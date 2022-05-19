Японія збільшить кредитну суму для України до $600 млн
Уряд Японії вирішив надати Україні додаткову позику в розмірі 300 мільйонів доларів для підтримки під час війни проти Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Раніше цього тижня Японія підписала з Україною угоду про позику на 300 мільйонів доларів.
Згодом Японія вирішила збільшити кредитну суму до 600 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.
Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо планує повідомити про це рішення на саміті з президентом США Джо Байденом у понеділок.
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Олег Кущ #490032
показати весь коментар19.05.2022 06:43 Відповісти Мені подобається 1
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