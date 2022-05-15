УКР
Реакція російських військових на перемогу України на Євробаченні-2022. ФОТОфакт

Російські військові лютують після перемоги України на Євробаченні-2022 та наносять на бомби зневажливі до української перемоги надписи.

Відповідні зображення опублікував у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни - не люди. Не звіри. Вони просто нелюди. Ціла нація (за виключенням прошарку на рівні статистичної похибки), яка втратила остаточно щось віддалено схоже на гуманізм та людяність. Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні-2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії. Ніякого прощення. Ніякого примирення. В Росії після програшу підуть сторіччя на покаяння. Лють. Просто Лють", - написав Андрющенко. 

Реакція російських військових на перемогу України на Євробаченні-2022 01
Реакція російських військових на перемогу України на Євробаченні-2022 02
Реакція російських військових на перемогу України на Євробаченні-2022 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Save Mariupol, save Azovstal now!", - Kalush Orchestra під час фіналу Євробачення закликали врятувати бійців з "Азовсталі". ВIДЕО

армія рф (18832) Євробачення (608) Калуш (46) перемога (495) росія (68027)
+130
Тупиковая ветвь эволюции. Кацапы ничего не несут кроме смерти и разрухи
15.05.2022 11:10 Відповісти
+104
кацапи - просто скотобаза
15.05.2022 11:10 Відповісти
+97
Прошу вас, не ображайте худобу порівнянням зі смердючим кацапским поголів'ям.
15.05.2022 11:12 Відповісти
кацапи - просто скотобаза
15.05.2022 11:10 Відповісти
Прошу вас, не ображайте худобу порівнянням зі смердючим кацапским поголів'ям.
15.05.2022 11:12 Відповісти
Від скотинки хоч молочко та м'ясо, а від кацапа тільки зло одне
15.05.2022 11:31 Відповісти
І сморід- допиши.
15.05.2022 11:54 Відповісти
домашня скотина, і навіть дикі тварини милосердніші від орків.
так що їх навіть скотобазою називати, це для них честь....
а от вигрібна яма, світова звалка, жопа світу, саме то...
15.05.2022 13:38 Відповісти
Щурі.
15.05.2022 14:13 Відповісти
ось вважаю, чи не повинні ЗСУ санепідеміологи з потужним привітом надаваті рюЗЗге щурaм потрійну дозу артилерійських ліків?...
15.05.2022 14:48 Відповісти
Тупиковая ветвь эволюции. Кацапы ничего не несут кроме смерти и разрухи
15.05.2022 11:10 Відповісти
То їх національна ідея.
15.05.2022 11:21 Відповісти
Нічого, і цим кацапським покидькам прилетить від ЗСУ, всьому свій час.
15.05.2022 11:13 Відповісти
Розпакували третю сотню". ЗСУ знищили 201-й літак окупантів 15.05.2022, 01:04
15.05.2022 11:25 Відповісти
а звідки у Андрющенка фото?йому вислали?
15.05.2022 11:13 Відповісти
Ага. Прямо из российских соцсетей выслали.
15.05.2022 11:25 Відповісти
стадо сініх обдвігагих скотов
15.05.2022 11:13 Відповісти
Животные мля
15.05.2022 11:15 Відповісти
Вполне нормальная реакция для кацапских существ. Они могут на бомбе написать "За детей" и сбросить на детский сад. Там нужно будет лоботомию проводить в промышленных масштабах.
15.05.2022 11:16 Відповісти
до речі, про дєтєй...

Обережно! Росіяни готують дезінформаційну атаку з дітьми та батьками з Маріуполя

Для цього вони хочуть використати батьків дітей, яких було депортовано до росії та Донецьку.

«Через погрози розлучення з дітьми назавжди батьків примушують записувати відео звернення, де фону будуть «свідчити» , що розлучення батьків та дітей провели самі бійці Азову та військові націоналісти України. І саме українські військові стали на заваді з'єднання сімей, зокрема батьків з дітьми, які знаходилися у лікарнях», - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Після таких роліків росіяни планують «другу серію», де вони «знайшли та повернули» дітей батькам для посилення інформаційно-психологічного ефекту.

Не вірте ворогу і розповсюджуйте цю інформацію серед знайомих та близьких.
https://t.me/spravdi/8294

15.05.2022 12:13 Відповісти
Кацапи, кацапи, які ж вони.....******* (вибач, адмін, іншого слова не знайшов, "дурні" не підходить). Думати на день вперед вони так і не навчилися. Навіть дофіга прикладів власних вояків не навчили їх, що карма - то та пані, яка не обходить жодного кацапа. І робить вона це досить вишукано, демонструючи, що має і почуття гумору і не цурається цинізму. Причому має талант поєднувати одне з іншим. Тому чекайте, придурки - вже скоро.
15.05.2022 11:17 Відповісти
15.05.2022 11:17 Відповісти
15.05.2022 11:19 Відповісти
Кацапи - феєричні дебіли. 😁 Ні 101-а Чорнобаївка, ні 51-ий острів Зміїний, ні 21-а катастрофа під Білогорівкою, ні упокоєний Крейсер "мацква" не може похитнути їхню віру у тєлєвізор. Але я обережно ставлю на холодильник, бо на здатність кацапів мислити і робити висновки ставити даремно.
15.05.2022 11:26 Відповісти
Більш ніж 20-ти річна ********** пропаганда лягла, як кажуть, на "благородний" кацапський ґрунт. У них взагалі на генному рівні ненависть на все краще ніж у них. Але ж кацапи не намагаються зробити своє життя кращим та вибратись із свого лайна, а вони завжди хочуть втопити в своєму лайні сусідів. Довбаних кацапів з мухосранськів дуже здивувало як живуть прості українці і їх це дуже здивувало. Але ж кацап не здатен робити висновки, та подумати, що тут щось не так, все кардинально різниться з тим, що йому розповідали ********** пропагандони по телевізору. Кацап ще більше озвірів і намагається рушити і знищити все в Україні.
15.05.2022 11:41 Відповісти
Ах ты ж тварь паскудная ,как тебе уровень мышебратства?
15.05.2022 11:59 Відповісти
В росії, в росії, тільки вхід буде за гривні.
15.05.2022 11:20 Відповісти
А на вході напис: "козломордим вхід заборонено".
15.05.2022 11:57 Відповісти
мабуть в Русi, не?
А адміністративнoму округу нарассийи треба повернути історичну горду назву зZZамкадье, де Юрій Долгорукий зупинився отліті...
15.05.2022 15:04 Відповісти
😁
15.05.2022 16:09 Відповісти
Общение в лепрозории.
15.05.2022 11:21 Відповісти
отбросы....
15.05.2022 11:18 Відповісти
********** mrazi
15.05.2022 11:21 Відповісти
Мерзкая нация нацистов.
Наухй вашего толстого и достоевского.
15.05.2022 11:23 Відповісти
москали это биомусор который может "сражаться" только с женщинами и детьми либо же обстреливать издалека наших воинов ибо при любом приближении к украинской Армии эти москальские ******** всегда получают по своей подлой зарыганной харе...
15.05.2022 11:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WIZIspwem2s

V ETOM ROLIKE VSIA SUTJ CEJ MERZOTY.
15.05.2022 15:07 Відповісти
Я думаю что нужно эти фотки отправить в комитет когда в следующий раз рашистов будут приглашать на евровидение или другие мероприятия
15.05.2022 11:24 Відповісти
Діти самоїдів, диких племен андрофагів-людожерів ....що з них взяти?
15.05.2022 11:25 Відповісти
Как шо - аргана.
15.05.2022 11:49 Відповісти
Кацап не должен существовать.
15.05.2022 11:25 Відповісти
кацапи не просто ******* фашисти, вони просто ******* фашисти-підараси...
15.05.2022 11:25 Відповісти
Самцов - уничтожать
Самок - в трудовые лагеря
Детей - в детские дома для дезинтоксикации мозгов.
15.05.2022 11:27 Відповісти
Хрюсский , идешь вслед за лоханью *мац ква*
15.05.2022 12:02 Відповісти
Под парашку подходит на 149%%%
15.05.2022 14:12 Відповісти
Сколько лет ищут выживших неандертальцев - снежный человек, йети и пр.. А они - здесь, под боком, в количестве 140 млн .
15.05.2022 11:27 Відповісти
15.05.2022 11:28 Відповісти
той самий почерк ...каліграфічну експертизу б провести
15.05.2022 16:28 Відповісти
Добре підгоріло у кацапні.
15.05.2022 11:28 Відповісти
Не ображайте скотину, від неї є велика користь у вигляді м'яса і молока. Кацап до скотини не відноситься, до людини також. Це потвора, слуга чорта, бо пуйло і є головний слуга чорта. Ця нечиста сила, буде переможена і відправлена в пекло. Це відповідь тим нашим державним діячам, які тягнули нас в союз до московитів, які будували в містах і селах московські церкви...як вам сьогодні, совість не з'їдає? Та мабуть у таких ніколи не було совісті, їм краще московські гроші, запачкані у кров українців, грузин, молдован і сірійців. Та і Сам Боневтік зі сцени проросійських, а точніше антиукраїнських кацанів висміював Україну і тягнув та і тягне нас до расєї, бо весь його кіношний бізнес там і "свати" випускаються не англійською, а російською і головна ідея, яка дуже подобається кацапам - це тупий хахол і розумні і прості в душі кацапи. Так, Володя?
15.05.2022 11:30 Відповісти
А ще можливо уважно передивитися "Голобородька" і передачі "95 кварталу" про "Синьора Голодомора", "про бере зі всіх сторін", "про Томос термос", "про відсування кордону". Нагадую ще раз для пана Бориса - вся продукція Володі Боневтік виключно на російській мові і для малоросів і великоросів, в його "творчості" приниження українців і України. "Сватів" дивився декілька серій і більше не збираюся дивитися це лайно і там я побачив те, про що напеисав. Бачите, Ви там побачили інше, якраз він для таких його і творив. А те, що Боневтік на сторінках світових журналів і газет, так це не його заслуга, а заслуга ЗСУ, а він як керівник держави, а не як герой. А те що він більше випросив для України в цьому році так це итакож не його заслуга, це війна, яка змусила керівників держав захистити українців, Україну. А він що зробив видатного? Дороги. Все закатав в дороги, і якби США, Англія та країни ЄС не дали зброю, то відповідь Ви знаєте. Він мав би рлобити ракети під час війни і не скорочувати армію, не приняти випуск "стугн", ""корсарів", "Богдан", шоломів, бронежилетів...а він це зробив. Він все закатав в асфальт і розмінував Чонгар. Немає чим збивати ворожі ракети і це його провина, а не заслуга!
15.05.2022 12:56 Відповісти
Выбравшие 3 года назад вместо Президента "ватную" убогую имитацию президента выбрали всем нам (и голосовавшим за Бенину марионетку и не голосовавшим за него) ту широкомасштабную войну, которую сейчас имеем... Потому что даже донецкий бандит янукОвощ нверное не смог бы так гробить оборонку 3 года подряд и так вытирать свои копыта об устои украинского государства (поздравление с новым годом без символов государства, отказ от военного парада, подписание формулы путина-штайнмаера - фактически согласие на фейковые "выборы" в Лугандоне, как мечтал ху..ло, разминирование полосы соприкосновения на Донбасе и на юге Украины)... В итоге получили вместо "шашлычков" - 24.02.22. Но даже сейчас, когда идет кровавая война с московской ордой, Бенина марионетка упрашивает Байдена не вводить санкции против хранителя путинских триллионов - Абрамовича, закрываются проукраинские ТВ каналы, но чудесно себя чувствуют главная москальская ТВ помойка - Интер, а промосковские журнашлюхи переобулись и спокойно ведут марафон по всем каналам страны, "слуги кремля" во главе со спикером не собираются упразднять секту ФСБ в Украине - Москальский патриархат, диверсанты которого работали наводчиками москальской арты, использовали свои капища для хранения оружия москалей и вели антиукраинскую и антидержавную пропаганду ... Столько многолетних "совпадений" уже стали закономерностью ...
15.05.2022 17:21 Відповісти
"Свати"-тупий і примітивний серіал(подивилась деякі серії трошки).І на сцені Зеленський сміявся з України,як держави,називаючи її проституткою.На обкладинках журналів він є завдяки ЗСУ,які боронять нашу землю.А що,хтось з президентів втікав?А що він зробив краще?
16.05.2022 01:22 Відповісти
Розошлите ети фото во все международные инстанции с подписью РФ уничтожает города Украины за проиграш на евровидении. Чтобы рашистов отовсюду и навсегда подсрачниками гнали
15.05.2022 11:30 Відповісти
Я думаю надо скоро будет написать
От Украiни --москве бел городу курску и прочим
Чтобы поняли за все нужно отвечать
15.05.2022 11:30 Відповісти
https://youtu.be/CtOfPOov3m4. Кацап - тупой потребитель суррогата.
15.05.2022 11:33 Відповісти
Прочитала усі коменти від різних країн світу і висновок-Україна показала досконалу музичну композицію ,яка визвала зацікавленість молодих людей . Немає політики, є вірний напрямок
15.05.2022 11:33 Відповісти
Що буде з мокшандією коли скінчаться бомби та ракети у них?Буди суцільний Маріуполь на терена рф.
15.05.2022 11:35 Відповісти
Нехай продовжують заходу це "сподобається".
15.05.2022 11:35 Відповісти
У маазолейных Шариковых пердаки трещат что в Чернобаевке...
15.05.2022 11:38 Відповісти
Садясь с рашистом играть в шахматы будь осторожен, у него в кармане может быть граната которую он взорвет в случае проиграша
15.05.2022 11:38 Відповісти
Скорее пузырек настойки боярышника. Чтобы сделать гранату, нужно иметь мозги
15.05.2022 12:28 Відповісти
поклонники кобзона
15.05.2022 11:41 Відповісти
Безперспективний біологічний вид істот приречений на вимирання , ще 100 років і кацапів не буде існувати на Землі , Амінь
15.05.2022 11:42 Відповісти
На ******** без изменений.
15.05.2022 11:45 Відповісти
Бомбы 1976 года изготовления. Это путлеровский прорыв?
15.05.2022 11:46 Відповісти
Свинособаки кацапські
15.05.2022 11:48 Відповісти
- А что это за вой за поребриком?
- 3,14дарасы, сэр!

Я ничего не имею против какой-либо сексуальной ориентации, но терпеть не могу показную гомосятину на сцене. Мне одному кажется, что как только роSSию отключили от голосования и от поездок в цивилизованные страны, декорированная серёжками и макияжем 3,14дарасня не заняла по зрительскому голосованию никаких существенных баллов. Теперь вопрос, масква столица ЧЕГО?!
15.05.2022 11:55 Відповісти
у народа- ******** сейчас в разгаре свой конкурс - ZoV KoбZoна,там он на первом месте
15.05.2022 11:56 Відповісти
не шукайте в гімні малину а в кацабі людину
15.05.2022 12:00 Відповісти
Значит, их задело. И это хорошо !
15.05.2022 12:07 Відповісти
у каців свої конкурси
15.05.2022 12:08 Відповісти
И это правильно - пусть готовятся к земле ... всей своей ублюдочной свинособачей московией
15.05.2022 16:48 Відповісти
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:17 Відповісти
конченые расийские отбросы
15.05.2022 12:18 Відповісти
дети сатаны
15.05.2022 12:30 Відповісти
Надеюсь, весь мир уже понял, что Россия, как государство, как народ, не состоялась. Это децивилизованная орда бандюганов, убийц, мародеров, насильников и zомбированных кровожадных дебилов, которым плевать на мировые законы. Уровень Сомали. Такому "недогосударству" не место на мировой арене.
15.05.2022 12:36 Відповісти
15.05.2022 12:54 Відповісти
Враховуючи те, що так само вони поздоровляли Україну з Пасхою та Воскресінням Христовим - і не здивувало і не дало ніякого нового знання про русскіх хробаків.

Шваркнуті головою ще в момент вилуплювання виродки
15.05.2022 12:56 Відповісти
Ублюдки москальські!!!!!
15.05.2022 13:18 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
15.05.2022 14:28 Відповісти
Когда мы уже рассейским детишкам будем такие подарки на голову сбрасывать!?
15.05.2022 15:14 Відповісти
ніколи, ми Люди, ми не робимо нічого з того, що роблять тільки нелюди.
15.05.2022 16:24 Відповісти
ДЕБІЛИ - бл*ть.
15.05.2022 18:40 Відповісти
БЕЗДАРНОСТИ !!!
16.05.2022 01:30 Відповісти
Мир может быть построен только на обломках России. В противном случае в мире будут постоянные войны , . империи без воен не могут существовать. Збигнев Бжезинский пол века назад. Как в воду глядел.
16.05.2022 08:51 Відповісти
 
 