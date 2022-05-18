"Укрзалізниця" подовжила маршрут Чернігів - Київ до Вінниці

АТ "Укрзалізниця" запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів - Київ - Чернігів та подовжує маршрут іншого поїзда сполученням Чернігів - Київ до Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що з 19 травня щоденно, крім вівторків, курсуватимуть регіональний поїзд №708/707 Київ - Чернігів. Відправлення з Києва о 9:26, прибуття до Чернігова - о 12:35. Також зворотно виїжджатиме потяг №710/709 Чернігів - Київ, відправлення о 13:00, прибуття до Києва о 16:17.

Крім того, залізниця організовує сполучення Вінниці з Черніговом: з 19 травня щоденно курсуватиме поїзд №702/701 Вінниця - Чернігів. Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21.

Автоматично додається сполучення №701 Київ - Вінниця (відправлення зі ст. Дарниця о 8:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та №704/703 Чернігів - Київ (відправлення з Чернігова о 7:23, прибуття до Києва о 10:41).

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