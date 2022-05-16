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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. ФОТОрепортаж

Внаслідок влучення крилатої ракети, сталось руйнування будівель туристичної інфраструктури та пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлє прес-служба ДСНС.

"Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. Постраждало 4 особи, з них 1 дитина, пошкоджено легковий автомобіль. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз 1 одиниця техніки, та 2 особи особового складу", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину, - ОК "Південь". ФОТО


Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині 02
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині 03
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині 04

крилаті ракети (1082) Одеса (5538) Одеська область (3344) ДСНС (5192)


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Кацапский скот!
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16.05.2022 12:29 Відповісти
Те про що казали. Ці довбні розконсервували старий мотлох, який летить куди прийдеться.
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16.05.2022 12:34 Відповісти
паскуды....
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16.05.2022 12:40 Відповісти
Самые военно-инфракструктурнийшие объекты в мире!..одичалые,блин...
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16.05.2022 12:41 Відповісти
Тре ще більше сирен поставити , а то по чотири на квадратний метр шось мало - ракети всеодно пролітають...
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16.05.2022 12:45 Відповісти
Они весь Бугаз ********* из-за этого моста, животные.
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16.05.2022 13:07 Відповісти
Рускій мір іде, щастя несе.
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16.05.2022 13:08 Відповісти
Пошкоджено легковий автомобіль? Хто писав статтю?
З того що можна побачити на фото - легковий автомобіль знищено!
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16.05.2022 13:26 Відповісти
Phozhe hotelji povreditj zeleznuju dorogu rjadom, no promazalji.
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16.05.2022 17:22 Відповісти
 
 