У школах Житомира більше не буде уроків російської, - мер Сухомлин
Діти у школах Житомира більше не будуть вивчати російську мову.
Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
"Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології", – прокоментував він.
Водночас з 1 червня міська влада планує запустити мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних регіонів, для покращення рівня української.
Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україні пожвавився процес дерусифікації та декомунізації.
Активно зносяться пам’ятники російським політичним і культурним діячам, змінюються топоніми, пов’язані з Росією, деякі російськомовні українці переходять на українську мову.
За даними Міністерства освіти і науки, станом на 25 квітня близько 450 тисяч школярів в Україні вивчали російську мову.
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Сподіваюсь прикриємо бодай рашисько-окупантський язик, бо з сепаратистами- мадярами треба ще домовлятись при вступі в ЄС та НАТО
Дякую
Навіщо плодити малоросів та вату ?
Як сказала колись Катька 2, не треба захоплювати землі, достатньо насадити росіску говірку і це вже буде росія.
але треба зробити курси для навчання мови на всякий випадок
(я підкажу : тому що дурнувате село)
(за виключення з соціуму (с) невколототих експериментальною бовтушкою житомирян відповість окремо і у свій час).
Ще заберіть пушкіна з Бульвару !