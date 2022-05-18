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У школах Житомира більше не буде уроків російської, - мер Сухомлин

образование,школа,учитель,урок,педагог

Діти у школах Житомира більше не будуть вивчати російську мову.

Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

"Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології", – прокоментував він.

Водночас з 1 червня міська влада планує запустити мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних регіонів, для покращення рівня української.

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україні пожвавився процес дерусифікації та декомунізації.

Також читайте: Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині. ФОТОрепортаж

Активно зносяться пам’ятники російським політичним і культурним діячам, змінюються топоніми, пов’язані з Росією, деякі російськомовні українці переходять на українську мову.

За даними Міністерства освіти і науки, станом на 25 квітня близько 450 тисяч школярів в Україні вивчали російську мову.

Автор: 

Житомир (584) освіта (1321) школа (2228) російська мова (317) Сухомлин Сергій (49)


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Топ коментарі
+22
курва, а вони там досі були???
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18.05.2022 17:00 Відповісти
+20
Уроків расєйскага язика не повинно бути в усій Україні...
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18.05.2022 17:03 Відповісти
+19
Добре рішення! Потрібно боротись зі всіми формами окупаціі
Дякую
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18.05.2022 17:00 Відповісти
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курва, а вони там досі були???
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18.05.2022 17:00 Відповісти
Як і в любій іншій українській школі по всій країні. Ще й в обязаловку.
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18.05.2022 17:03 Відповісти
Не бреши, ізик вивчали за бажанням факультативно.
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18.05.2022 17:47 Відповісти
Згідно закону на "рідній" мові - російській, мадярській... (окупанта, сепаратиста...) викладання було в молодших класах

Сподіваюсь прикриємо бодай рашисько-окупантський язик, бо з сепаратистами- мадярами треба ще домовлятись при вступі в ЄС та НАТО
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18.05.2022 18:37 Відповісти
Добре рішення! Потрібно боротись зі всіми формами окупаціі
Дякую
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18.05.2022 17:00 Відповісти
По всій країні
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18.05.2022 17:06 Відповісти
Щось ми не чуєм від ze-каманди закликів прибрати кацапський суржик із шкільної програми, а заборона рашистського сатанату - рпц - взагалі для них табу
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18.05.2022 17:03 Відповісти
Не на часі
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18.05.2022 17:24 Відповісти
Авжеж, ці інституції-проституції ************ Оманському для боротьби з Порохом
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18.05.2022 18:38 Відповісти
Російських уроків неповинно бути ні в'якіх школах України,тільки в школі ГУР.
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18.05.2022 17:03 Відповісти
Якби так має бути по всій державі.
Навіщо плодити малоросів та вату ?
Як сказала колись Катька 2, не треба захоплювати землі, достатньо насадити росіску говірку і це вже буде росія.
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18.05.2022 17:03 Відповісти
Росія там де руській язик. Це вже фуйло казало.
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18.05.2022 17:05 Відповісти
Не руський, руський - це український, а ти говориш про російський, тобто болгарский в перемішку з мокшанским та присипано зверху французьким...
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18.05.2022 17:10 Відповісти
Є українська мова. І все, що не називається українська мова не є українською мовою. (Ві́льям О́ккам, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 O.F.M. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. William of Ockham, бл. 1285-1347) - англійський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 філософ -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 схоласт ,)
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18.05.2022 17:16 Відповісти
Символ сонця та вічності свастика спаплюжена негідниками і не використовується ніде окрім Індії. То ж і нам немає чого чіплятись за слово руське. Воно вже давно не наше. Воно спаплюжене. У нас є Україна та українська мова і історія. Крапка.
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18.05.2022 17:24 Відповісти
Уроків расєйскага язика не повинно бути в усій Україні...
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18.05.2022 17:03 Відповісти
московська мова в Україні це елемент нацизму і фашизму від московії.... зараз пожинаємо "плоди" тієї мови... кацаську мову(непотріб) знаємо... англійської(потрібної як повітря) - невігласи...
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18.05.2022 17:03 Відповісти
РЕСПЕКТ(!) міській владі Житомира!
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18.05.2022 17:09 Відповісти
І хай якесь зелене гімно по типу бужанського або пудєля дубінського щось п#здоне. Ніхто з вами більше гратись не буде мерзотники.
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18.05.2022 17:10 Відповісти
Так і повинно було бути по закону, але ж при владі малороси для яких язик радной.
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18.05.2022 17:12 Відповісти
За рахунок годин на вивчення російської мови та літератури потрібно збільшити вивчення іноземної. Бо наші учні закінчуючи звичайну школу практично не вміють розмовляти іноземною яку начебто вивчали в школі. Це і мізерна кількість годин на її вивчання та ще й совковий підхід. Мені завжди здавалось дуже дивним чому наші діти в своїй біцльшості не розмовляють мовами після закінчення школи, а європейські знають ще парочку крім своєї. Та ще як іноземні студенти вивчали ту ж російську за один рік до стану можливості навчання у ВУЗі. Наші навіть після ВУЗа ні в сраку пальцем. Явно це ж не те що ми тупі. Це система навчання.
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18.05.2022 17:14 Відповісти
які години?у нас в місті 30 років не вчать в школах російську
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18.05.2022 18:15 Відповісти
Реально смешные комментарии. Никого не смущают в большинстве своём русскоязычные воюющий Харьков, разрушеный Мариуполь, активно помогающие фронту Днепр, Запорожье, Одесса, перестреливающийся Николаев,с таким же , но захваченным Херсоном. А ещё есть захваченные Мелитополь, Бердянск, Донецк, Луганск и Крым. С ними как быть, тоже запретить?... Дурни мы дурни и не лечимся, разводят нас на языке уже 30 лет, а мы всё никак
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18.05.2022 17:15 Відповісти
пішов на хер смердючий кацап !
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18.05.2022 17:18 Відповісти
Для чого запріщать? Нічого запріщать не треба! ПРОСТО просто не вчити у школах російської мови. І все!
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18.05.2022 17:20 Відповісти
Якщо не закінчувати з вивченням та використанням російської, то вона у нас ніколи не зникне. Бо люди не знаючи українську ніколи її й не вивчатимуть. Навіщо, хахли ведь нас панімают. Деякі кажуть що в нас білінгвіз. Ні, намає його зовсім. Бо білінгвіз коли кожен знає мову свого сусіда. А в нас білінгвісти тільки україномовні. Бо завжди переходять на російську свого співрозмовника. Він же ніколи. Бо не вміє і вивчати не хоче.
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18.05.2022 17:31 Відповісти
У Житомирі процвітає кацапська церква...Коли до неї руки дойдуть ?
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18.05.2022 17:17 Відповісти
я й кажу тут,що у нас 30 років не вчать язик в школах
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18.05.2022 18:17 Відповісти
правильно, все українською,
але треба зробити курси для навчання мови на всякий випадок
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18.05.2022 17:18 Відповісти
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18.05.2022 17:19 Відповісти
Повна заборона «***************»свинячої говірки дикунів Сараймокшванськи
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18.05.2022 17:21 Відповісти
Колись Українська була основною навіть в воронежі, ростові та білгороді, потім почався етнічний геноцид і русифікація, люди які носять українські імена та прізвища, українську кров не знають що вони Українці. Те ж саме лугандон, так навезли кацапів, але все-одно там була більшість україномовних, потрібно відновити справедливість, думати про меншинства можна буде коли в кожній області частка україномовних стане більше 50%.
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18.05.2022 17:27 Відповісти
Оце флеш-моб для всієї України
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18.05.2022 17:38 Відповісти
Зря, надо знать язык врага.
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18.05.2022 17:43 Відповісти
Достаточно курсов для проведения допросов.
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18.05.2022 18:01 Відповісти
Я ненавиджу мову російських фашистів, я ненавиджу мову, якою певна сволота волала, щоб путлер ввів війська, я зі зневагою ставлюся до тих, хто все життя (або його свідому більшу частину) прожив на Україні, не володіє і не хоче володіти українською. Я вважаю, що по радіо чи на телебаченні взагалі не повинна звучати мова російських фашистів, у тому числі і на всіляких там реаліті - шоу. А Закон України про мову потрібно переглянути та допрацювати виходячи із ******** релаій загрози рашизму. Я дивуюся, коли чиновники міністерств чи інших центральних державних установ проводять селекторні наради російською, чув це неодноразово ...
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18.05.2022 18:18 Відповісти
Сам повністю перейшоа на українську і це мій свідомий вибір. Перші пару місяців, було важко, але я не здався і тепер почуваю себе абсолютно впевненно і комфортно. Не хочу мати нічого спільного зі свино-собаками.
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18.05.2022 18:24 Відповісти
Я дуже сумніваюся, що коли не будуть викладати в школі російську, бидло перестане вживати російські матюки. Обмежуватися викладанням однієї лише української тепер, коли ми вибираємо після школи навчання чи роботу в країнах з іншими мовами, то втрачені шанси в шкільні роки. Кожна людина повинна володіти двома-трьома і більше мовами. І повинна мати право вибору та можливість власного мовного розвитку. Українська мова - державна, її має знати кожен. Наші знання - то наше багатство. Знання мов інших народів в тому числі.
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18.05.2022 18:36 Відповісти
Якщо російська мова - це зброя, то чому ви циєю зброєю не користуєтесь?
(я підкажу : тому що дурнувате село)
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18.05.2022 19:40 Відповісти
І мене дивує, що вони там ще досі були(.....
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18.05.2022 21:44 Відповісти
Сухомлин стільки часу був москаломовним на посаді !!! Дратував мене постійно цим !
(за виключення з соціуму (с) невколототих експериментальною бовтушкою житомирян відповість окремо і у свій час).

Ще заберіть пушкіна з Бульвару !
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19.05.2022 00:43 Відповісти
 
 