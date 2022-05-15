Поезд Киев - Ивано-Франковск переименовали в "Стефанія Експрес"

Фирменный поезд № 43 Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет "Стефанія експресом" – по названию композиции, с которой украинская группа Kalush Orchestra победила в ночь на воскресенье в конкурсе "Евровидение".

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин, передает Цензор.НЕТ.

"Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефанія", - написал он в телеграм-канале. "К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы", - добавил глава УЗ.

