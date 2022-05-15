УКР
9 143 21

Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький. ФОТО

Напередодні ввечері війська РФ завдали ракетного удару по с. Шпилівка Сумського району, а в ніч на неділю було здійснено ракетний удар по Шосткинському району.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на Сумщині пройшла неспокійно. 14 травня близько 22 годин вечора ракетний удар по околицям села Шпилівка, Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам", - зазначає він.

Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький 01
Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький 02
Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький 03
Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький 04
Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький 05
Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький 06
Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький 07

Також за словами Живицького, близько 2 годин ночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.

"В обох випадках обійшлося без людських жертв", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (18832) обстріл (31050) літак (3037) Сумська область (4256) Живицький Дмитро (466)
Топ коментарі
+15
кацапські літаки та гвинтокрили кожного дня залітають на Сумщину і обстрілюють . 100 ПЗРК вирішать це питання через кожні 5 км кордону повинні бути в прикордонників і збивати над кацапами все що на 2-3 км наближається до кордону . коли кацапам на голову падатимуть їхні літаки зразу розвіється міф про "силу русского оружия " тай літунів поменшає ...
показати весь коментар
15.05.2022 09:30 Відповісти
+11
Ну так вони і далі будуть бомбити, якщо не буде відповіді. Відселяйте на 50 км людей від кордону, якщо зе чмо боїться наказати вдарити по росії.
показати весь коментар
15.05.2022 09:11 Відповісти
+10
Буферную зону обстрелов сместить на территорию русни. Сколько можно терпеть этот пздц.
показати весь коментар
15.05.2022 09:25 Відповісти
Куди відселять? До тебе додому?
показати весь коментар
15.05.2022 09:15 Відповісти
в дома Зебобиков! они у нас повсеметно "пр@*****" им и расхлебывать. Он правильно говорит. Либо переместить зону боевых действий на территорию русни, либо организовать эвакуацию населения из прифронтовых городов.
показати весь коментар
15.05.2022 10:01 Відповісти
А до чого тут зе? Ми вдаряли по росії. Зараз рашисти пристосувалися та сбивають своїм ППО.
показати весь коментар
15.05.2022 09:16 Відповісти
якби було трохи менше "експертів", таких як ти, булоб трохи краще. кацапи пускають ракети з літаків зі своєї території з відстані більше, ніж 50 кілометрів. про які ПЗРК кожні 5 км ти верзеш?
показати весь коментар
15.05.2022 11:15 Відповісти
вони пускають ракети в мене над головою , експерт тобі з Польщі просто не видно !
показати весь коментар
15.05.2022 11:35 Відповісти
на пи*ди, потвора. я в Сумах і доволі добре володію інформацією.
показати весь коментар
15.05.2022 13:50 Відповісти
потвора тебе народила ! вилізь з Сум в Юнаківку , в Писарівку , в Путивль або до нас в Глухів краще володітимеш !
показати весь коментар
15.05.2022 16:03 Відповісти
Проти арти ППО безсила!! )))
показати весь коментар
15.05.2022 09:34 Відповісти
нажаль чувак неадекватно сприймає реальність. кіна пересмотрів
показати весь коментар
15.05.2022 09:32 Відповісти
у нас одыкватные только зебобики
показати весь коментар
15.05.2022 09:46 Відповісти
ти не просто тупий бот, ти навіть гірше. Шпилівка, яку обстріляно кацапами на відстані більше 100 км. від кордону з паРашею.
ps йди й бій, диванний патріот, хто тобі заважає? або хоч не сій свої "експертні" висери на форуми.
показати весь коментар
15.05.2022 13:49 Відповісти
Де ППО? Це орки відійшли, щоб здалеку вбивати. Аналізуючи анонси Цензор, відчуття, що зброю заявлену як допомогу так і не одержали або отримали та не ті. Не даремно Кличко говорить що Київ захищати потрібно, думаю знову ціною інших міст України
показати весь коментар
15.05.2022 09:25 Відповісти
"А в ответ,тишина..."!!!)))
показати весь коментар
15.05.2022 09:30 Відповісти
Боятся мирняк русни задеть. Видимо Z-граждане ценнее чем украинцы. Поэтому по нам можно, а туда не в коем случае
показати весь коментар
15.05.2022 09:37 Відповісти
В одній з областей за добу відправили до відомої матері 56 московитів і 18 поранили. 8 бронемашин, 10 одиниць автотехніки, 4 міномета, 1 БПЛА. Далі буде.
показати весь коментар
15.05.2022 09:31 Відповісти
Он все еще хочет взглянуть в оч.и плешивого...
показати весь коментар
15.05.2022 10:05 Відповісти
Під'їхати градами ближче до кордону
і ****** по "об'єктах інфраструктири" брянської, курської і бєлгородської області.
Тоді кацапи будуть 10 разів думати, чи херачити далі по нашій території.
Будь-яку іншу реакцію кацапи сприймають як слабкість і лише більше будуть обстрілювати наші прикордонні райони (це на основі 54-річного життєвого досвіда, у т.ч. - проживання і спілкування з кацапами в одній державі).
показати весь коментар
15.05.2022 11:34 Відповісти
 
 