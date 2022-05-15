РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9962 посетителя онлайн
Новости Фото Война
9 143 21

Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий. ФОТО

Накануне вечером войска РФ нанесли ракетный удар по с. Шпилевка Сумского района, а в ночь на воскресенье был совершен ракетный удар по Шосткинскому району.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь на Сумщине прошла неспокойно. 14 мая около 22 часов вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам", - отмечает он.

Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий 01
Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий 02
Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий 03
Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий 04
Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий 05
Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий 06
Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий 07

Также по словам Живицкого, около 2 часов ночи ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.

"В обоих случаях обошлось без человеческих жертв", – говорится в сообщении.

армия РФ (20679) обстрел (29700) самолет (3702) Сумская область (3696) Живицкий Дмитрий (242)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
кацапські літаки та гвинтокрили кожного дня залітають на Сумщину і обстрілюють . 100 ПЗРК вирішать це питання через кожні 5 км кордону повинні бути в прикордонників і збивати над кацапами все що на 2-3 км наближається до кордону . коли кацапам на голову падатимуть їхні літаки зразу розвіється міф про "силу русского оружия " тай літунів поменшає ...
показать весь комментарий
15.05.2022 09:30 Ответить
+11
Ну так вони і далі будуть бомбити, якщо не буде відповіді. Відселяйте на 50 км людей від кордону, якщо зе чмо боїться наказати вдарити по росії.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:11 Ответить
+10
Буферную зону обстрелов сместить на территорию русни. Сколько можно терпеть этот пздц.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так вони і далі будуть бомбити, якщо не буде відповіді. Відселяйте на 50 км людей від кордону, якщо зе чмо боїться наказати вдарити по росії.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:11 Ответить
Куди відселять? До тебе додому?
показать весь комментарий
15.05.2022 09:15 Ответить
в дома Зебобиков! они у нас повсеметно "пр@*****" им и расхлебывать. Он правильно говорит. Либо переместить зону боевых действий на территорию русни, либо организовать эвакуацию населения из прифронтовых городов.
показать весь комментарий
15.05.2022 10:01 Ответить
А до чого тут зе? Ми вдаряли по росії. Зараз рашисти пристосувалися та сбивають своїм ППО.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:16 Ответить
кацапські літаки та гвинтокрили кожного дня залітають на Сумщину і обстрілюють . 100 ПЗРК вирішать це питання через кожні 5 км кордону повинні бути в прикордонників і збивати над кацапами все що на 2-3 км наближається до кордону . коли кацапам на голову падатимуть їхні літаки зразу розвіється міф про "силу русского оружия " тай літунів поменшає ...
показать весь комментарий
15.05.2022 09:30 Ответить
якби було трохи менше "експертів", таких як ти, булоб трохи краще. кацапи пускають ракети з літаків зі своєї території з відстані більше, ніж 50 кілометрів. про які ПЗРК кожні 5 км ти верзеш?
показать весь комментарий
15.05.2022 11:15 Ответить
вони пускають ракети в мене над головою , експерт тобі з Польщі просто не видно !
показать весь комментарий
15.05.2022 11:35 Ответить
на пи*ди, потвора. я в Сумах і доволі добре володію інформацією.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:50 Ответить
потвора тебе народила ! вилізь з Сум в Юнаківку , в Писарівку , в Путивль або до нас в Глухів краще володітимеш !
показать весь комментарий
15.05.2022 16:03 Ответить
Проти арти ППО безсила!! )))
показать весь комментарий
15.05.2022 09:34 Ответить
нажаль чувак неадекватно сприймає реальність. кіна пересмотрів
показать весь комментарий
15.05.2022 09:32 Ответить
у нас одыкватные только зебобики
показать весь комментарий
15.05.2022 09:46 Ответить
ти не просто тупий бот, ти навіть гірше. Шпилівка, яку обстріляно кацапами на відстані більше 100 км. від кордону з паРашею.
ps йди й бій, диванний патріот, хто тобі заважає? або хоч не сій свої "експертні" висери на форуми.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:49 Ответить
Де ППО? Це орки відійшли, щоб здалеку вбивати. Аналізуючи анонси Цензор, відчуття, що зброю заявлену як допомогу так і не одержали або отримали та не ті. Не даремно Кличко говорить що Київ захищати потрібно, думаю знову ціною інших міст України
показать весь комментарий
15.05.2022 09:25 Ответить
Буферную зону обстрелов сместить на территорию русни. Сколько можно терпеть этот пздц.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:25 Ответить
"А в ответ,тишина..."!!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 09:30 Ответить
Боятся мирняк русни задеть. Видимо Z-граждане ценнее чем украинцы. Поэтому по нам можно, а туда не в коем случае
показать весь комментарий
15.05.2022 09:37 Ответить
В одній з областей за добу відправили до відомої матері 56 московитів і 18 поранили. 8 бронемашин, 10 одиниць автотехніки, 4 міномета, 1 БПЛА. Далі буде.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:31 Ответить
Он все еще хочет взглянуть в оч.и плешивого...
показать весь комментарий
15.05.2022 10:05 Ответить
Під'їхати градами ближче до кордону
і ****** по "об'єктах інфраструктири" брянської, курської і бєлгородської області.
Тоді кацапи будуть 10 разів думати, чи херачити далі по нашій території.
Будь-яку іншу реакцію кацапи сприймають як слабкість і лише більше будуть обстрілювати наші прикордонні райони (це на основі 54-річного життєвого досвіда, у т.ч. - проживання і спілкування з кацапами в одній державі).
показать весь комментарий
15.05.2022 11:34 Ответить
 
 