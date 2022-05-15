Поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ переіменували на "Стефанія Експрес"

Фірмовий поїзд № 43 Київ – Івано-Франківськ у розкладі цього року офіційно стане "Стефанія експресом" – за назвою композиції, з якою український гурт Kalush Orchestra переміг у ніч на неділю в конкурсі Євробачення.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вокзали Києва, Калуша та Франківська вітатимуть цей поїзд піснею "Стефанія", – написав він у телеграм-каналі. "До слова, це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами", - додав глава УЗ.

