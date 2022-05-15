Поезд Киев - Ивано-Франковск переименовали в "Стефанія Експрес"
Фирменный поезд № 43 Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет "Стефанія експресом" – по названию композиции, с которой украинская группа Kalush Orchestra победила в ночь на воскресенье в конкурсе "Евровидение".
Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин, передает Цензор.НЕТ.
"Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефанія", - написал он в телеграм-канале. "К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы", - добавил глава УЗ.
@donikroman
Молоді хлопці на Євробаченні підтвердили те, що я кажу останні роки - до біса правила. Ми встановлюємо правила. Ми їх пишемо кров'ю синів та доньок. Тут і зараз. Правила це те що останні роки робимо ми. Бо ми в масі своїй відверті і чесні на межі між життям та загибеллю.
Відбулася антиукраїнська диверсія. "Українське" жюрі поставило нашим найкращим друзям Польщі і Литві - НУЛЬ.
Подивіться на ФБ на сторінці Ірини Федишин як нагло і весело вона тролить тих, кому соромно за такі дії "українського" жюрі.
Чи треба комусь пояснювати, що те жюрі ЯВНО виконало диверсію від путіна, а саме - нагидило Польщі й вбило такий собі клин у дружбу України і Польщі.
Прошу не залишити цю ганебну історію і не замовчувати її. То більш важливао, ніж перемога Калуш.