Японія збільшить кредитну суму для України до $600 млн

Уряд Японії вирішив надати Україні додаткову позику в розмірі 300 мільйонів доларів для підтримки під час війни проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Раніше цього тижня Японія підписала з Україною угоду про позику на 300 мільйонів доларів.

Згодом Японія вирішила збільшити кредитну суму до 600 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.

Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо планує повідомити про це рішення на саміті з президентом США Джо Байденом у понеділок.

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