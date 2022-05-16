Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области. ФОТОрепортаж

В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесчине. Пострадали 4 человека, из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники и 2 человека личного состава", – говорится в сообщении.

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