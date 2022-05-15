Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий. ФОТО

Накануне вечером войска РФ нанесли ракетный удар по с. Шпилевка Сумского района, а в ночь на воскресенье был совершен ракетный удар по Шосткинскому району.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь на Сумщине прошла неспокойно. 14 мая около 22 часов вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам", - отмечает он.















Также по словам Живицкого, около 2 часов ночи ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.

"В обоих случаях обошлось без человеческих жертв", – говорится в сообщении.