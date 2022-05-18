ДТЕК повністю відновив електропостачання звільненої від окупантів Київщини

Фахівці компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова повністю відновили електропостачання звільненої від російських окупантів Київської області.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Цензор.НЕТ.

"На Київщині, енергетична інфраструктура якої зазнала величезних руйнувань, ми всього за 45 днів реалізували таке масштабне відновлення мереж, яке українська енергетика не бачила за всю її історію. І сьогодні, 18 травня, ми остаточно повернули світло на Київщину, щоб знову зробити її місцем для щасливого життя людей", - зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

З початку квітня компанія відновила електропостачання для 260 тисяч родин в 600 населених пунктах Київської області.

"ДТЕК об’єднав всі зусилля і ресурси, пліч-о-пліч Київщину відновлювало більше 1000 енергетиків з 4 операторів ДТЕК з різних областей України. Ми відновили майже 10 тисяч кілометрів ліній, що були зруйновані обстрілами. Ми відремонтували та включили 71 високовольтну підстанцію та 2975 трансформаторних підстанцій. Завдяки цьому вся область знову зі світлом, а попереду нас чекає велика робота для забезпечення надійності електропостачання", - повідомив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

В компанії пояснили, що це лише перший етап для того, щоб якомога швидше повернути світло всім мешканцям області. Попереду другий етап - відновлення резервних джерел живлення та реконструкції існуючих схем живлення.

"Відновлення електропостачання для Київської області, і фактично сьогодні відновлення завершено на 100%, - це велика справа. Адже Президент говорив, що найперше, що необхідно відновити, це вікна, покрівлі і електропостачання, щоб люди могли повернутися до себе додому і жити звичайним життям", - прокоментував заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час заходу з нагородження енергетиків, які відновлювали мережі Київщини.

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