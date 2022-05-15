Реакция российских военных на победу Украины на Евровидении-2022. ФОТОфакт

Российские военные свирепствуют после победы Украины на Евровидении-2022 и наносят на бомбы пренебрежительные к украинской победе надписи.

Соответствующие изображения опубликовал в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне - не люди. Не звери. Они просто нелюди. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении-2022. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии. Никакого прощения. Никакого примирения. В России после проигрыша уйдут столетия на покаяние. Ярость. Просто Ярость", - написал Андрющенко.







