Реакція російських військових на перемогу України на Євробаченні-2022. ФОТОфакт

Російські військові лютують після перемоги України на Євробаченні-2022 та наносять на бомби зневажливі до української перемоги надписи.

Відповідні зображення опублікував у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни - не люди. Не звіри. Вони просто нелюди. Ціла нація (за виключенням прошарку на рівні статистичної похибки), яка втратила остаточно щось віддалено схоже на гуманізм та людяність. Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні-2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії. Ніякого прощення. Ніякого примирення. В Росії після програшу підуть сторіччя на покаяння. Лють. Просто Лють", - написав Андрющенко.







