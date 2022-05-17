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Новини
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Японія уклала кредитну угоду з Україною на $100 млн

японія

Японія уклала кредитну угоду з Україною на 13 мільярдів ієн (100 мільйонів доларів) у понеділок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідосляє Japan Today із посиланням на Японське агентство міжнародного співробітництва.

Допомога Японії буде співфінансована Світовим банком і включена до бюджету українського уряду.

Проте "Україна не використовуватиме ці кошти на військові цілі", – пише видання.

Кошти позики будуть спрямовані на "посилення демонополізації та антикорупційних інституцій, зміцнення ринків землі та кредитів, а також соціального захисту".

Угода була укладена після того, як прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у квітні, що країна збільшить загальну суму позик Україні до 300 мільйонів доларів.

Також читайте: Японія запровадила нові санкції проти Росії через війну в Україні: у списку понад 130 осіб та 70 компаній

Автор: 

кредит (3882) допомога (8484) Україна (5987) Японія (1213)


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Топ коментарі
+9
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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17.05.2022 08:25 Відповісти
+5
посилення демонополізації та антикорупційних інституцій, зрозуміло-пілітє шура.пілітє ,они золотиє
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17.05.2022 08:16 Відповісти
+4
Тут є цікавіша штука:
"Сенатори Сполучених Штатів Америки з обох сторін уклали угоду щодо законопроєкту, який розширить закон про військові злочини від 1996 року. Таким чином США хочуть надати американським судам можливість розглядати справи, пов'язані зі злочинами армійців, навіть якщо винуватець або жертва не є громадянином США

Про це https://www.nytimes.com/2022/05/16/us/senate-bill-war-crimes-ukraine.html повідомляє американське видання The New York Times.

Ідея проєкту закону полягає у тому, що якщо той, хто вчинив воєнні злочини в іншій державі, згодом прибуде до США - він може бути притягнутим до відповідальності міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки.

Розширити закон про військові злочини США спонукали російські армійці, які вбивали мирних українців під час тимчасової окупації окремих населених пунктів.

Попри партійні розбіжності, прихильники законопроєкту впевнені, що є реальні шанси його швидкого ухвалення.

"США не повинні бути прихистком для воєнних злочинців, які намагаються сховатись від правосуддя у своїх країнах", - наголосив автор проєкту закону Чарльз Грасслі.

Він додав, що цей законопроєкт буде потужним сигналом про те, що воєнні злочинці повинні нести покарання незалежно від того, де вони вчинили цей злочин і хто став їх жертвою.

Інший сенатор, Річард Дурбін наголосив, що цей проєкт закону заповнить "кричущу прогалину" у законодавстві США та забезпечить судове переслідування іноземних воєнних злочинців у Сполучених Штатах Америки.

"Злочинці, які скоюють невимовні воєнні злочини, схожі на ті, що відбуваються на наших очах в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності. У нас є влада та відповідальність, щоб гарантувати, що США не стануть прихистком для цих злочинців", - йдеться у заяві.

Сенатори закликають свої фракції підтримати цей законопроєкт, сподіваючись, що його ухвалять одностайно, пропускаючи процес розгляду комітетом.

Зазначимо, що в ухваленому Конгресом США у 1996 році законі про воєнні злочини включено частину міжнародних законів війни. Тобто, даний закон передбачає відповідальність за порушення Женевських конвенцій 1949 року.

Йдеться про умисне вбивство цивільних, катування, біологічні експерименти та повномасштабне знищення і присвоєння майна, не виправдане воєнною необхідністю, яке здійснене незаконно.

Однак даний закон розповсюджується лише на випадки, коли винуватцем або жертвою злочину є громадянин США.

Запропонованим проєктом закону пропонується усунути цей пункт, щоб закон діяв для кожного винуватця злочину, який перебуває у США, незалежно від громадянства злочинця та жертви. Окрім цього, даний проєкт закону усуне термін давності стосовно воєнних злочинів, тому суд над злочинцем зможе відбуватись і через багато років після його скоєння."
А тепер уяви - скільки грошей "кремлівські" сховали в США! А для того, щоб ними скористаться, їм треба прибуть до США А там їх тепер "ТЮРМА" чекатиме!
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17.05.2022 09:01 Відповісти
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посилення демонополізації та антикорупційних інституцій, зрозуміло-пілітє шура.пілітє ,они золотиє
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17.05.2022 08:16 Відповісти
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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17.05.2022 08:25 Відповісти
Главноє проста пєрєстать стрєлять.
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17.05.2022 08:31 Відповісти
Позивний "Балагур" ретвітнув(ла)
Nataliya
@Nataliy94087733
·
7 год
Рашапропагондонша Куксенкова повідомляє, що "АЗОВців" везуть в Новоазовськ і Оленівку("днр").Там нададуть мед.допомогу і з 4 ч.ранку почнуться допити.Їх дуже цікавлять "Калина"і "Волина".За їх даними там знаходяться близько 2227 військових, серед яких є вагітні жінки-військові.
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17.05.2022 08:26 Відповісти
Починається "іловайськ" Зеленського, але в гіршій формі.
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17.05.2022 08:36 Відповісти
Бігли танчики по мінному полю...https://www.facebook.com/watch/?v=307492418263146
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17.05.2022 08:32 Відповісти
Эт несерьёзно.и это в то время когда засылают миллиардами,шо они себе там думают!??это же Зеле на айкосы не хватит
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17.05.2022 08:39 Відповісти
Цікаво, скільки мільярдів там уже на оманському офшорі.
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17.05.2022 08:44 Відповісти
Тут є цікавіша штука:
"Сенатори Сполучених Штатів Америки з обох сторін уклали угоду щодо законопроєкту, який розширить закон про військові злочини від 1996 року. Таким чином США хочуть надати американським судам можливість розглядати справи, пов'язані зі злочинами армійців, навіть якщо винуватець або жертва не є громадянином США

Про це https://www.nytimes.com/2022/05/16/us/senate-bill-war-crimes-ukraine.html повідомляє американське видання The New York Times.

Ідея проєкту закону полягає у тому, що якщо той, хто вчинив воєнні злочини в іншій державі, згодом прибуде до США - він може бути притягнутим до відповідальності міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки.

Розширити закон про військові злочини США спонукали російські армійці, які вбивали мирних українців під час тимчасової окупації окремих населених пунктів.

Попри партійні розбіжності, прихильники законопроєкту впевнені, що є реальні шанси його швидкого ухвалення.

"США не повинні бути прихистком для воєнних злочинців, які намагаються сховатись від правосуддя у своїх країнах", - наголосив автор проєкту закону Чарльз Грасслі.

Він додав, що цей законопроєкт буде потужним сигналом про те, що воєнні злочинці повинні нести покарання незалежно від того, де вони вчинили цей злочин і хто став їх жертвою.

Інший сенатор, Річард Дурбін наголосив, що цей проєкт закону заповнить "кричущу прогалину" у законодавстві США та забезпечить судове переслідування іноземних воєнних злочинців у Сполучених Штатах Америки.

"Злочинці, які скоюють невимовні воєнні злочини, схожі на ті, що відбуваються на наших очах в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності. У нас є влада та відповідальність, щоб гарантувати, що США не стануть прихистком для цих злочинців", - йдеться у заяві.

Сенатори закликають свої фракції підтримати цей законопроєкт, сподіваючись, що його ухвалять одностайно, пропускаючи процес розгляду комітетом.

Зазначимо, що в ухваленому Конгресом США у 1996 році законі про воєнні злочини включено частину міжнародних законів війни. Тобто, даний закон передбачає відповідальність за порушення Женевських конвенцій 1949 року.

Йдеться про умисне вбивство цивільних, катування, біологічні експерименти та повномасштабне знищення і присвоєння майна, не виправдане воєнною необхідністю, яке здійснене незаконно.

Однак даний закон розповсюджується лише на випадки, коли винуватцем або жертвою злочину є громадянин США.

Запропонованим проєктом закону пропонується усунути цей пункт, щоб закон діяв для кожного винуватця злочину, який перебуває у США, незалежно від громадянства злочинця та жертви. Окрім цього, даний проєкт закону усуне термін давності стосовно воєнних злочинів, тому суд над злочинцем зможе відбуватись і через багато років після його скоєння."
А тепер уяви - скільки грошей "кремлівські" сховали в США! А для того, щоб ними скористаться, їм треба прибуть до США А там їх тепер "ТЮРМА" чекатиме!
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17.05.2022 09:01 Відповісти
Бабло - рекой...Почему квадрокоптеры и турникеты через волонтёров?У вас в Украине Прокуратура только россиянам "пидозры" объявляет?
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17.05.2022 08:57 Відповісти
Спасибо конечно Японии. Только вот дефицит платежного баланса у нас сейчас составляет около 5 млрд.$ ежемесячно. А у Мордора - профицит. Так что вместо кредитов, лучше бы торговлю с Мордором прекратили. Не "санкции", а именно торговлю. Всю.
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17.05.2022 09:12 Відповісти
 
 