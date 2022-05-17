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Висока ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук

одеса

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів. Сили оборони продовжують виконання бойових завдань.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність нанесення ракетних ударів - ВИСОКА. Одеса та регіон продовжують працювати на оборону", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18036) Одеса (5538) Одеська область (3343) ракети (4093) Братчук Сергій (148)


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Топ коментарі
+10
Відповідна зброя передбачалась ракетною програмою, але клоун її зарубав бо вона від Пороха.
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17.05.2022 08:06 Відповісти
+4
коли ми почуемо високу ймовірність завдання ракетних ударів по Севастополю або Белгороду?
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17.05.2022 08:18 Відповісти
+3
Всього декілька носіїв ракет в морі, Захід дайте відповідну зброю і на морі не буде корит **********.
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17.05.2022 07:58 Відповісти
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Всього декілька носіїв ракет в морі, Захід дайте відповідну зброю і на морі не буде корит **********.
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17.05.2022 07:58 Відповісти
Відповідна зброя передбачалась ракетною програмою, але клоун її зарубав бо вона від Пороха.
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17.05.2022 08:06 Відповісти
Кізяк - народився?
Ну то щезни сам.
Грошей не отримаєш - довго спав, бідака.
Вже по цьому обстілу все вияснили і "шеф! - фсе пропало!" - не "канает".
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17.05.2022 09:04 Відповісти
путин здох ?
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17.05.2022 09:36 Відповісти
з підводних човнів
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17.05.2022 08:08 Відповісти
коли ми почуемо високу ймовірність завдання ракетних ударів по Севастополю або Белгороду?
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17.05.2022 08:18 Відповісти
Коли ЗЕ сяде за ґрати.
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17.05.2022 08:28 Відповісти
Судя по новостям, перспектива в тумане. Что делать, власть не знает, вооружений нет, только дайте, дайте, дайте... Имитация гос. деятельности.
Или это инструкции с кремля? Осмелюсь напомнить, это не 95-квартал...
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17.05.2022 08:19 Відповісти
Все проїбав(зелень сама зізналась), а тепер героїчно рятує.
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17.05.2022 08:32 Відповісти
там договоры идут , не хотят злить пукина .
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17.05.2022 12:59 Відповісти
путин здох ?!
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17.05.2022 09:37 Відповісти
Працю, працюй - "на хлебушек" може заробиш.
Але при твоїй тупості (чисто, як ті орки, що в Чорнобаївку лізуть) - голодним лишишся.
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17.05.2022 09:13 Відповісти
"Успокоил" , "спасибо", сирен надо добавьте ...
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17.05.2022 09:40 Відповісти
Цікаво , пам'ятник російській шльондрі в Одесі , обклали мішками з піском ? ))) дібіли пля.
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17.05.2022 11:50 Відповісти
 
 