ДТЭК полностью возобновил электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевщины

Специалисты компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от российских оккупантов Киевской области.

Об этом идет речь в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

"На Киевщине, энергетическая инфраструктура которой испытала огромные разрушения, мы всего за 45 дней реализовали такое масштабное восстановление сетей, которое украинская энергетика не видела за всю ее историю. И сегодня, 18 мая, мы окончательно вернули свет на Киевщину, чтобы снова сделать ее местом для счастливой жизни людей", - отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

С начала апреля компания возобновила электроснабжение для 260 тысяч семей в 600 населенных пунктах Киевской области.

"ДТЭК объединил все усилия и ресурсы, бок о бок Киевщину восстанавливало более 1000 энергетиков из 4 операторов ДТЭК из разных областей Украины. Мы восстановили почти 10 тысяч километров линий, которые были разрушены обстрелами. Мы отремонтировали и включили 71 высоковольтную подстанцию 2975 трансформаторных подстанций. Благодаря этому вся область снова со светом, а впереди нас ждет большая работа по обеспечению надежности электроснабжения", - сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

В компании объяснили, что это лишь первый этап для того, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям области. Впереди второй этап – восстановление резервных источников питания и реконструкции существующих схем питания.

"Восстановление электроснабжения для Киевской области, и фактически сегодня восстановление завершено на 100%, - это большое дело. Ведь Президент говорил, что первое, что необходимо восстановить, это окна, кровли и электроснабжение, чтобы люди могли вернуться к себе домой и жить обычной жизнью ", - прокомментировал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время мероприятия по награждению энергетиков, возобновлявших сети Киевщины.

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