Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький. ФОТО
Напередодні ввечері війська РФ завдали ракетного удару по с. Шпилівка Сумського району, а в ніч на неділю було здійснено ракетний удар по Шосткинському району.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч на Сумщині пройшла неспокійно. 14 травня близько 22 годин вечора ракетний удар по околицям села Шпилівка, Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам", - зазначає він.
Також за словами Живицького, близько 2 годин ночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.
"В обох випадках обійшлося без людських жертв", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Роман Кокоровець
показати весь коментар15.05.2022 09:30 Відповісти Посилання
+11 MAKAROV #508144
показати весь коментар15.05.2022 09:11 Відповісти Посилання
+10 Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар15.05.2022 09:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ps йди й бій, диванний патріот, хто тобі заважає? або хоч не сій свої "експертні" висери на форуми.
і ****** по "об'єктах інфраструктири" брянської, курської і бєлгородської області.
Тоді кацапи будуть 10 разів думати, чи херачити далі по нашій території.
Будь-яку іншу реакцію кацапи сприймають як слабкість і лише більше будуть обстрілювати наші прикордонні райони (це на основі 54-річного життєвого досвіда, у т.ч. - проживання і спілкування з кацапами в одній державі).