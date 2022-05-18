Канада планує заборонити в'їзд Путіну та його соратникам

Сенат Канади планує проголосувати за законопроєкт який забороняє Путіну та приблизно тисячі іншим членам його уряду та військовим в’їзд до країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр громадської безпеки Марко Мендічіно.

"Заборона на в'їзд в нашу країну близькому оточенню і ключовим прихильникам путінського режиму, в тому числі тим, хто несе відповідальність за цю неспровоковану агресію, є одним з багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини", - сказав він.

Зазначається, що Канада не може заборонити в'їзд особам, на яких поширюються санкції, без внесення змін до Закону про імміграцію та захист біженців.

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