Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области. ФОТОрепортаж
В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесчине. Пострадали 4 человека, из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники и 2 человека личного состава", – говорится в сообщении.
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З того що можна побачити на фото - легковий автомобіль знищено!