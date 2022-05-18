На 18 травня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на середу, 18 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 18 травня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці нагадали, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.

Також читайте: "Укрзалізниця" з 16 травня запускає приміські потяги з Києва до Тетерева через Ірпінь, Бучу, Ворзель та Бородянку