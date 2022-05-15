Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Сумщини, - Живицький. ФОТО

Напередодні ввечері війська РФ завдали ракетного удару по с. Шпилівка Сумського району, а в ніч на неділю було здійснено ракетний удар по Шосткинському району.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на Сумщині пройшла неспокійно. 14 травня близько 22 годин вечора ракетний удар по околицям села Шпилівка, Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам", - зазначає він.















Також за словами Живицького, близько 2 годин ночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.

"В обох випадках обійшлося без людських жертв", - йдеться у повідомленні.