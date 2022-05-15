Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий. ФОТО
Накануне вечером войска РФ нанесли ракетный удар по с. Шпилевка Сумского района, а в ночь на воскресенье был совершен ракетный удар по Шосткинскому району.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь на Сумщине прошла неспокойно. 14 мая около 22 часов вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам", - отмечает он.
Также по словам Живицкого, около 2 часов ночи ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.
"В обоих случаях обошлось без человеческих жертв", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+15 Роман Кокоровець
показать весь комментарий15.05.2022 09:30 Ответить Ссылка
+11 MAKAROV #508144
показать весь комментарий15.05.2022 09:11 Ответить Ссылка
+10 Сергей Владимирович #504607
показать весь комментарий15.05.2022 09:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ps йди й бій, диванний патріот, хто тобі заважає? або хоч не сій свої "експертні" висери на форуми.
і ****** по "об'єктах інфраструктири" брянської, курської і бєлгородської області.
Тоді кацапи будуть 10 разів думати, чи херачити далі по нашій території.
Будь-яку іншу реакцію кацапи сприймають як слабкість і лише більше будуть обстрілювати наші прикордонні райони (це на основі 54-річного життєвого досвіда, у т.ч. - проживання і спілкування з кацапами в одній державі).