десанта на территорию Украины, добавили в ОК "Південь".
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