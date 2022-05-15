РУС
49 310 90

Реакция российских военных на победу Украины на Евровидении-2022. ФОТОфакт

Российские военные свирепствуют после победы Украины на Евровидении-2022 и наносят на бомбы пренебрежительные к украинской победе надписи.

Соответствующие изображения опубликовал в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне - не люди. Не звери. Они просто нелюди. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении-2022. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии. Никакого прощения. Никакого примирения. В России после проигрыша уйдут столетия на покаяние. Ярость. Просто Ярость", - написал Андрющенко.

Реакция российских военных на победу Украины на Евровидении-2022 01
Реакция российских военных на победу Украины на Евровидении-2022 02
Реакция российских военных на победу Украины на Евровидении-2022 03

+130
Тупиковая ветвь эволюции. Кацапы ничего не несут кроме смерти и разрухи
15.05.2022 11:10 Ответить
+104
кацапи - просто скотобаза
15.05.2022 11:10 Ответить
+97
Прошу вас, не ображайте худобу порівнянням зі смердючим кацапским поголів'ям.
15.05.2022 11:12 Ответить
кацапи - просто скотобаза
15.05.2022 11:10 Ответить
Прошу вас, не ображайте худобу порівнянням зі смердючим кацапским поголів'ям.
15.05.2022 11:12 Ответить
Від скотинки хоч молочко та м'ясо, а від кацапа тільки зло одне
15.05.2022 11:31 Ответить
І сморід- допиши.
15.05.2022 11:54 Ответить
домашня скотина, і навіть дикі тварини милосердніші від орків.
а от вигрібна яма, світова звалка, жопа світу, саме то...
15.05.2022 13:38 Ответить
Щурі.
15.05.2022 14:13 Ответить
ось вважаю, чи не повинні ЗСУ санепідеміологи з потужним привітом надаваті рюЗЗге щурaм потрійну дозу артилерійських ліків?...
15.05.2022 14:48 Ответить
Тупиковая ветвь эволюции. Кацапы ничего не несут кроме смерти и разрухи
15.05.2022 11:10 Ответить
То їх національна ідея.
15.05.2022 11:21 Ответить
Нічого, і цим кацапським покидькам прилетить від ЗСУ, всьому свій час.
15.05.2022 11:13 Ответить
Розпакували третю сотню". ЗСУ знищили 201-й літак окупантів 15.05.2022, 01:04
15.05.2022 11:25 Ответить
а звідки у Андрющенка фото?йому вислали?
15.05.2022 11:13 Ответить
Ага. Прямо из российских соцсетей выслали.
15.05.2022 11:25 Ответить
стадо сініх обдвігагих скотов
15.05.2022 11:13 Ответить
Животные мля
15.05.2022 11:15 Ответить
Вполне нормальная реакция для кацапских существ. Они могут на бомбе написать "За детей" и сбросить на детский сад. Там нужно будет лоботомию проводить в промышленных масштабах.
15.05.2022 11:16 Ответить
до речі, про дєтєй...

Обережно! Росіяни готують дезінформаційну атаку з дітьми та батьками з Маріуполя

Для цього вони хочуть використати батьків дітей, яких було депортовано до росії та Донецьку.

«Через погрози розлучення з дітьми назавжди батьків примушують записувати відео звернення, де фону будуть «свідчити» , що розлучення батьків та дітей провели самі бійці Азову та військові націоналісти України. І саме українські військові стали на заваді з'єднання сімей, зокрема батьків з дітьми, які знаходилися у лікарнях», - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Після таких роліків росіяни планують «другу серію», де вони «знайшли та повернули» дітей батькам для посилення інформаційно-психологічного ефекту.

Не вірте ворогу і розповсюджуйте цю інформацію серед знайомих та близьких.
https://t.me/spravdi/8294

15.05.2022 12:13 Ответить
Кацапи, кацапи, які ж вони.....******* (вибач, адмін, іншого слова не знайшов, "дурні" не підходить). Думати на день вперед вони так і не навчилися. Навіть дофіга прикладів власних вояків не навчили їх, що карма - то та пані, яка не обходить жодного кацапа. І робить вона це досить вишукано, демонструючи, що має і почуття гумору і не цурається цинізму. Причому має талант поєднувати одне з іншим. Тому чекайте, придурки - вже скоро.
15.05.2022 11:17 Ответить
15.05.2022 11:17 Ответить
15.05.2022 11:19 Ответить
Кацапи - феєричні дебіли. 😁 Ні 101-а Чорнобаївка, ні 51-ий острів Зміїний, ні 21-а катастрофа під Білогорівкою, ні упокоєний Крейсер "мацква" не може похитнути їхню віру у тєлєвізор. Але я обережно ставлю на холодильник, бо на здатність кацапів мислити і робити висновки ставити даремно.
15.05.2022 11:26 Ответить
Більш ніж 20-ти річна ********** пропаганда лягла, як кажуть, на "благородний" кацапський ґрунт. У них взагалі на генному рівні ненависть на все краще ніж у них. Але ж кацапи не намагаються зробити своє життя кращим та вибратись із свого лайна, а вони завжди хочуть втопити в своєму лайні сусідів. Довбаних кацапів з мухосранськів дуже здивувало як живуть прості українці і їх це дуже здивувало. Але ж кацап не здатен робити висновки, та подумати, що тут щось не так, все кардинально різниться з тим, що йому розповідали ********** пропагандони по телевізору. Кацап ще більше озвірів і намагається рушити і знищити все в Україні.
15.05.2022 11:41 Ответить
Ах ты ж тварь паскудная ,как тебе уровень мышебратства?
15.05.2022 11:59 Ответить
В росії, в росії, тільки вхід буде за гривні.
15.05.2022 11:20 Ответить
А на вході напис: "козломордим вхід заборонено".
15.05.2022 11:57 Ответить
мабуть в Русi, не?
А адміністративнoму округу нарассийи треба повернути історичну горду назву зZZамкадье, де Юрій Долгорукий зупинився отліті...
15.05.2022 15:04 Ответить
😁
15.05.2022 16:09 Ответить
Общение в лепрозории.
15.05.2022 11:21 Ответить
отбросы....
15.05.2022 11:18 Ответить
********** mrazi
15.05.2022 11:21 Ответить
Мерзкая нация нацистов.
Наухй вашего толстого и достоевского.
15.05.2022 11:23 Ответить
москали это биомусор который может "сражаться" только с женщинами и детьми либо же обстреливать издалека наших воинов ибо при любом приближении к украинской Армии эти москальские ******** всегда получают по своей подлой зарыганной харе...
15.05.2022 11:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WIZIspwem2s

V ETOM ROLIKE VSIA SUTJ CEJ MERZOTY.
15.05.2022 15:07 Ответить
Я думаю что нужно эти фотки отправить в комитет когда в следующий раз рашистов будут приглашать на евровидение или другие мероприятия
15.05.2022 11:24 Ответить
Діти самоїдів, диких племен андрофагів-людожерів ....що з них взяти?
15.05.2022 11:25 Ответить
Как шо - аргана.
15.05.2022 11:49 Ответить
Кацап не должен существовать.
15.05.2022 11:25 Ответить
кацапи не просто ******* фашисти, вони просто ******* фашисти-підараси...
15.05.2022 11:25 Ответить
Самцов - уничтожать
Самок - в трудовые лагеря
Детей - в детские дома для дезинтоксикации мозгов.
15.05.2022 11:27 Ответить
Хрюсский , идешь вслед за лоханью *мац ква*
15.05.2022 12:02 Ответить
Под парашку подходит на 149%%%
15.05.2022 14:12 Ответить
Сколько лет ищут выживших неандертальцев - снежный человек, йети и пр.. А они - здесь, под боком, в количестве 140 млн .
15.05.2022 11:27 Ответить
15.05.2022 11:28 Ответить
той самий почерк ...каліграфічну експертизу б провести
15.05.2022 16:28 Ответить
Добре підгоріло у кацапні.
15.05.2022 11:28 Ответить
Не ображайте скотину, від неї є велика користь у вигляді м'яса і молока. Кацап до скотини не відноситься, до людини також. Це потвора, слуга чорта, бо пуйло і є головний слуга чорта. Ця нечиста сила, буде переможена і відправлена в пекло. Це відповідь тим нашим державним діячам, які тягнули нас в союз до московитів, які будували в містах і селах московські церкви...як вам сьогодні, совість не з'їдає? Та мабуть у таких ніколи не було совісті, їм краще московські гроші, запачкані у кров українців, грузин, молдован і сірійців. Та і Сам Боневтік зі сцени проросійських, а точніше антиукраїнських кацанів висміював Україну і тягнув та і тягне нас до расєї, бо весь його кіношний бізнес там і "свати" випускаються не англійською, а російською і головна ідея, яка дуже подобається кацапам - це тупий хахол і розумні і прості в душі кацапи. Так, Володя?
15.05.2022 11:30 Ответить
А ще можливо уважно передивитися "Голобородька" і передачі "95 кварталу" про "Синьора Голодомора", "про бере зі всіх сторін", "про Томос термос", "про відсування кордону". Нагадую ще раз для пана Бориса - вся продукція Володі Боневтік виключно на російській мові і для малоросів і великоросів, в його "творчості" приниження українців і України. "Сватів" дивився декілька серій і більше не збираюся дивитися це лайно і там я побачив те, про що напеисав. Бачите, Ви там побачили інше, якраз він для таких його і творив. А те, що Боневтік на сторінках світових журналів і газет, так це не його заслуга, а заслуга ЗСУ, а він як керівник держави, а не як герой. А те що він більше випросив для України в цьому році так це итакож не його заслуга, це війна, яка змусила керівників держав захистити українців, Україну. А він що зробив видатного? Дороги. Все закатав в дороги, і якби США, Англія та країни ЄС не дали зброю, то відповідь Ви знаєте. Він мав би рлобити ракети під час війни і не скорочувати армію, не приняти випуск "стугн", ""корсарів", "Богдан", шоломів, бронежилетів...а він це зробив. Він все закатав в асфальт і розмінував Чонгар. Немає чим збивати ворожі ракети і це його провина, а не заслуга!
15.05.2022 12:56 Ответить
Выбравшие 3 года назад вместо Президента "ватную" убогую имитацию президента выбрали всем нам (и голосовавшим за Бенину марионетку и не голосовавшим за него) ту широкомасштабную войну, которую сейчас имеем... Потому что даже донецкий бандит янукОвощ нверное не смог бы так гробить оборонку 3 года подряд и так вытирать свои копыта об устои украинского государства (поздравление с новым годом без символов государства, отказ от военного парада, подписание формулы путина-штайнмаера - фактически согласие на фейковые "выборы" в Лугандоне, как мечтал ху..ло, разминирование полосы соприкосновения на Донбасе и на юге Украины)... В итоге получили вместо "шашлычков" - 24.02.22. Но даже сейчас, когда идет кровавая война с московской ордой, Бенина марионетка упрашивает Байдена не вводить санкции против хранителя путинских триллионов - Абрамовича, закрываются проукраинские ТВ каналы, но чудесно себя чувствуют главная москальская ТВ помойка - Интер, а промосковские журнашлюхи переобулись и спокойно ведут марафон по всем каналам страны, "слуги кремля" во главе со спикером не собираются упразднять секту ФСБ в Украине - Москальский патриархат, диверсанты которого работали наводчиками москальской арты, использовали свои капища для хранения оружия москалей и вели антиукраинскую и антидержавную пропаганду ... Столько многолетних "совпадений" уже стали закономерностью ...
15.05.2022 17:21 Ответить
"Свати"-тупий і примітивний серіал(подивилась деякі серії трошки).І на сцені Зеленський сміявся з України,як держави,називаючи її проституткою.На обкладинках журналів він є завдяки ЗСУ,які боронять нашу землю.А що,хтось з президентів втікав?А що він зробив краще?
16.05.2022 01:22 Ответить
Розошлите ети фото во все международные инстанции с подписью РФ уничтожает города Украины за проиграш на евровидении. Чтобы рашистов отовсюду и навсегда подсрачниками гнали
15.05.2022 11:30 Ответить
Я думаю надо скоро будет написать
От Украiни --москве бел городу курску и прочим
Чтобы поняли за все нужно отвечать
15.05.2022 11:30 Ответить
https://youtu.be/CtOfPOov3m4. Кацап - тупой потребитель суррогата.
15.05.2022 11:33 Ответить
Прочитала усі коменти від різних країн світу і висновок-Україна показала досконалу музичну композицію ,яка визвала зацікавленість молодих людей . Немає політики, є вірний напрямок
15.05.2022 11:33 Ответить
Що буде з мокшандією коли скінчаться бомби та ракети у них?Буди суцільний Маріуполь на терена рф.
15.05.2022 11:35 Ответить
Нехай продовжують заходу це "сподобається".
15.05.2022 11:35 Ответить
У маазолейных Шариковых пердаки трещат что в Чернобаевке...
15.05.2022 11:38 Ответить
Садясь с рашистом играть в шахматы будь осторожен, у него в кармане может быть граната которую он взорвет в случае проиграша
15.05.2022 11:38 Ответить
Скорее пузырек настойки боярышника. Чтобы сделать гранату, нужно иметь мозги
15.05.2022 12:28 Ответить
поклонники кобзона
15.05.2022 11:41 Ответить
Безперспективний біологічний вид істот приречений на вимирання , ще 100 років і кацапів не буде існувати на Землі , Амінь
15.05.2022 11:42 Ответить
На ******** без изменений.
15.05.2022 11:45 Ответить
Бомбы 1976 года изготовления. Это путлеровский прорыв?
15.05.2022 11:46 Ответить
Свинособаки кацапські
15.05.2022 11:48 Ответить
- А что это за вой за поребриком?
- 3,14дарасы, сэр!

Я ничего не имею против какой-либо сексуальной ориентации, но терпеть не могу показную гомосятину на сцене. Мне одному кажется, что как только роSSию отключили от голосования и от поездок в цивилизованные страны, декорированная серёжками и макияжем 3,14дарасня не заняла по зрительскому голосованию никаких существенных баллов. Теперь вопрос, масква столица ЧЕГО?!
15.05.2022 11:55 Ответить
у народа- ******** сейчас в разгаре свой конкурс - ZoV KoбZoна,там он на первом месте
15.05.2022 11:56 Ответить
не шукайте в гімні малину а в кацабі людину
15.05.2022 12:00 Ответить
Значит, их задело. И это хорошо !
15.05.2022 12:07 Ответить
у каців свої конкурси
15.05.2022 12:08 Ответить
И это правильно - пусть готовятся к земле ... всей своей ублюдочной свинособачей московией
15.05.2022 16:48 Ответить
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:17 Ответить
конченые расийские отбросы
15.05.2022 12:18 Ответить
дети сатаны
15.05.2022 12:30 Ответить
Надеюсь, весь мир уже понял, что Россия, как государство, как народ, не состоялась. Это децивилизованная орда бандюганов, убийц, мародеров, насильников и zомбированных кровожадных дебилов, которым плевать на мировые законы. Уровень Сомали. Такому "недогосударству" не место на мировой арене.
15.05.2022 12:36 Ответить
15.05.2022 12:54 Ответить
Враховуючи те, що так само вони поздоровляли Україну з Пасхою та Воскресінням Христовим - і не здивувало і не дало ніякого нового знання про русскіх хробаків.

Шваркнуті головою ще в момент вилуплювання виродки
15.05.2022 12:56 Ответить
Ублюдки москальські!!!!!
15.05.2022 13:18 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
15.05.2022 14:28 Ответить
Когда мы уже рассейским детишкам будем такие подарки на голову сбрасывать!?
15.05.2022 15:14 Ответить
ніколи, ми Люди, ми не робимо нічого з того, що роблять тільки нелюди.
15.05.2022 16:24 Ответить
ДЕБІЛИ - бл*ть.
15.05.2022 18:40 Ответить
БЕЗДАРНОСТИ !!!
16.05.2022 01:30 Ответить
Мир может быть построен только на обломках России. В противном случае в мире будут постоянные войны , . империи без воен не могут существовать. Збигнев Бжезинский пол века назад. Как в воду глядел.
16.05.2022 08:51 Ответить
 
 