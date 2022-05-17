Висока ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів. Сили оборони продовжують виконання бойових завдань.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність нанесення ракетних ударів - ВИСОКА. Одеса та регіон продовжують працювати на оборону", - йдеться у повідомленні.

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