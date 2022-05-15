Реакція російських військових на перемогу України на Євробаченні-2022. ФОТОфакт
Російські військові лютують після перемоги України на Євробаченні-2022 та наносять на бомби зневажливі до української перемоги надписи.
Відповідні зображення опублікував у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни - не люди. Не звіри. Вони просто нелюди. Ціла нація (за виключенням прошарку на рівні статистичної похибки), яка втратила остаточно щось віддалено схоже на гуманізм та людяність. Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні-2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії. Ніякого прощення. Ніякого примирення. В Росії після програшу підуть сторіччя на покаяння. Лють. Просто Лють", - написав Андрющенко.
так що їх навіть скотобазою називати, це для них честь....
а от вигрібна яма, світова звалка, жопа світу, саме то...
Обережно! Росіяни готують дезінформаційну атаку з дітьми та батьками з Маріуполя
Для цього вони хочуть використати батьків дітей, яких було депортовано до росії та Донецьку.
«Через погрози розлучення з дітьми назавжди батьків примушують записувати відео звернення, де фону будуть «свідчити» , що розлучення батьків та дітей провели самі бійці Азову та військові націоналісти України. І саме українські військові стали на заваді з'єднання сімей, зокрема батьків з дітьми, які знаходилися у лікарнях», - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Після таких роліків росіяни планують «другу серію», де вони «знайшли та повернули» дітей батькам для посилення інформаційно-психологічного ефекту.
Не вірте ворогу і розповсюджуйте цю інформацію серед знайомих та близьких.
https://t.me/spravdi/8294
А адміністративнoму округу нарассийи треба повернути історичну горду назву зZZамкадье, де Юрій Долгорукий зупинився отліті...
Наухй вашего толстого и достоевского.
V ETOM ROLIKE VSIA SUTJ CEJ MERZOTY.
Самок - в трудовые лагеря
Детей - в детские дома для дезинтоксикации мозгов.
От Украiни --москве бел городу курску и прочим
Чтобы поняли за все нужно отвечать
- 3,14дарасы, сэр!
Я ничего не имею против какой-либо сексуальной ориентации, но терпеть не могу показную гомосятину на сцене. Мне одному кажется, что как только роSSию отключили от голосования и от поездок в цивилизованные страны, декорированная серёжками и макияжем 3,14дарасня не заняла по зрительскому голосованию никаких существенных баллов. Теперь вопрос, масква столица ЧЕГО?!
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
Шваркнуті головою ще в момент вилуплювання виродки