РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9179 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
9 800 9

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области. ФОТОрепортаж

В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесчине. Пострадали 4 человека, из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники и 2 человека личного состава", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Одесщине обезвредили 2 российские морские мины, - ОВА. ВИДЕО


Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области 02
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области 03
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области 04

крылатые ракеты (890) Одесса (7953) Одесская область (3688) ГСЧС (5051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапский скот!
показать весь комментарий
16.05.2022 12:29 Ответить
Те про що казали. Ці довбні розконсервували старий мотлох, який летить куди прийдеться.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:34 Ответить
паскуды....
показать весь комментарий
16.05.2022 12:40 Ответить
Самые военно-инфракструктурнийшие объекты в мире!..одичалые,блин...
показать весь комментарий
16.05.2022 12:41 Ответить
Тре ще більше сирен поставити , а то по чотири на квадратний метр шось мало - ракети всеодно пролітають...
показать весь комментарий
16.05.2022 12:45 Ответить
Они весь Бугаз ********* из-за этого моста, животные.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:07 Ответить
Рускій мір іде, щастя несе.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:08 Ответить
Пошкоджено легковий автомобіль? Хто писав статтю?
З того що можна побачити на фото - легковий автомобіль знищено!
показать весь комментарий
16.05.2022 13:26 Ответить
Phozhe hotelji povreditj zeleznuju dorogu rjadom, no promazalji.
показать весь комментарий
16.05.2022 17:22 Ответить
 
 