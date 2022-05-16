Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. ФОТОрепортаж
Внаслідок влучення крилатої ракети, сталось руйнування будівель туристичної інфраструктури та пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлє прес-служба ДСНС.
"Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. Постраждало 4 особи, з них 1 дитина, пошкоджено легковий автомобіль. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз 1 одиниця техніки, та 2 особи особового складу", - йдеться у повідомленні.
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З того що можна побачити на фото - легковий автомобіль знищено!