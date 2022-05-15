Поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ переіменували на "Стефанія Експрес"
Фірмовий поїзд № 43 Київ – Івано-Франківськ у розкладі цього року офіційно стане "Стефанія експресом" – за назвою композиції, з якою український гурт Kalush Orchestra переміг у ніч на неділю в конкурсі Євробачення.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вокзали Києва, Калуша та Франківська вітатимуть цей поїзд піснею "Стефанія", – написав він у телеграм-каналі. "До слова, це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами", - додав глава УЗ.
@donikroman
Молоді хлопці на Євробаченні підтвердили те, що я кажу останні роки - до біса правила. Ми встановлюємо правила. Ми їх пишемо кров'ю синів та доньок. Тут і зараз. Правила це те що останні роки робимо ми. Бо ми в масі своїй відверті і чесні на межі між життям та загибеллю.
Відбулася антиукраїнська диверсія. "Українське" жюрі поставило нашим найкращим друзям Польщі і Литві - НУЛЬ.
Подивіться на ФБ на сторінці Ірини Федишин як нагло і весело вона тролить тих, кому соромно за такі дії "українського" жюрі.
Чи треба комусь пояснювати, що те жюрі ЯВНО виконало диверсію від путіна, а саме - нагидило Польщі й вбило такий собі клин у дружбу України і Польщі.
Прошу не залишити цю ганебну історію і не замовчувати її. То більш важливао, ніж перемога Калуш.