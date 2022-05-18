У школах Житомира більше не буде уроків російської, - мер Сухомлин

Діти у школах Житомира більше не будуть вивчати російську мову.

Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

"Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології", – прокоментував він.

Водночас з 1 червня міська влада планує запустити мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних регіонів, для покращення рівня української.

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україні пожвавився процес дерусифікації та декомунізації.

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Активно зносяться пам’ятники російським політичним і культурним діячам, змінюються топоніми, пов’язані з Росією, деякі російськомовні українці переходять на українську мову.

За даними Міністерства освіти і науки, станом на 25 квітня близько 450 тисяч школярів в Україні вивчали російську мову.