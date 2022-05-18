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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Австралія запровадила чергові санкції проти російських пропагандистів, чиновників та організацій

санкції

Влада Австралії запровадила санкції щодо восьми російських пропагандистів. Також під обмеження потрапила низка державних службовців та організацій. Крім того до списку потрапив екснардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Австралії.

Зокрема, обмежувальні заходи торкнулися пропагандиста і генерального директора інформагентства "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова, генерального директора RT Олексія Ніколова, журналіста і ведучого Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії Сергія Брильова, гендиректора холдингу "Газпром-Медіа" Олександра Жарова, телеведучого Михайла Леонтьєва, військових кореспондентів Євгена Піддубного, Олександра Коца і Дмитра Стешина.

Крім того, санкції запроваджено проти директора Музею перемоги Олександра Школьника, т.в.о. глави МНС Росії Олександра Чупріяна, першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова і першого заступника начальника Генерального штабу збройних сил РФ Миколи Богдановського.

Також рестрикції були запроваджені проти "ПВК Вагнера" і двох білоруських підприємств: виробника гусеничної техніки "Мінотор-сервіс" і ВАТ "КБ Радар".

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Будемо казати прямо - австралійці не найкращі вояки, хоча голови клали бєз страха і упрєка у двіх війнах нараз. Вони просто завзяті. Як щось хочуть зробити - то їх від цього не відірвеш навіть пляшкою горілки
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18.05.2022 09:31 Відповісти
 
 