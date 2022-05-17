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Новости Война
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Вероятность высадки на юге вражеского десанта сохраняется, - ОК "Південь"

море,кораблі,дрейфують

В Черном море корабельная группировка российских войск составляет 11 судов, способных производить высадку десанта на наше побережье, а также производить ракетные удары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Оперативного командования "Південь".

По данным военных, в корабельную группировку противника входят 4 ракетных корабля и 7 десантных.

Вражеский флот продолжает блокировать судоходство в акватории Черного моря, а также грозит ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет.

Кроме того, сохраняется вероятность высадки российского десанта на территорию Украины, добавили в ОК  "Південь".

Также читайте: Россия оставила на патрулировании 2 корабля, остальные восстанавливают силы и запасы в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"

Автор: 

армия РФ (19885) корабль (2047) Николаевская область (2152) Одесская область (3690) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+5
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:54 Ответить
+3
Когда с морским десантом опять что-то пошло не так:
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17.05.2022 06:55 Ответить
+2
Одеса має подарунки від дяді Борі
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17.05.2022 06:48 Ответить
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Одеса має подарунки від дяді Борі
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17.05.2022 06:48 Ответить
И, кажется, у фрегата «масква» скоро появятся соседи
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17.05.2022 07:15 Ответить
Зміїна комунальна квартира ))
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17.05.2022 07:16 Ответить
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:54 Ответить
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:54 Ответить
Можна закатати в асфальт кожного, хто про нього написав 1002 раз. Знаєш, як допоможе переполовинити зрадофілів.
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17.05.2022 07:34 Ответить
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:54 Ответить
А що, асфальтом не закидаємо? Не може бути, хіба боневтік цього не передбачав, коли зазирав у шоколадний глаз *****? Не може бути, він же у зебілів найвеличніший і наймудріший!
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17.05.2022 06:55 Ответить
Когда с морским десантом опять что-то пошло не так:
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17.05.2022 06:55 Ответить
російські дурні скоро намагатимуться і Чорне море приєднати до Росії
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17.05.2022 07:08 Ответить
Вони річеньку перейти не взмозі, а висадка з моря в них буде прямо в Пекло.
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17.05.2022 07:52 Ответить
 
 