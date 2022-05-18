В російському БПЛА "Орлан" виявили французький тепловізор, ЄС має виявити схему обходу санкцій, - Кашчук. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В безпілотнику "Орлан" російського виробництва виявили французький військовий тепловізор.

Про це повідомив волонтер Павло Кашчук, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції? Ні, не чули … Французький військовий тепловізор в російському Орлані 2022 року виробництва! Вимагаємо міжнародного розслідування!

Після повної розборки російського військового літака-розвідника та навідника артилерії Орлан-10 (виробництва 02.2022), захопленого на Сході ми виявили в його підвісі сучасну тепловізійну матрицю подвійного призначення Lynred PYCO-640-046 (Ulis) вироблену у Франції. Саме ця деталь і відповідає за головні задачі російської зброї - виявлення живих цілей для подальшого їх знищення. Сьогодні це українці, завтра - європейці?

Серійний номер на матриці може допомогти компетентним органам в ЄС виявити схеми обходу санкцій та причетні компанії", - йдеться в повідомленні.

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