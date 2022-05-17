Висока ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук
Ніч в Одесі та області минула без обстрілів. Сили оборони продовжують виконання бойових завдань.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірність нанесення ракетних ударів - ВИСОКА. Одеса та регіон продовжують працювати на оборону", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 5 копійок
показати весь коментар17.05.2022 08:06 Відповісти Посилання
+4 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар17.05.2022 08:18 Відповісти Посилання
+3 Petrov Viktor
показати весь коментар17.05.2022 07:58 Відповісти Посилання
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Ну то щезни сам.
Грошей не отримаєш - довго спав, бідака.
Вже по цьому обстілу все вияснили і "шеф! - фсе пропало!" - не "канает".
Или это инструкции с кремля? Осмелюсь напомнить, это не 95-квартал...
Але при твоїй тупості (чисто, як ті орки, що в Чорнобаївку лізуть) - голодним лишишся.