УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини
4 403 6

Поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ переіменували на "Стефанія Експрес"

поїзд

Фірмовий поїзд № 43 Київ – Івано-Франківськ у розкладі цього року офіційно стане "Стефанія експресом" – за назвою композиції, з якою український гурт Kalush Orchestra переміг у ніч на неділю в конкурсі Євробачення.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вокзали Києва, Калуша та Франківська вітатимуть цей поїзд піснею "Стефанія", – написав він у телеграм-каналі. "До слова, це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами", - додав глава УЗ.

Дивіться: Реакція російських військових на перемогу України на Євробаченні-2022. ФОТОфакт

Автор: 

Євробачення (608) Укрзалізниця (7065)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роман Донік

@donikroman

Молоді хлопці на Євробаченні підтвердили те, що я кажу останні роки - до біса правила. Ми встановлюємо правила. Ми їх пишемо кров'ю синів та доньок. Тут і зараз. Правила це те що останні роки робимо ми. Бо ми в масі своїй відверті і чесні на межі між життям та загибеллю.
показати весь коментар
15.05.2022 14:18 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
15.05.2022 14:21 Відповісти
Прошу уваги!
Відбулася антиукраїнська диверсія. "Українське" жюрі поставило нашим найкращим друзям Польщі і Литві - НУЛЬ.
Подивіться на ФБ на сторінці Ірини Федишин як нагло і весело вона тролить тих, кому соромно за такі дії "українського" жюрі.
Чи треба комусь пояснювати, що те жюрі ЯВНО виконало диверсію від путіна, а саме - нагидило Польщі й вбило такий собі клин у дружбу України і Польщі.
Прошу не залишити цю ганебну історію і не замовчувати її. То більш важливао, ніж перемога Калуш.
показати весь коментар
15.05.2022 14:24 Відповісти
А хто така Ірина Федишин? Ноль.
показати весь коментар
15.05.2022 14:53 Відповісти
Так громадо журі потрібно вичислити і заставити вибачитися перед нашими друзями , не знаю як зробити це але така ідея виникла
показати весь коментар
15.05.2022 14:26 Відповісти
З такої нагоди Укрзалізниця могла б запустити і фірмовий потяг Київ-Калуш...
показати весь коментар
15.05.2022 14:58 Відповісти
 
 