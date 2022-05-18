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Канада планує заборонити в'їзд Путіну та його соратникам

путін

Сенат Канади планує проголосувати за законопроєкт який забороняє Путіну та приблизно тисячі іншим членам його уряду та військовим в’їзд до країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр громадської безпеки Марко Мендічіно.

"Заборона на в'їзд в нашу країну близькому оточенню і ключовим прихильникам путінського режиму, в тому числі тим, хто несе відповідальність за цю неспровоковану агресію, є одним з багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини", - сказав він.

Зазначається, що Канада не може заборонити в'їзд особам, на яких поширюються санкції, без внесення змін до Закону про імміграцію та захист біженців.

Читайте: США та Канада схвалили необхідні законодавчі акти щодо виплати репарацій Росією Україні, - ОП

Автор: 

заборона (1466) Канада (2235) путін володимир (24230) росія (66478)


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Топ коментарі
+6
Все страны мира должны выгнать всех послов России и закрыть свои посольства в России!
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18.05.2022 01:10 Відповісти
+5
А їм Вєнєдіктова хіба не розповіла, що в нього імунітет?
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18.05.2022 02:32 Відповісти
+3
А що, є інформація? Що пуйло те решта його прибічників хочуть біженцями до Канади?
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18.05.2022 00:24 Відповісти
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А що, є інформація? Що пуйло те решта його прибічників хочуть біженцями до Канади?
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18.05.2022 00:24 Відповісти
Краще для них може бути тільки Львів.
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18.05.2022 00:30 Відповісти
Так. Їх тут чекають. Гарячі пиріжки.
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18.05.2022 02:37 Відповісти
В Iндонезiю заблокуйте в'ïзд на саммiт G-20, бо воно збиратимеся.
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18.05.2022 00:24 Відповісти
Не. Не треба. Може хтось із голодних зіб'є.
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18.05.2022 00:26 Відповісти
мощная санкция! особенно если учесть,шо ***** не вылазит с той Канады! но всё же думаю, что кардинально это ничего не изменит!
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18.05.2022 00:27 Відповісти
Покарання як нашому заробітчанину що просрочив виїзд за гостьової візи. Мені соромно.за таку неадекватну заяву.
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18.05.2022 00:29 Відповісти
Когда пойдет развал, некоторые расейские чиновники могут и на собаках пытаться в Канаду убежать. Надо следить канадским ирокезам)
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18.05.2022 00:29 Відповісти
А нащо цю ******* в Канаді ховати?
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18.05.2022 00:30 Відповісти
Можливо ця санкція ніякоі шкоди не завдасть ху @ лу , так як він боіться ,
наразі , покидати свій бунькер , а от по його іміджу в світі , таки вдарить
по його ботоксній морді !
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18.05.2022 00:33 Відповісти
учитывая какая в Канаде диаспора и что им по сути не с кем воевать .... очень слабая помощь от них ... австралийцы и то больше помогли ....
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18.05.2022 00:40 Відповісти
Так там трюдо👎
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18.05.2022 00:49 Відповісти
Все страны мира должны выгнать всех послов России и закрыть свои посольства в России!
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18.05.2022 01:10 Відповісти
Воно далі свого бункера не вилазить) Курам насміх) Але, це так, маячок плюгавому на останок)
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18.05.2022 01:32 Відповісти
А їм Вєнєдіктова хіба не розповіла, що в нього імунітет?
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18.05.2022 02:32 Відповісти
)(уйло ж не визнає міжнароднi закони, А тепер міжнародні закони вирішили не визнати х****ло з усією його свитою і 1000 рашистів не допущених до Канади - це мало, там їх 140 млн.
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18.05.2022 07:18 Відповісти
Це якщо разом з 60млн кетайців. русні менше 20млн., інше тюрк і різне.
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18.05.2022 08:03 Відповісти
Зря!заехал и повязать и к дереву привязать обмазать мёдом и посмотреть как плешивого Медведь оближет!
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18.05.2022 07:25 Відповісти
Коли вже до вас дійде що треба всім поголовно кацапам вїзд забороняти? Що то пошесть.
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18.05.2022 07:27 Відповісти
 
 