Реакция российских военных на победу Украины на Евровидении-2022. ФОТОфакт
Российские военные свирепствуют после победы Украины на Евровидении-2022 и наносят на бомбы пренебрежительные к украинской победе надписи.
Соответствующие изображения опубликовал в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне - не люди. Не звери. Они просто нелюди. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении-2022. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии. Никакого прощения. Никакого примирения. В России после проигрыша уйдут столетия на покаяние. Ярость. Просто Ярость", - написал Андрющенко.
так що їх навіть скотобазою називати, це для них честь....
а от вигрібна яма, світова звалка, жопа світу, саме то...
Обережно! Росіяни готують дезінформаційну атаку з дітьми та батьками з Маріуполя
Для цього вони хочуть використати батьків дітей, яких було депортовано до росії та Донецьку.
«Через погрози розлучення з дітьми назавжди батьків примушують записувати відео звернення, де фону будуть «свідчити» , що розлучення батьків та дітей провели самі бійці Азову та військові націоналісти України. І саме українські військові стали на заваді з'єднання сімей, зокрема батьків з дітьми, які знаходилися у лікарнях», - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Після таких роліків росіяни планують «другу серію», де вони «знайшли та повернули» дітей батькам для посилення інформаційно-психологічного ефекту.
Не вірте ворогу і розповсюджуйте цю інформацію серед знайомих та близьких.
https://t.me/spravdi/8294
А адміністративнoму округу нарассийи треба повернути історичну горду назву зZZамкадье, де Юрій Долгорукий зупинився отліті...
Наухй вашего толстого и достоевского.
V ETOM ROLIKE VSIA SUTJ CEJ MERZOTY.
Самок - в трудовые лагеря
Детей - в детские дома для дезинтоксикации мозгов.
От Украiни --москве бел городу курску и прочим
Чтобы поняли за все нужно отвечать
- 3,14дарасы, сэр!
Я ничего не имею против какой-либо сексуальной ориентации, но терпеть не могу показную гомосятину на сцене. Мне одному кажется, что как только роSSию отключили от голосования и от поездок в цивилизованные страны, декорированная серёжками и макияжем 3,14дарасня не заняла по зрительскому голосованию никаких существенных баллов. Теперь вопрос, масква столица ЧЕГО?!
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
Шваркнуті головою ще в момент вилуплювання виродки